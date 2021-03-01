С давних пор мировая гегемония Великобритании опиралась на мощный флот и принцип разобщения своих противников на континенте. Любые попытки создания коалиций она торпедировала всеми доступными ей средствами. Но, безусловно, главным её средством оставалась экономика. После превращения королевства в мастерскую мира ссориться с Лондоном для любой другой страны стало крайне дорогим и неприятным занятием.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В 20-м веке роль мирового гегемона и главной экономической державы на планете заняли Соединенные штаты Америки. При этом методы сохранения господства США переняли у бывшей владычицы морей, — зачем менять то, что работает?

Но время идет, и сегодня мастерской мира неожиданно стал Китай, пусть в Вашингтоне и продолжают считать себя гегемоном. В то же время западный мир стремительно избавился от своей промышленности, для самоуспокоения назвав это переходом в некое постиндустриальное, информационное общество. Но события последних лет показали, что информацию есть нельзя, да и станки с автомобилями из компьютера не вылезают.

В связи с этим бывший президент США Дональд Трамп начал лихорадочное собирание индустрии, объявив экономическую войну Китаю. И… потерпел на этом фронте полное поражение. А как иначе назвать её итоги? В число побед американская администрация может вписать разве что некоторое ослабление позиций Huawei, а также эпичное «отжатие» части «Тиктока». Но всё это обошлось США в рекордное падение ВВП со времен 40-х годов, что нельзя объяснить только пандемией. Коронавирус если как-то и повлиял, то лишь в качестве последнего перышка, ломающего спину верблюду.

(сс) The White House Дональд Трамп

Единственным способом хоть как-то затормозить развитие Китая остается попытка столкнуть его с какой-либо другой мощной страной, но так, чтобы США оставались в стороне и получали выгоду от конфликта. И в качестве таковой, по мнению американских аналитиков, идеально подходит Россия. Эту далеко не оригинальную идею выдвинули два американских политолога в статье в The National Interest. И то, как именно предлагается достичь этой цели, показывает, что она, по всей видимости, никогда достигнута не будет.

Сразу договоримся, можно сколько угодно пытаться обманывать избирателей — политтехнология, социология фактически для этого и созданы. Но статья эта опубликована в издании, считающимся think tank (то есть претендующем на роль мозгового центра), адресована не простым гражданам, а тем, кто имеет какое-то отношение к принятию решений. А врать самому себе перед решающей схваткой — значит заранее обречь себя на поражение.

Ричард Никсон приезжал в Китай в 1972 году не потому, что у него были какие-то иллюзии по поводу характера Мао Цзэдуна или Чжоу Энь-Лая, а потому, что США и Запад столкнулись с растущей экзистенциальной угрозой со стороны Советского Союза, связанного с Пекином. Он считал, что сближение с Пекином позволит ему вбить клин между двумя этими коммунистическими союзниками, что приведет к укреплению интересов безопасности США. The National Interest, перевод Иносми Президентприезжал в Китай в 1972 году не потому, что у него были какие-то иллюзии по поводу характераили, а потому, что США и Запад столкнулись с растущей экзистенциальной угрозой со стороны Советского Союза, связанного с Пекином. Он считал, что сближение с Пекином позволит ему вбить клин между двумя этими коммунистическими союзниками, что приведет к укреплению интересов безопасности США.

То есть авторы обосновывают нормализацию отношений с Китаем в 70-е годы в контексте идущей тогда Холодной войны с СССР. Администрации Никсона удалось, по их мнению, вбить клин между двумя союзниками — Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, что якобы привело к укреплению интересов США.

Ричард Никсон и Мао Цзэдун

Но позвольте, Пекин с Москвой перестали быть союзниками ещё за 15 лет до этого, и причиной стали отнюдь не действия американцев. Отношения между союзниками начали ухудшаться после XX съезда КПСС и антисталинской речи Никиты Хрущева. Всю первую половину 60-х годов в рамках Великой полемики руководство КПК требовало от руководства компартии СССР отказаться от политики по дискредитации Сталина.

