Пожалуй, самую злободневную на прошедшей неделе, с 22 по 28 февраля, для Подмосковья тему погодных аномалий среди пользователей соцсетей перекрыло сообщение о том, что стая бездомных собак загрызла лося на территории национального парка «Лосиный остров». Смертельная схватка между хищниками и жертвой характерна для отдаленных районов Сибири. Поэтому подобный инцидент на территории одного из самых густонаселенных и урбанизированных регионов России вызвал настоящий ажиотаж в интернете.

О том, что природа Подмосковья, что называется, «берёт своё», местные жители знали от региональных властей, которые регулярно сообщали о все более частных контактах животного мира и цивилизации. Например, в январе 2021 года в Одинцово к людям вышел волк, которого зоозащитники поместили в один из приютов для бездомных животных. Незадолго до этого вблизи жилых домов подмосковной Черноголовки местные жители замечали медведя-шатуна. Подобные инциденты преподносились как восстановление экологии региона. Однако, едва ли кто-то мог предположить, что природа очистится настолько, что стаи диких собак начнут охотиться на лесную живность. Как ни странно, в сложившейся ситуации многие встали на сторону собак, заявляя, что подобный инцидент, если он и имел место, не должен стать поводом для отстрела бездомных животных.

«Предлагаю ввести закон о ежегодной помощи приютам, все достойны жить в этом мире, принимать решение за эвтаназию за живое существо-НЕДОПУСТИМО! Я ПРОТИВ ЭВТАНАЗИИ!!!» — написала пользователь Светлана Аристова.

«Я против эвтаназии, против охоты. Нужна помощь безнадзорным животным», — вторила Аристовой пользователь под ником Nikylushna.

Аналогичную току зрения высказала и пользователь Mellissabrilliant:

«Я против эвтаназии собак и кошек! Руки прочь от них…» — написала она.

Однако далеко не все пользователи выдерживали свои комментарии под постом в корректной форме. Начавшаяся в подмосковных лесах битва не на жизнь, а на смерть перешла в Интернет, где в яростной словесной борьбе схлестнулись противники и сторонники убийств бездомных животных. Не даром же говорят, что в сети царят законы джунглей…

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия снегопада в Подмосковье

Жаркая полемика развернулась и вокруг ситуации с погодой, точнее, последствий обильных снегопадов и резких перепадов температур на территории Подмосковья. Как показывает практика, снег удалось расчистить далеко не везде. Например, в Домодедово снег угрожающе свисал с козырька железнодорожной станции. Снимки появились на странице Instagram, посвященной жизни этого подмосковного города. Кадры готовых вот-вот обрушится на головы пассажиров снежных масс вызвали ожидаемое негодование пользователей Интернета.

«У нас умеют только пустой асфальт грести, когда снега нет. КАК В ТОМ ГОДУ, НАБЛЮДАЛА ТАКУЮ КАРТИНУ, И В ГРУЗОВИК ПУСТОЙ КОВШ СКИДЫВАТЬ!!!» — возмутилась в комментариях пользователь Marinka.

«На сто процентов с вами согласна, что никогда такого безобразия не было, как сейчас. Куда смотрит администрация? Позор!!!» — поддержала критические комментарии пользователь Жанна Дулина.

При этом далеко не все винили областные власти в неубранном снеге. Находились и те, кто стыдил за это самих жителей. Дескать, лучше не ждать, а действовать и самостоятельно решать проблемы.

«В нашем дворе лично на 1 Советском проезде дом 3 А один дворник мальчик молодой убирал и убирает! Просто умничка! А когда заносы были все дружно откапывали свои машины, объединяясь. Не ныли не психовали. У нас очень хороший и замечательный дворник, труженик! А если что-то не устраивает некоторых нудных и жалобщиков, купи лопату и с песней: «Нам песня строить и жить помогает». Мы тоже коренные жители нашего города! И тоже помним зимы какие были. Кто чистил? Да, дворники были! Но и люди чистили, жители домов, у большинства дома лопаты были», — возразил на критические комментарии пользователь em17 04 .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ни пройти ни проехать. Последствия снегопада в Подмосковье

Не обошлось без острых споров и в аккаунтах официальных лиц. Пост губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram на тему обильных снегопадов собрал около полутора тысяч комментариев. Причём львиная их доля была критического характера.

«С прошлого снегопада прошло полторы недели, а снег так и не чищен в большинстве городов Подмосковья», — возмутилась Алёнка Лагина.

«Хороший у нас народ ко всему привык и терпелииииивый», — высказался пользователь под ником gubina2434.

«Людей больше раздражают не задержки, если честно, а пафосные отчёты коммунальщиков и глав городов о том, как они всё до последней снежинки убрали. Ну говорите честно-стараемся, мол, не успеваем! А то неделю назад били себя в грудь, что всё у нас чисто, а у нас автобусы встали и пешком было не пролезть…» — написала Svetlana Sukhotina.

«Обратите, пожалуйста, внимание на город Подольск! У нас отвратительная уборка снега, мусор не вывозится, комунальные службы совсем не работают. Проехайте по всему городу и сами все увидите!»

И это еще не самые колкие комментарии под постом главы Московской области. Однако, пожалуй, самые резкие высказывания жителей Подмосковья на прошлой неделе можно было наблюдать не под сообщениями о последствиях снегопада. Даже такую злободневную тему по накалу страстей в комментариях обошла новость о том, что в одном из районов Балахиши в жилых домах из кранов текла вода с червями, которые, по предположению местных жителей, были глистами.

Mosreg.ru Видеосовещание Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов

«Мне кажется за это должна быть статья УК. Причем суд, должен быть народным, как в СССР», — заявил Сергей Лушин.

«Фильтры надо в квартире менять или чистить как в инструкции написано, а не заглядывать туда через 5−10 лет, у находить там удава)» — высмеял авторов поста пользователь Сергей.

«У нас в Кучино было что-то похожее. Вызвала службу Водоканала проверить воду. Проверили… «соответствует нормам"-пришло письмо», — поделилась личным опытом Зульфия Дышекова.

«Если у Вас стоит проточный фильтр, то на сетке с крана Вы ничего не найдете. Но при условии, что Вы фильтр меняете ХОТЯ БЫ раз в полгода. А так да, примите таблетки от глистов, кагоцел, аспаркам, на всякий случай привейтесь спутником (еще раз) и удалите аппендицит. Ну или голову включите», — пристыдил авторов сообщения пользователь под ником sobakahe.

«Это не глисты 100% не знаю, как они называются они от сырости размножаются и в основном их много там, где идет ремонт», — дала своё экспертное заключение под снимком червей Инна Лалазарова.

Как потом выяснилось Лалазарова оказалась права. Резонансный случай с червями стал предметом отдельного обсуждения на заседании правительства Подмосковья 1 марта. Губернатору доложили, что паразитами оказались личинки комаров, которые попали в водопровод. Как заверил глава Балашихи Сергей Юров, проблема уже решена и впредь не повторится. Хочется верить, что и другие злободневные проблемы Московской области, ставшие предметом обсуждения в соцсетях уже решены и не повторятся вновь.