Аравия давно находится в фокусе интересов оружейного экспорта украинского государства. Так, например, в 2018 году Украина отправила соседям Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии оружия на $107 миллионов (50 противотанковых ракетных комплексов «Скиф», 15 ПТРК «Корсар», ракеты ЖК-2С, ЖК-30Ф и тому подобное). Да и самим Эмиратам в 2016 году продала 108 бронированных машин БРДМ-2, а в 2018-м сторговала один «Скиф» почти за шестьсот тысяч.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Поэтому от участия Украины в 15-й Международной конференции и выставки оборонной промышленности IDEX 2021 (Абу-Даби, 21−25 февраля) можно было бы ожидать интересных результатов. Если бы не та комедия, которая вроде бы получилась с подарком президента Украины эмиру Дубая, премьер-министру и вице-президенту ОАЭ Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму.

ПРК «Скиф»

Зеленский привез в подарок эмиру Дубая штурмовую винтовку украинского производства «ФОРТ». 71-летний эмир оказался в душе мальчишкой и захотел сделать то, что захотел бы каждый: присоединить магазин и передернуть затвор. Не получилось: сначала эмир не смог вставить магазин, а потом заклинило затворную раму.

Zonwar.ru Штурмовая винтовка Форт

Теперь личное: я изо всех сил не хочу верить в эту историю. Во-первых, из уважения к длинной и в основном успешной истории украинского оборонпрома, и, во-вторых, потому что подтверждения инцидента в арабоязычном сегменте интернета я не нашел. Но, с другой стороны, я понимаю, что люди, щеголяющие в парламенте в футболках с логотипом «я имею право на ошибку», вполне способны не проверить сувенир перед его дарением. И положить магазин под патроны калибра 7,62 в подарочную коробку с механизмом для «натовского патрона» (5,56). «Имеют право»…

Ведь в этой истории, в случае если она является правдой, ошибкой является уже то, что арабскому (!) монарху преподносят украинскую реплику израильского (!!!) автомата, неважно какого — хоть TAR-21, хоть Galil ACE. Потому что вся линейка ФОРТов является репликой израильской продукции, и в целом «компания FORT известна лицензионным производством многих видов огнестрельного оружия Israel Weapon Industries». А Израиль и арабы — это совсем не друзья, как бы ни старался Трамп «сдвинуть» их навстречу друг другу.

Кроме того, ни одного опровержения со стороны хоть офиса президента, хоть «Укроборонпрома». Потому что, при всем комизме ситуации, подобная информация наносит ущерб и политическим усилиям первых, и бизнес-репутации вторых. Особенно если учесть, что история произошла в канун международной выставки-продажи, куда Россия привезла безукоризненно функционирующий, как и вся линейка «Калашниковых», автомат АК-19, в экспортном варианте, заточенном под натовский патрон.

Но если ФОРТ-подарок — это скорее к комикам, то последовавшие события заставляют вспомнить поговорку о трагедии и фарсе.

Не успел Зеленский уехать из Аравии, как в Абу-Даби начался IDEX 2021. Это одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента ОАЭ. В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представили более девятисот ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

Украина тоже выставила вполне пристойную экспозицию: модели наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», высокоточной реактивной системы «Ольха», уже знакомых ПТРК «Скиф» и «Корсар», разведывательно-ударного беспилотника «Сокол-300», танка «Оплот», боевой машины БТР-4 и другие разработки. Возглавлял украинскую делегацию вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

BogomolovaNatalia10 Олег Семёнович Уруский. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

И все было бы хорошо, если бы в результате на Украине не начался спектакль в формате фарса: повествовательной непрерывности в контексте иррациональных или нелепых ситуаций. Начал украинский премьер Денис Шмыгаль. 22 февраля на своей страничке в Фейсбуке он разместил фотографию идущих рядом Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова и потребовал объяснений в связи с этим фото. Хотя не надо быть премьером, чтобы понять: на видео, из которого «с кровью» выдран скрин, показан торжественный ход на открытии выставки ее патрона, заместителя премьер-министра и министра по делам президента Его Высочества шейха Мансур бен Заида Аль-Нахайяна в сопровождении ее участников. То есть протокольное мероприятие, участники которого были составлены в шеренги по пять человек, причем в первую, почетную шеренгу был включен руководитель украинской делегации. Вообще-то это честь.

По сообщению агентства Emirates News Agency, к шейху «присоединились президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров; президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов; вице-премьер-министр Украины министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский; первый заместитель председателя Суверенного совета Судана генерал Мохаммед Хамдан Даглу», которые и составили первую шеренгу. И арабов совершенно не интересуют те правила, которые украинская власть установила у себя в стране.

А может и интересуют… Потому что Рамзан Кадыров добавил остроты в блюдо нерациональности и нелепицы, опубликовав свою версию «контакта в Абу-Даби»: «В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский…» Это, конечно, откровенный троллинг, но он заставляет задуматься. Ведь Кадыров считается близким другом наследного принца Абу-Даби. Настолько близким, что о возврате некоторых арабских инвестиций в Чечню речи даже не идет, «это своего рода подарки российскому народу и Чеченской Республике». И сейчас Рамзан из Абу-Даби сразу поехал в Дубай, где мгновенно встретился «глаза в глаза» с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мохаммед бен Рашид Аль Мактумом. И «инцидент на выставке» очень похож на совместный «прикол» чеченца и принцев, сейчас с любопытством исследователей наблюдающих за возней в украинском аквариуме. Но если это, не дай Боже, так, то мнение арабских принцев об украинской правящей элите должно быть идентично мнению Кадырова: «Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!»

Олег Уруский настолько был ошарашен нелепостью «наезда» со стороны своего премьера, что, в принципе правильно объяснив причину своего появления рука об руку с чеченским лидером, в свою очередь предложил не менее нелепую версию: «Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке». Даже не зная арабского языка, трудно представить себе «алфавитный порядок» в фамилиях Минниханов, Даглу, Кадыров и Уруский.

В свете всего сказанного трудно сохранить оптимизм в отношении светлого будущего украино-эмиратского романа. Зато накатывает пессимизм в отношении будущего украинского земельного фонда. А денежные родники ЗЕкоманде следует искать и искать. Судя по сообщению о подготовке «большого азиатского турне», у Зеленского этим и занимаются.

Хотя опять-таки как собирается украинский президент просить инвестиции (=просить деньги) у китайских коммунистов? Коммунистов — после украинской формы «декоммунизации» с 2014 года и по настоящего времени. Китайских — после санкций, которые он наложил на очень привлекательный для Пекина процесс «китаизации» «Мотор-Сич»?

А вот в Южную Корею Зеленскому надо попасть обязательно. Хотя бы для того, чтобы узнать: президентский пост — не индульгенция. И что за последние 40 лет, с тех пор как страна стала «восточноазиатским тигром», из семи ее президентов четверо (Чон Ду Хван,Ро Де У,Ли Мён Бак и Пак Кын Хе) по окончании каденции попали за решетку, а один (Но Му Хён) покончил с собой.

Хотя «во многом знании многая печали и умножающий познания умножает скорбь». С Соломоном не поспоришь…