После того как новое руководство во главе с Леонидом Брежневым подтвердило незыблемость положений XX съезда, отношения бывших союзников окончательно испортились. Потом были Даманский, Жаланашколь, Советский Союз начал наращивание военной группировки в Монголии и на Дальнем Востоке, КНР — на своей северной границе. То есть ни о каком союзе, который якобы удалось разбить Никсону, или даже партнерстве между странами говорить уже не приходилось.

Реальные же причины «открытия» КНР для США лежали в области экономики, а не политики. Возможно, для кого-то покажется странным, но американская экономика в 70-е чувствовала себя, мягко говоря, нехорошо. Понятие «рейганомика» появилось не потому, что США бесились с жиру, а делать Америку снова великой начал далеко не Трамп. В 1980 году тот самый «грейтэгейн» обещали избирателям политтехнологи Рональда Рейгана.

Поэтому нормализация отношений с Пекином для Вашингтона была так же выгодна, как и для Пекина, который взамен частичного открытия рынка получал доступ к технологиям и возможности для модернизации. Сегодня, спустя 40 лет, видно, что открывшимися тогда возможностями КНР воспользовалась сполна, тогда как США… в общем, Дональд Трамп был очень недоволен.

Версия же США о причинах восстановления отношений с Китаем, что якобы стало политической победой администрации Никсона, — это такая же красивая голливудская сказка, как и американская «победа» в Холодной войне. И вот авторы статьи предлагают вновь использовать этот рецепт, который не соответствует действительности чуть более чем полностью, чтобы внести раскол в отношения современных Москвы и Пекина.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

The National Interest, перевод Иносми История имеет обыкновение повторяться с неожиданными поворотами событий. Китай и Россия вновь объединились в противостоянии, которое многие считают очередной холодной войной. Обе страны считают США своим врагом, но разногласия между ними, которые Никсон смог использовать в 1972 году, остаются.

При этом предложить России что-либо в экономическом смысле США нечего. По крайней мере, гораздо меньше того, что может предложить социалистический Китай. Напротив, Москва с Вашингтоном в последнее время всё чаще выступают конкурентами в поставках энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции и других товаров на мировой рынок, в частности на китайский. Даже по поставке леса в Китай Америка уверенно теснит Россию.

Но американские политологи и не пытаются рассуждать о выгоде России. Нет, в качестве пряника для Москвы они предлагают использовать лишь отсутствие кнута. То есть обещание снять санкции. Кроме того, запад, по их мнению, должен избегать «импульсивной, автоматической враждебности по отношению к России». Однако главный рецепт состоит в «уходе» Владимира Путина с поста президента и установлении связей с «новым поколением российских политиков». Какого рода эти связи, мы можем видеть на примере некоторых наших соседей.

В общем, сплошное «никакой экономики, только личное», перефразируя слова известного киноперсонажа. Очевидно, что с такими плохими картами никакого клина между Пекином и Москвой Вашингтону вбить не получится. При условии, что им не удастся провести цветной переворот.

В 1941 году одной из причин поражения немецкой армии, а именно поражением можно назвать провал их плана «Барбаросса», стала явная недооценка сил противника. Достаточно почитать дневники германских генералов и солдат, в которых они пишут про невиданные русские танки, оказавшиеся мощнее, чем они думали, про экономику СССР, которая не рухнула, вопреки ожиданиям, чтобы понять, никакой серьезной подготовки к войне не было.

Евгений Халдей Знамя Победы над Рейхстагом. 2 мая 1945 года

Возможно, они сами поверили собственной пропаганде о некоей неполноценности народов СССР. Почему нет? Нацистскую верхушку составляли такие же люди, как и везде. Точнее, не совсем обычные — взглянуть на реальную ситуацию без идеологических шор им мешала также вековая спесь благородных «фонов». В результате немецким войскам пришлось использовать зенитную артиллерию против советских танков КВ и Т-34, а солдатам — кутаться в женские платки, чтобы не замерзнуть под Москвой.

Сегодня при изучении идей американских экспертов возникают те же мысли, что в руководстве США поверили своей пропаганде в собственную исключительность. Если так, то это очень плохая новость для них самих.