Варшава ведет переговоры с Пекином о поставках в Польшу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский. Как пишут некоторые польские издания, по просьбе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого президент Анджей Дуда обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Действия Варшавы интригуют. Не так давно были обнародованы данные социологического исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу радиостанции RMF FM и газеты Dziennik Gazeta Prawna. Оно показало, что подавляющее большинство поляков не готово принять вакцину против коронавируса, произведенную в России или Китае. 56,6% респондентов выбрали ответ «определенно нет» на вопрос «если бы это означало значительное ускорение срока вакцинации, вы бы приняли российскую или китайскую вакцину?» и «скорее нет» сказали 16,3% опрошенных. Таким образом получается, что правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) в этом деле пошла бы резко наперекор общественному мнению. Конечно, она так иногда поступает, но когда это касается идеологических проблем. Вакцинация — это другое. Помимо того, PiS расходится с партнерами по Вышеградской группе. Ведь Венгрия и Словакия уже приняли решение закупить российскую вакцину, над этим же задумываются в Праге, где президент Чехии Милош Земан по согласованию с премьер-министром Андреем Бабишем обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать поставки «Спутника V».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Однако действия Варшавы на сей раз меньше всего связаны с политической русофобией, эпидемия которой бушует в стране уже много лет. По словам Щерского, разговор Дуды с Си не ограничивался только вакцинным вопросом. На наш взгляд, он был, скорее, предлогом для обсуждения более широкого круга тем. Как отметил представитель польского президента, Дуда поздравил Си с проведением IX Саммита лидеров стран Центрально-Восточной Европы и Китая («17 + 1»). Польша «воспринимает эту платформу сотрудничества с Китаем как дополнение к двусторонним отношениям, которые имеют приоритетное значение для Варшавы». Щерский подчеркнул, что Дуда «получил заверение от китайского собеседника в том, что тот приложит все усилия для упрощения процедур поставок польских экспортеров в Китай, особенно сельскохозяйственной продукции». Лидеры «обсудили важность польской транспортной инфраструктуры, особенно железных дорог, для развития торговли между Европой и Китаем, а также вопрос об инвестиционном соглашении между ЕС и Китаем». А в заключении Си пригласил Дуду совершить государственный визит в Пекин.

С таким доброжелательным вниманием со стороны зарубежного партнера Польша не встречалась давно. Фактически Варшава услышала положительный ответ на все те запросы, которые она озвучивала перед проведением IX Саммита лидеров стран Центрально-Восточной Европы и Китая. Причем, польские власти разошлись во мнениях со своим нынешним (или уже бывшим?) «великим американским союзником». Ведь накануне встречи в формате «17+1» Майкл Карпентер, советник президента США Джо Байдена по внешней политике, интересовался: «Любопытно будет посмотреть, сколько европейских государств, поддерживающих инициативу «Троеморье», примут подход «обычное дело» в отношении к предстоящему саммиту «17+1» с Китаем». Принял это Дуда с его личным участием в виртуальной встрече, в то время как традиционные партнеры Польши, страны Прибалтики, резко понизили уровень своего представительства, причем в авангарде «группы недовольных» выступил Вильнюс, с которым в прошлом году Варшава переживала «медовый месяц».

(сс) U.S. Department of State Презмдент Польши Анджей Дуда

Любопытно и то, что когда в начале сего года Щерский отставил пост главы канцелярии президента Польши, чтобы заняться созданием Бюро международной политики, было заявлено, что он займется отношениями с США и инициативой «Троеморье». Однако теперь складывается ситуация, когда Щерский выходит на острие рождающейся конфигурации Китай — инициатива «Троеморье». Предыдущие несколько лет против китайского влияния в Центрально-Восточной Европе активно сражалась администрация президента США Дональда Трампа. И хотя Белый дом и Госдепартамент президента Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена заняты ревизией наследия Трампа и Помпео, нет оснований считать, что стратегический курс Вашингтона на противостояние с Пекином будет пересмотрен. Учитывая многолетнюю ориентацию Польши на США, представить себе сепаратные и расходящиеся с американской линией отношения Варшавы с Китаем можно лишь в том случае, если польская правящая коалиция укрепилась во мнении, что с демократами в Вашингтоне она каши не сварит и нужно искать альтернативные варианты внешнеполитических партнеров.

К тому же собственный тур вальса с Пекином «Праву и Справедливости» нужен для того, чтобы отстроиться от европейского эшелона, двигателем которого остается Германия. Варшава ищет глобальную силу, которая помогла бы ей наполнить серьезным геополитическим содержанием Центрально-Восточную Европу, одной из ипостасей которой является инициатива «Троеморье», в том числе за тем, чтобы она не стала очередной вариацией немецкого проекта Mitteleuropa. Надежды возлагались на Трампа, однако он оказался ненадежным союзником. ЕС не подходит по определению. Что касается Китая, то теоретически он наименее проблемный игрок. По крайней мере, за ним в отличие от Брюсселя и Вашингтона не стоит сильная идеологическая составляющая, которая так напрягает «Право и Справедливость» и особенно ее партнера по коалиции партию «Солидарная Польша». И если дело пойдет на лад, то Варшава может выйти на решение еще одной трудной для себя проблемы — восстановления отношений с Москвой, поскольку прежде чем польские железные дороги примут китайские поезда, те должны туда попасть через какие-то страны. На Украину рассчитывать невозможно, а вот транзит через Россию вполне реален, что предполагает активизацию польско-российского диалога и оперативное решение конкретных вопросов.