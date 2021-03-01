Обычно в японских еженедельных журналах «сюканах» публикуются небольшие статьи и заметки из разряда скандальной хроники, различного рода разоблачений, слухов и домыслов. Что касается последних, автор этих строк, много лет занимаясь российско-японскими отношениями, не раз становился «персонажем» выдумок и инсинуаций по поводу моей работы в Японии и на японском направлении в целом. Так как эти еженедельники считаются «желтой прессой», никогда не отвечал на выдвигаемые против меня абсурдные «обвинения» и не комментировал публикации этих сомнительных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР — Япония

Но изредка на страницах этих изданий появляются аналитические статьи по тем или иным проблемам международной политики. Таким исключением, считаю, стала опубликованная в еженедельнике «Сюкан гэндай» большая статья названного редакцией журнала «аналитиком-международником, блогером, основателем и владельцем интернет-изданий, писателем» Ёсинори Китано, который представлен редакцией «первым японцем, окончившим Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) при Министерстве иностранных дел России и аспирантуру». Его перу принадлежат книги: «Америка, гегемонистская нация, пришедшая в упадок», «День, когда союз Китая и России уничтожит Соединенные Штаты», «Перекрестки Японии, колониальной нации», «Последняя священная война Путина», «Самая сильная лекция Путина о независимости Японии», «Кремлевский метод» и другие.

Статья Китано озаглавлена: «То, о чем японские СМИ никогда не сообщат… Причины того, что Путин «не вернет» северные территории». Автор начинает с интервью, в котором президент России Владимир Путин заявил, что российские власти «не будут делать ничего противоречащего Конституции России» в своих отношениях с Японией. Отмечается, что в июле прошлого года в российскую Конституцию были внесены поправки и включен пункт, запрещающий «отчуждение территорий России».

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в Южно-Курильске в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ

В связи с этим заявлением российского лидера Китано задает вопрос: «Каковы же истинные намерения Путина, который часто проявлял дружеское отношение к Японии? Есть ли реальная возможность возврата островов? Если такой возможности нет, то как Японии вести себя с Россией?» И отвечает: «Можно начать с вывода. Да, действительно, заявление Путина от 14 февраля, наверное, было бы правильно интерпретировать как означающее, что он не намерен возвращать северные территории Японии».

При этом автор статьи напоминает, что о невозможности теперь вести переговоры о «возвращении» территорий Японии говорили и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За этим следует вывод: «Теперь стало ясно: у России нет никакого желания возвращать Японии северные острова. Написав это, я как-то ясно осознал, что переговоры по северным территориям провалились и японо-российские отношения вступили в новый сложный период».

Если Китано имел в виду именно этот вывод, когда указал в заголовке, что «японские СМИ об этом никогда не сообщат», то это вызывает по меньшей мере недоумение. Ибо к такому выводу пришли и многие другие японские аналитики и политологи, причем задолго до интервью Путина от 14 февраля. Более того, так же оценивают ситуацию 88,2% японцев, ответивших на опросах, что не верят в способность японских политиков «вернуть северные территории».

Однако не это побудило меня комментировать изыскания японского аналитика-международника. Для нас, русских, важнее то, что он усматривает причины нежелания наших людей торговать территориями в том, что мы-де исторически не образованны и не понимаем, что Курильские острова до сих пор… «незаконно оккупированы».

Предоставим слово Китано: «Я прожил в Москве 28 лет с 1990 по 2018 год. И уже тогда со всей ясностью обнаружил, что Россия совсем не желает возвращать северные острова. И причина этого состоит в том, что россияне даже не подозревают, что они незаконно оккупировали четыре северных острова. Такого понимания у них нет…

Русские позиционируют Вторую мировую войну как «священную войну между добрым Советским Союзом (Россией) и злой нацистской Германией». Поэтому они называют ее не «Второй мировой войной», а «Великой Отечественной войной». В этом их представлении советская (российская) армия «абсолютно хорошая», а немецко-фашистская армия «абсолютно плохая». Позиция Японии — «союзник абсолютного зла (нацистской Германии)».

Японские солдаты сдают свое оружие советскому офицеру

Далее автор статьи в японском еженедельнике ничтоже сумняшеся объявляет такое представление русских… мифом (?!). То есть хорошими были Германия и Япония, а плохим — СССР? «В этом мифе вся неудобная для России информация, такая как «японские военнопленные в Сибири» или «нарушение советско-японского Пакта о нейтралитете» полностью опускается и широко не освещается. Поэтому большинство россиян не осведомлены о существовавшем когда-то советско-японском Пакте о нейтралитете и содержании в плену в Сибири множества японских военнопленных. У них в голове существует прочный образ «хорошей России». Поэтому россияне считают, что «четыре северных острова были законно отобраны у Японии Советским Союзом, выигравшим войну». Поэтому, даже если Япония требует их возврата, общая реакция россиян — «не возвращать», ну или как минимум — «мы не понимаем, почему это мы должны возвращать Японии эти острова», — повторяет аналитик азы японской пропаганды.

