Самыми дорогостоящими тендерами в последние годы традиционно являются те, которые затрагивают вопросы реновации, а также дорожные закупки — на строительство и ремонт новых объектов. Прошлая неделя (22−28 февраля 2021 года) исключением не стала. ИА REGNUM составило список десяти самых дорогостоящих госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Реновация: миллиард туда — миллиард сюда

Возглавили рейтинг недели сразу две закупки Московского фонда реновации жилой застройки, созданного постановлением правительства Москвы в августе 2017 года.

Обе они касаются исполнения функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и на период строительства, а также оказания услуг по авторскому надзору, выполнения проектно-изыскательских и подрядных работ по строительству (включая снос) объектов территорий ряда микрорайонов Бабушкинского района Москвы. Начальная цена первого тендера (на микрорайоны 1, 14 и 18) составляет 84 028 063 630 рублей. Итоги подведут 23 марта 2021 года. В этот же день будут подведены итоги схожего тендера на микрорайоны 10 и 13, но с начальной ценой — 28 734 462 340 рублей.

При оплате контрактов будут задействованы средства фонда, единственный учредитель которого — правительство Москвы в лице департамента строительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Железнодорожный тендер

В тройку лидеров попало и ОАО «РЖД», единственным акционером которого является Российская Федерация, а полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Российские железные дороги

15 апреля 2021 года РЖД подведёт итоги открытого конкурса. Контракт, который подпишут с победителем, включает в себя целый комплекс работ — инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе «Электрификация участка Ртищево — Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Начальная цена лота — 51 392 937 864 рубля.

Первый этап данного проекта — это «электрификация участка Кочетовка — Тамбов-1 (вкл.). Линейная часть», второй — «электрификация участка Тамбов-1 (искл.) — Тоновка (вкл.). Линейная часть», третий — «электрификация участка Тоновка (искл.) — Ртищево. Линейная часть» и четвёртый — строительство тяговых подстанций с учетом внешнего электроснабжения.

Исходя из документации, проект затронет интересы трёх регионов — Тамбовской, Пензенской и Саратовской областей.

Москва: многоуровневые развязки

На четвёртом месте по стоимости объявленного тендера снова оказался московский заказчик. Государственное казённое учреждение столицы «Управление дорожно-мостового строительства» в рамках конкурса с ограниченным участием 2 апреля определит исполнителя на ряд работ по проекту строительства многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

За 1080 календарных дней с момента заключения контракта подрядчик, судя по документации, должен будет выполнить два этапа: этап №2 включает «участок от ж/д ветки Бойня — Перово до 5-й Кабельной улицы», а этап 3.2 — центральный тепловой пункт, насосную станцию дождевого стока, трансформаторную подстанцию и систему ограничения въезда на путепроводы.

По этапу №2 предусмотрено среди прочего переустройство сетей РЖД, строительство эстакад и благоустройство территории.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Железнодорожные пути зимой

Начальная цена контракта — 27 738 063 072,4 рубля. Предполагается аванс в размере 30%. Строительство ведётся в рамках реализации адресной инвестиционной программы и финансируется за счет средств бюджета Москвы.

Ремонт вагонов

«Федеральная пассажирская компания», созданная на базе филиала ОАО «РЖД», ищет ремонтного подрядчика, которому она готова заплатить 14 409 563 252,4 рубля.

Итоги конкурса подведут 19 марта. Победитель должен будет выполнить работы по техническому обслуживанию, деповскому и капитальному, а также текущему ремонтам электронного и электрического оборудования вагонов. К примеру, раздел техническая диагностика электронного и электрического оборудования включает почти 1,8 тыс. наименований.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Электричество для Крыма

Госпредприятие «Крымэнерго» также попало в топ самых дорогостоящих тендеров недели. Предприятие ищет исполнителя на услугу по передаче электрической энергии в 2021 году, которую оценили в 9 385 371 990,24 рубля.

При этом закупка проводится у единственного поставщика — АО «Крымэнерго», но каких-либо подробностей в карточке тендера нет.

Напомним, в июле 2018 года в комментариях РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов не стал называть компанию, которая станет вторым акционером создаваемого АО «Крымэнерго», сославшись на санкционный режим. Тогда же в качестве ключевого акционера называли и «Россети», и Росимущество. Предполагалась и существенная доля региона при акционировании единственного поставщика.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Актуальных, официальных данных об акционерах АО в открытых источниках на сегодня нет.

Рельсы для РЖД

РЖД второй раз оказалось в рейтинге недели. В этот раз в рамках открытого конкурса оно ищет поставщика элементов рельсовых скреплений.

Начальная цена лота — 8 194 467 756,62 рубля, а победителя определят 18 марта. Товары планируется поставить в разные российские регионы. Срок поставки — с апреля 2021 года по декабрь 2023 года.

Пригородные электрички: обновление состава?

Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания» объявило запрос предложений в электронной форме на приобретение электропоездов постоянного тока, предназначенных для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ. Их планируется приобрести в финансовую аренду (лизинг). Стоимость лота — 6 516 719 660,38 рубля. Итоги подведут 10 марта 2021 года.

В качестве лота выступает шесть единиц подвижного состава в 11-вагонной составности.

5 миллиардов для «дочки» Газпрома

ООО «Газпром комплектация», которое закупило у единственного поставщика на сумму 5 050 704 000 рублей газоперекачивающие агрегаты, по размеру закупки заняло 9-е место в рейтинге недели. Данные поставщика не раскрывались.

Напомним, ООО «Газпром комплектация» учреждено в Санкт-Петербурге в 1999 году и принадлежит ПАО «Газпром». По данным с сайта «Газпрома», его крупными акционерами являются государство, которое контролирует более 50%: Росимущество — 38,37%, АО «Роснефтегаз» — 10,97% и АО «Росгазификация» — 0,89%.

gazprom.ru Газпром

Дизельное топливо для Сахалина

Замыкает топ-10 тендер для АО «Сахаэнерго». Речь идёт о праве заключения договора на поставку дизельного топлива (одном из этапов).

Аукцион в электронной форме проходит с начальной ценой — 4 196 648 741,45 рубля. Закупить планируется топливо дизельное ЕВРО (ДТ-З-К5) — 45 820 тонн, топливо дизельное ЕВРО (ДТ-А-К5) — 21 550 тонн. Итоги подведут 5 мая 2021 года

«В случае если в представленной логистической карте участника поставка топлива до пунктов поставки, расположенных за Северным полярным кругом, а именно: Тикси, Юрюнг-Хая, Нижнеянск, Усть-Куйга, Черский, Среднеколымск, Кюсюр, Сиктях, Быков Мыс, Найба, Таймылыр, Чокурдах, Белая Гора, Зырянка запланирована с пунктов отгрузки на р. Лена, то в целях исключения риска недозавоза топлива необходимо предоставить резервную логистическую карту поставки через Северный морской путь до вышеуказанных пунктов поставки», — отмечается в техзадании.