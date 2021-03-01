«И сейчас мы имеем то, что мы имеем, и должны это исправлять … э … что … э … по … э … Что касается… рамках нашего комитета и е … энергетической безопасности, опять же уже было сказано э … о том … кроме … э … кроме … э … именно … э … электричества и вопро… того насколько трудно найти баланс э между импортом и э … ценами для населения. Но тем не менее надо стремиться к … э … собственных мощностей. Это и вопросы и присоединения к … э … опять же европейскому пространству. И это обрабатывается … э … Сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой, то есть энергетических вопросов … э … это и логистический компонент и различные категории тоже дополнить, потому что с вопросов с позиции национальной безопасности здесь больше общие такие вещи, что я могу говорить … э … это очень важно, чтобы мы его достигли в течение ближайших лет и вывели это в политиче … и не только это в экономическую плоскость, а и сохранили тот политический нарратив. Вернее тот политический диапазон, приемлемый для народа». И это не работа генератора случайных слов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кабинет министров Украины

Вы не поверите, но это выступление депутата Верховной рады Украины перед телекамерами на Всеукраинском форуме «Украина 30» на второй день его работы (16 февраля) в подсекции «Украина 30. Платежка». Кто не верит, может убедиться здесь. Даже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов (тот, который сегодня налагает санкции и закрывает каналы в Украине) сидел во время этой феерии с обалдевшим видом (26−30-я секунды ролика) и с трудом скрывал интеллектуальный испуг.

Марьяна Безуглая

А ведь этот депутат, 32-летняя киевлянка Марьяна Безуглая, член парламентской фракции «Слуга народа», еще и — внимание! — заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вопросам, которые, теоретически, требуют предельной логики, специального образования и огромного опыта. И «безуглый фонтан» на форуме — это не случайность, не «превратность метода». Наоборот, это его постоянство, поскольку Марьяна сейчас постоянный гость украинских телеэфиров, где ее реплики заставляют вспомнить вывод великого франко-швейцарца Клода Гельвеция о том, что «за человека большого ума слывет тот, кто был бы лишь глупцом, если бы он не был министром».

Но ладно, оставим Безуглую, поскольку в Киеве несколько «домов власти». И напротив «дома под куполом» (парламента) находится «дом-подкова» (кабинет министров). А там включаются свои «фонтаны». 27 февраля в виртуальной дискуссии под названием «Является ли «Северный поток — 2» проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов» участвовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, 35 лет, финансист, юрист-международник. Комментируя газовые отношения Украины и России, Стефанишина озвучила ряд постулатов.

(сс) Вадим Чуприна «Дом под куполом»

«Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности». В принципе, правильно, но говорить об этом спустя только месяц после того, как Украина была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из России (именно из-за соображений энергетической безопасности в критических ситуациях) — это, как минимум, глупо. Ведь «ситуации» имеют свойство повторяться.

«Но, безусловно, завершение этого проекта («Северный поток — 2») подорвет такую безопасность…». Украинский ответ на угрозу «был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с «Газпромом» — полностью основывать его на законодательстве ЕС». Юрист-международник должен бы знать, что в России принят принцип примата национального законодательства над международным, поэтому в энергетических спорах между Москвой и Брюсселем может быть только компромисс, ибо консенсус принципиально невозможен. К мнению Украины здесь мало кто будет прислушиваться.

Средством предохранения украинской безопасности Стефанишина назвала соглашения о реверсных поставках газа, которые Украина подписала со Словакией, Польшей, Венгрией и другими соседними странами. Финансист Стефанишина должна бы знать, что с конца 2019 года этот реверс — абсолютно виртуальный, и те 12,5 миллиарда кубометров, которые в Украину «поставили» из Словакии, Венгрии и Польши — это тот же российский газ, который посредники продают Украине по цене хаба в австрийском Баумгартене. Никаких особых убытков Россия не несет, а вот Украина ставит себя в откровенную зависимость от западных «виртуальных поставщиков».

«Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине». Стефанишина, конечно, не историк и может не знать, что в начале 2009 года Европа где-то даже перепугалась, когда 1 января прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей, а с 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью. Но просто по должности вице-премьера она обязана понимать, что Украина — не «поставщик» газа в Европу, а не более чем его транзитер. И этот очень выгодный статус может прекратиться, если реальному поставщику «вожжа под мантию» попадет, и он начнет строить не «дополнительные», а «компенсирующие» газопроводы в обход Украины.

(сс) Daniel Haußmann «Дом-подкова»

Если же в целом оценить «энергобезопасные пассажи» Стефанишиной, то напрашивается два вывода. Либо она беззаветно, но бездумно, выполняет свои обязанности вице-премьера «по Европе» и озвучивает то, что хотят слышать «там», а не идет на пользу «здесь». Либо в «доме — подкове» забил свой «интеллектуальный фонтан» а-ля Безуглая. И тогда опять остается только вспомнить Клода Адриана Гельвеция; «Источником, порождающим наибольшее число общественных бедствий, является невежество».