Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД), партнеры по правящей коалиции, ужесточили агрессивную риторику в отношении прокурдской Демократической партии народов (ДПН), более того, начали говорить о ее закрытии. У выигравшей на местных выборах 31 марта 2019 года в 65 муниципалитетах партии сегодня осталось лишь шесть муниципалитетов. Власти убирают избранных от ДПН руководителей муниципалитетов и назначают временных управляющих, заявляя, что так борются с «терроризмом». На прошлой неделе в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) поступил запрос в отношении десяти депутатов от ДПН. Председатель ПНД Девлет Бахчели требует ликвидировать ДПН, просто ПСР пока не дала добро на это, опасаясь, что подобный шаг нанесет ущерб авторитету власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Представители Совета демократических органов местного самоуправления от ДПН обнародовали доклад «Подавление воли и правда о временных управляющих». Они сообщили о том, что к настоящему времени были назначены временные управляющие в 48 муниципалитетах в 33 районах восьми провинций. В докладе отмечается: «В течение этого периода было задержано 72 наших сопредседателя. В разное время в тюрьмы были заключены 37 сопредседателей муниципалитетов, среди которых 19 — женщины. До сих пор в различных тюрьмах Турции содержатся 15 наших сопредседателей. Среди них семь сопредседателей-женщин. Также за этот период власть отправила семь наших сопредседателей под домашний арест. Шесть наших сопредседателей находятся в тюрьме в течение десяти месяцев. В отношении них нет ни обвинительного заключения, ни какого-либо выдвинутого против них обвинения. 807 наших членов муниципальных советов не смогли выполнить свои обязанности. Временные управляющие распустили муниципальные советы, который являются органами принятия решений на местном уровне, и лишили людей права участвовать в управлении».

В заявлении отмечена брошюра МВД Турции «Муниципалитеты, очищенные от террора, и их услуги». В отношении нее говорится следующее: «С какой бы стороны мы ни анализировали подготовленную министерством брошюру, везде встречаются недочеты и искажения. Она полностью состоит из несоответствий. Мы выделили 22 пункта таких искажений. На соответствующие вопросы мы предоставили четкие развернутые ответы».

(сс) Kurdishstruggle Курды

Новый всплеск активности борьбы с ДПН начался после военной операции в окрестностях Гаре на севере Ирака, где турецкие военные атаковали боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). После того как от рук РПК погибло в окрестностях Гаре 13 человек, а турецкая армия начала отступление из региона, в Анкаре стали предпринимать шаги на политическом фронте. Однако события в Гаре негативно отразились на положении президента Турции и главы Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана. В правящей коалиции усилились разброд и шатания. В ней прилагают усилия, чтобы раскол сделать незаметным для публики.

Власти делали большую ставку на операцию в Гаре. Анкаре нужно нейтрализовать как курдов, так и другие оппозиционные партии. Военная операция должна была помочь, но этот расчет разбился о сопротивление партизан в Гаре, где турецкое министерство обороны рассчитывало укрепиться и получить постоянный плацдарм. Не сумев этого сделать, армия уничтожила с воздуха все, что попалось ей на пути, и отступила. Сейчас можно ожидать того, что после поражения власти усилят пропаганду в Турции расистских и националистических идей, чтобы консолидировать свои ряды, натравить оппозицию против курдов и изолировать ДПН. Очевидно, речь идет о досрочных выборах.

Однако в таком виде правящая коалиция не сможет их провести. Интересно, на какое время она их планировала — на конец этого года или на весну 2022-го? Если они продолжат вести себя так, как сейчас, они могут вызвать и страшные внутренние беспорядки в Турции. Но, возможно, они рассчитывают и на проведение досрочных выборов, и на создание беспорядков. Все это делается, чтобы удержать власть. Оппозиция не поддержала правительство при проведении операции в Гаре, чем вызвала удивление, для нее это небольшая коррекция своего отношения к происходящему. Однако необходимо более серьезное изменение, но проблема в том, что оппозиция не отличается храбростью.

Оппозиции не удалось убедить общественность в том, что ее взгляды на проблему курдов отличны от ПСР — ПНД. Оппозиция не готова встать на сторону ДПН. Например, «Хорошая партия» заявила, что проголосует за принятие запроса против депутатов от ДПН, что означает поддержку правительства в этом вопросе. Но правящая коалиция мало что выигрывает. Народ уже не тот, что был раньше. В этих условиях отмечается резкое падение рейтингов Эрдогана, люди, несмотря на созданный тоталитарный режим в стране, открыто дистанцируются от ПСР. Если оппозиция сможет набраться смелости, все это приведет к краху власти, а ее защитники не смогут ничего сделать.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Доцент Университета Диджле Вахап Джошкун обращает внимание на тот факт, что каждый момент мирного урегулирования курдского вопроса, начиная от того, кого направить в Имралы (остров, на котором содержится лидер РПК Абдуллах Оджалан) или в Кандиль, и заканчивая тем, какой стратегии надо придерживаться на переговорах, реализуется с ведома правительства. Джошкун, выступивший с анализом на DW Турция, отметил следующее: «Невозможно, чтобы правительство не было в курсе, кто и когда из депутатов или руководителей ДПН отправился в Имралы или съездил в Кандиль и провели переговоры. Несомненно, проводя этот курс и в период своего премьерства, и в период президентства, Эрдоган в полной мере осведомлен об этих деталях».

Джошкун указывает на то, что в рамках государственной политики по инициированию процесса урегулирования и ведения его вместе с ДПН задействованы все, от Национальной разведывательной организации до неправительственных организаций. Он говорит: «Почему эта истина отрицается в настоящее время? Причина в том, что процесс урегулирования не достиг успеха и никто не хочет теперь взять на себя его завершение». А попытки показывать общественности фотографии, на которых сняты вместе члены ДПН и лидеры РПК, не имеют особого смысла и ничего не дают правительству.

Почему же правящая коалиция стремится подавить ДПН? Политолог из Университета Сабанджи Берк Эсен напоминает о парламентских выборах 2015 года, когда ДПН впервые преодолела десятипроцентный порог. ДПН набрала 13,1% голосов на выборах 7 июня 2015 года и получила 10,76% на повторных выборах 1 ноября 2015 года. Эсен отметил, что ПСР после выборов 2015 года считает себя партией, которая не смогла получить парламентского большинства из-за ДПН, что созданный с ПНД «Республиканский альянс» придерживается такой же позиции. Он добавил: «ПСР на протяжении последних шести лет пытается опустить ДНП ниже десятипроцентного порога, поскольку ДПН стала партией, которая создает для ПСР опасность утерять власть в любой момент». Эсен указывает на то, что ПНД, черпающая свою силу в турецком национализме, обрушиваясь на ДПН, преувеличивает курдский национализм, выступая за то, чтобы приравнять ДПН к террористической организации и закрыть ее.

Hdp.org.tr Флаг ДПН

По мнению заместителя председателя парламентской группы от ДПН Мерал Даныш Бешташ, власти «пытаются заставить людей забыть о данных им обязательствах, потому что не могут рассказать общественности о своей политике, неудачах и совершенных ими преступлениях. На самом деле они выстраивают свою политику через критику ДПН. Они не знают, как еще можно напасть на ДПН. Выставляя ДПН криминальной, они пытаются захватить голоса на возможных выборах. Они используют незаконные методы для нападений на ДПН».

Сегодня ДПН с 56 местами является третьей по величине партией в парламенте после ПСР и Республиканской народной партии (РНП). Иными словами, она занимает ключевую позицию и способна спровоцировать потерю ПСР лидирующих позиций.