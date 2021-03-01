В конце февраля на фондовых рынках США существенно возросла волатильность. Несколько дней наблюдалось падение индексов в начале торговой сессии, но затем падение выкупалось, и к концу торгов индексы выходили в плюс. Однако в четверг, 25 февраля, на фоне очередного роста доходностей гособлигаций США (доходность 10-летних облигаций превысила 1,5%) из-за опасений относительно увеличения инфляции фондовые индексы закрылись существенным снижением. В лидерах падения был индекс NASDAQ, который снизился на 3,5%, за неделю падение составило — 4,9%. Увеличение ожиданий относительно роста инфляции связано с вышедшей макростатистикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа

Неделей ранее вышли данные относительно роста цен производителей, который был рекордным с 2009 года и составил +1,3%. Теперь добавили опасения данные по росту цен на жилые дома, средняя цена которых в декабре увеличилась на 10,1% год к году. В то же время вышла сильная статистика по рынку труда. Еженедельное число заявок на пособие по безработице оказалось минимальным за прошедшие три месяца и составило 730 тыс. (ожидалось 838 тыс.). Число повторных заявок было на уровне 4,42 млн, в то время как ожидалось 4,46 млн.

В пятницу, 26 февраля, вышли данные по персональным доходам, которые показали рост 10% г/г в основном благодаря выплатам в рамках нового пакета стимулирующих мер, принятого в декабре. На фоне стабилизации новых случаев заболеваемости COVID-19 вышли новости и о еще одной одобренной вакцине. В конце февраля среднее число новых случаев COVID-19 оставалось вблизи 400 тысяч в день. Смертность также стабилизировалась у уровня в 10 тысяч смертей в день. Однако улучшение в основном наблюдается в США, тогда как в Европе ситуация вновь ухудшается. Власти Нидерландов и Чехии были вынуждены ужесточить ограничительные меры для предотвращения новой волны COVID-19.

Медсестра с больным COVID-19

Главным позитивом в этой связи стало одобрение от FDA третьей вакцины от COVID-19 компании Johnson&Johnson, что позволит существенно увеличить темпы вакцинации, так как данная вакцина требует разовой инъекции и более безопасна по побочным эффектам. Однако стоит отметить, что эта вакцина уступает по эффективности другим одобренным вакцинам. Ее эффективность 66% против эффективности свыше 90% у вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Принятие стимулов уменьшило аппетит к риску: доходность 10-летних трежерис выросла на 7 б.п. до 1,40% за неделю, но в течение недели достигала 1,54%, на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу инфляции после вливания в мировую экономику стимулов на $19,5 трлн. Чистые размещения казначейства в объёме $174 млрд также оказали существенное влияние на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 8 б.п. до 2,30% за неделю, а спрэд расширился до 0,89%.

В то же время на прошлой неделе было высказано мнение о том, что технологии могут являться одной из главных причин низкой инфляции. Так, по мнению CIO (Chef investment officer) австралийского пенсионного фонда Host-Plus Pty с активами под управлением $43 млрд, Sam Sicilia, ожидания высокой инфляции (>2%) сильно преувеличены, поскольку технологические компании не позволяют ей разогнаться. Цифровые гиганты снижают издержки на зарплаты и цепочки поставок, не позволяя конечной инфляции существенно расти. Однако такой эффект трудно посчитать, поэтому научного подтверждения этому феномену нет. В начале 2000-х компании снижали издержки и инфляцию переносом производства в Китай и другие страны с дешёвой рабочей силой (offshoring), но в прошлом десятилетии огромную роль в этом могли сыграть технологии.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл

В начале марта наиболее важным событием будет выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое состоится в четверг, 4 марта, и в ходе которого ожидаются комментарии относительно недавнего роста доходности гособлигаций США. Среди результатов макростатистики будут раскрыты данные по индексу промышленного производства в развитых странах, числу созданных рабочих мест и уровню безработицы в США за февраль. Внимание инвесторов также будет направлено на дальнейшее развитие ситуации с COVID-19.