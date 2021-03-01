Встречи киргизской делегации с российским руководством проходили в дружелюбной обстановке, но обошлось без прорывов

Иван Шилов ИА REGNUM

«Владимир Путин встречается уже с третьим президентом Киргизии, который после революции летит в Москву, чтобы получить определенную легитимизацию», — старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин подвел итоги визита главы Киргизии Садыра Жапарова в Москву.

ИА REGNUM: Насколько важным для президента Киргизии Садыра Жапарова является его визит в Москву?

Значимость визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву показывают несколько факторов. Первый — информационное сопровождение. Накануне поездки сразу в нескольких крупных изданиях появились интервью и статьи главы государства.

Второй фактор — маршрут. Это первый визит Жапарова в качестве президента, и он прилетел в Москву. Хотя самое первое приглашение поступило из Нур-Султана, и планировалось, что сначала глава Киргизии полетит в Казахстан. Но ситуацию, как мы видим, переиграли. Учитывая то, что главным экономическим партнером Киргизии остается Россия, изменение маршрута президента неудивительно. Третий фактор — состав делегации. Компанию президенту составили высокопоставленные чиновники и члены правительства Киргизии.

Четвертый фактор — насыщенная программа визита. Судя по количеству запланированных мероприятий и встреч, настрой Киргизии очень серьезный.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Садыром Жапаровым

ИА REGNUM: Настрой на что?

Начать диалог и приступить к работе. Ведь проблем, которые стоят перед Киргизией, очень много.

ИА REGNUM: Можно ли считать визит президента Жапарова в Москву успешным?

Сейчас преждевременно подводить окончательные итоги. Пока по тем заявлениям и результатам, которые уже есть, серьезных прорывов я не вижу. Если сопоставить цели, которые были обозначены до поездки, с тем, что мы имеем на сегодняшний день, можно сделать следующие выводы.

Россия выделяет безвозмездный грант в 625 миллионов рублей, будет помощь с семенами по линии Минсельхоза России, и пока всё. Встреча с бизнес-сообществом, которая состоялась 25 февраля, была достаточно любопытной, так как на ней присутствовали инвесторы, которые уже работают в Киргизии, и те, кто рассматривает страну в качестве потенциального партнера. Но мероприятие носило скорее ознакомительный характер. Это только попытка обновить интерес к республике и привлечь инвесторов.

Фактически визит Жапарова стал предварительным, от него было сложно ожидать чего-то прорывного.

Главным индикатором визита в Москву являются встречи на высшем уровне. В целом они освещаются в достаточно позитивном ключе. Но пока никаких документов не подписано и четкие договоренности не обозначены.

Можно предположить, что эти встречи тоже носили ознакомительный характер. Объективно говоря, при анализе истории российско-киргизских отношений, в частности только со времени президентства Владимира Путина, он встречается уже с третьим президентом Киргизии, который после революции летит в Москву с тем, чтобы получить определенную легитимизацию.

Тут против Жапарова играет один фактор. Он прилетел даже не с нулевым рейтингом доверия, а с несколько отрицательным.

Kremlin.ru Садыр Жапаров

ИА REGNUM: Почему?

В разгар политического кризиса, который произошел в Киргизии после парламентских выборов в 2020 году, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прилетал в Бишкек. Была достигнута договоренность между тогда еще действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и оппозицией в лице Садыра Жапарова о том, что Жээнбеков остается президентом на время проведения досрочных парламентских выборов. Как только Козак улетел, договоренности были нарушены, и Жээнбеков под давлением оппозиции покинул свой пост.

Россия попыталась выступить модератором во время внутриполитического кризиса в Киргизии, договоренности были достигнуты. Их последующее нарушение негативно воспринимается российским руководством.

Поэтому Жапарову сейчас нужно сделать экстраординарное, и даже в этом случае ему будет сложно «прыгнуть выше головы». Ему важно показать российскому президенту, что нынешний глава Киргизии не временщик, что он обладает долгосрочным видением развития Киргизии в сотрудничестве с Россией в рамках ЕАЭС и имеет план по решению насущных проблем страны.

Ожидать, что приезд в Москву с просьбой о финансовой поддержке проектов автоматически будет означать выделение средств — нереально. Нужно доказать, что глава государства обладает четким видением будущего страны с тем, чтобы ситуация со сменой власти не повторилась.

По внешним параметрам — встречи прошли в дружелюбной атмосфере, стороны были настроены положительно по отношению друг к другу. Но что было за кулисами и какие вопросы обсуждались — мы можем только гадать.

Возможно, встречи по конкретным направлениям двухстороннего сотрудничества со спикером Госдумы, премьер-министром были более предметными. Реальные результаты переговоров мы увидим со временем.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Садыром Жапаровым

ИА REGNUM: Почему не были затронуты вопросы по нескольким значимым проектам, например строительству ГЭС?

В нынешних условиях говорить о каких-то серьезных многомиллионных проектах никто не будет. Нужно посмотреть, насколько ситуация в Киргизии стабилизировалась. Кроме того, нужно посмотреть, созданы ли в стране политические условия для прихода крупных и долгосрочных российских инвестиций.

В прошлом российские инвесторы много раз «обжигались» на проектах в Киргизии. Было много вопросов и инцидентов с проектами ГЭС, которые доходили до обращения в арбитраж — Бишкек не выполнял взятые на себя обязательства в рамках достигнутых договоренностей. Были сложности по соглашениям об условном разделе продукции, потому что Киргизия настаивала на увеличении своей доли, не вкладывая реальных инвестиций. Основная нагрузка всегда ложилась на плечи российских компаний. Задача Киргизии состояла в выделении земель, но даже с этим были проблемы.

В проектах горнорудной отрасли ситуация еще сложнее. Действующий президент построил свои политическую карьеру вокруг идеи национализации крупных проектов, в частности рудника «Кумтор». Пока что Садыр Жапаров он не дал однозначных сигналов инвесторам о том, что национализация отменяется и инвесторы будут спокойно работать в рамках имеющихся договоренностей.

Не было и обещаний того, что материальный ущерб, который был нанесен во время революции 2020 года, будет возмещен государством и интересы инвесторов будут защищены.

Эти сигналы необходимы российским бизнесменам, чтобы они решились идти с какими-то проектами в Киргизию. До этого времени говорить о подписании новых соглашений совершенно бессмысленно.