Или Китано за 28 лет жизни в нашей стране не прочитал ни одной монографии российских авторов о причинах денонсации 5 апреля 1945 года советским правительством потерявшего смысл Пакта о нейтралитете с Японией, а также о том, что инициатива использования плененных Красной Армией солдат и офицеров японской армии исходила не от Иосифа Сталина, а от ближайшего окружения императора Хирохито, или он, сознательно искажая факты, «наводит тень на плетень».

Наш народ, уважаемый писатель Китано, хорошо осведомлен о том, что советское правительство с довоенных времен никогда не отказывалось от отторгнутых Японией Южного Сахалина и Курильских островов. И они были законно заняты советскими войсками в конце войны с Японией в соответствии с письменными договоренностями глав союзных государств — СССР, США и Великобритании. Что японское правительство летом 1945 года само выражало готовность вернуть эти входившие в состав Российской Империи еще с екатерининских времен земли в обмен на сохранение Советским Союзом нейтралитета с Японией. Что изъятие в том числе этих территорий было одним из условий безоговорочной капитуляции милитаристской Японии, с чем японское правительство и командование согласилось. Что все Курильские острова, включая мелкие из состава Малой Курильской гряды, при одобрении администрации США меморандумом главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура были официально выведены из состава японского государства, и японские центральные власти с этим согласились. Что, подписав и ратифицировав Сан-Францисский мирный договор, японское правительство и парламент признали факт отказа Японии от владения и претензий на все Курильские острова, включая южные. Что в ратифицированной японским парламентом в 1956 году Советско-японской совместной декларации о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических и иных отношений в полном объеме Япония фактически согласилась с территориальными итогами войны с СССР.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», 2 сентября 1945 года

Перечень аргументов и фактов, свидетельствующих о том, что все Курилы в настоящее время вовсе не «оккупированы», как, грубо искажая историю, твердит японская пропаганда, а на основе международных соглашений, под которыми стоит и подпись японского правительства, законно принадлежат нашей стране, можно продолжить.

Но есть в статье Китано и положения, которые развеивают существовавшие в Москве иллюзии по поводу того, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ якобы был готов ограничить свои претензии на российские земли лишь «двумя островами» — Шикотаном и Плоскими, Хабомаи, по-японски. Он лишний раз подтверждает то, что на протяжении всей «курильской тяжбы» говорили российские специалисты по Японии и российско-японским отношениям, а именно, о том, что японский политический класс, да и сюзерен Японии — США, не позволят довольствоваться «хрущевским компромиссом». Аналитик пишет: «Если для Японии формула «двух островов» является всего лишь предшественником окончательного возврата всех островов (то есть Кунашир и Итуруп возвращаются позже), то для России эта формула изначально являлась конечной. То есть речь шла о том, что территориальная проблема в полном ее объеме в любом случае решена не была бы». Не исключаю, что именно понимание того, что Токио и Вашингтон не удовлетворятся Малой Курильской грядой, а также то, что в случае «передачи» на этой гряде неизбежно появятся военные объекты армии США, и побудило президента РФ Владимира Путина прекратить бесплодные поиски мифического компромисса «хикивакэ» — ничьей.

И еще один аспект статьи Китано привлекает внимание своей откровенностью.

Автор сообщает, что и ранее «настаивал на мысли о том, что в противостоянии Китаю Западу непременно необходимо отделить его от России». Он пишет: «И сегодня я по-прежнему считаю важным разделить Китай и Россию». Однако и тут ничего не получается, ибо, как анализирует японский политолог, «сейчас председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин прочно связаны стратегией свержения (?! — А.К.) Соединенных Штатов», и их трудно отделить друг от друга…»

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

В заключение Китано делает предсказание о том, что отношения между Японией и Россией в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, будут оставаться вялыми, однако Япония (да и Россия тоже) вряд ли будут испытывать из-за этого большие проблемы. С учетом этого можно констатировать, что премьер-министр Суга, которому нелегко сейчас «раскачать» свою дипломатическую стратегию на российском направлении, в целом придерживается в своей внешней политике правильных приоритетов.

«А что же насчет северных территорий? Поскольку Путин уже ясно заявил, что «Россия их Японии не вернет», маловероятно, что они возвратятся нам во время его пребывания в должности. Видимо, остается только ждать прихода к власти в России нового президента», — резюмирует за 28 лет, видимо, в чем-то «обрусевший», но так и не понявший Россию и русских Китано-сан.