Азербайджанские издания сообщили, что группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю и министру обороны США с просьбой принять более деятельное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в том числе обговорить статус Нагорного Карабаха и проведение референдума о его самоопределении. Также появились сообщения о том, что Госдепартамент США намерен нанять специалиста, которому будет поручено контролировать не только реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении, но и «сформулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В Баку восприняли эту информацию нервозно. Там известно, что еще в конце 2020 года, вскоре после подписания мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, Национальной разведке США было поручено подготовить для Конгресса доклад с изложением, во-первых, стратегических интересов американцев и их партнеров в регионе, во-вторых, позиции Вашингтона по статусу Нагорного Карабаха, в-третьих, перспективы взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Помимо того, армянская служба «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) сообщала, что в Конгрессе разработали законопроект по новому пакету мер помощи экономике Армении в условиях пандемии объемом почти 900 миллионов долларов. Утверждается, что «не позднее чем через 90 дней после вступления законопроекта в силу директор Национальной разведки США должен представить письменную оценку в специальный комитет по разведке палаты представителей Конгресса США», которая должна содержать прогноз «вероятности дальнейшего применения силы или возможной дестабилизации в регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе».

Kremlin.ru Заявление Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. 2020

Сейчас сложно сказать, когда следует ожидать конкретных заявлений со стороны Байдена относительно новой политики США в Закавказье в целом и в отношении Нагорного Карабаха в частности. Пока же американские эксперты активно обсуждают причины, по их словам, «пассивной политики президента Дональда Трампа в период карабахской войны». Как пишет известный эксперт Майкл Рубин в издании The National Interest, «в тот момент стратегия США была запутана, и чтобы остановить конфликт, Вашингтону необходимо было не полагаться на ОБСЕ или Минскую группу, а признать (или пригрозить признанием — С.Т.) независимость Карабаха по примеру Косово». Кстати, на это рассчитывали, помимо армянской диаспоры в США, и определенные политические круги в Ереване. По Рубину, для этого нужно было четко квалифицировать карабахскую войну как «противостояние автократического Азербайджана и демократической Армении, ввести обратно раздел 907 и запретить оказывать помощь Азербайджану». Одновременно нужно было «послать сигнал Турции, показав, что вмешательство в дела других стран может иметь негативные последствия».

Однако Трамп лишь выступал с «громкими» заявлениями, сообщая, что «помирить Армению и Азербайджан просто». Но ничего особенного на карабахском направлении его администрация не предприняла. В самих США эксперты расценивали действия Трампа как попытку заручиться голосами избирателей армянского происхождения, но она оказалась неудачной — американские армяне поддержали Байдена, а не республиканца. В итоге карабахскую войну выиграл Азербайджан. Но эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос утверждает, что «в долгосрочной перспективе победа Баку может обойтись дороже, чем Еревану поражение, потому что Азербайджан поступился частью своего национального суверенитета». По его словам, «Турция спланировала, скоординировала и по большей части вела военные действия Азербайджана», а президент Азербайджана Ильхам Алиев «согласился на присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе исключительно с целью создания геополитического противовеса усиливающему влиянию Турции».

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

В этой связи Байдену предлагается изменить политику в отношении Турции и Азербайджана, с Россией действовать в формате Минской группы ОБСЕ, предлагая вместе с Францией выдвижение на первые позиции проблемы статуса Нагорного Карабаха. Тем более что в мирном соглашении по Карабаху о его статусе ничего не говорится, а значит, США могут воспользоваться «зазором дипломатических возможностей». Это понимают в Баку. Не случайно Алиев резко критикует деятельность МГ ОБСЕ и считает, что «конфликт исчерпан». Есть и элемент геополитической игры со стороны Анкары, которая предлагает проект формирования так называемой кавказской платформы, приглашая туда Азербайджан, Армению и Грузию, но без участия Запада. В то же время турецкое издание Habertürk напоминает, что Байден, в отличие от своего предшественника, «принимал непосредственное участие в усилиях, направленных на признание так называемого «геноцида армян» в Конгрессе США. В 2019 году он поддержал законопроект, касающийся этого вопроса». Во время правления Барака Обамы в статусе вице-президента руководил предоставлением помощи Армении и оказанием гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

about-planet.ru Нагорный Карабах

Байден предпринимал усилия и в целях нормализации отношений между Турцией и Арменией, открытия границ и возобновления торговли между двумя странами. Вряд ли с таким досье он будет безучастным к развитию событий в Нагорном Карабахе. Но пока деятельность США в мирном процессе ограничилась выделением 5 млн долларов Международному комитету Красного Креста и другим международным и неправительственным организациям, которые оказывают помощь пострадавшим от боевых действий в Нагорном Карабахе. Возможно, Демократическая партия США в будущем станет более активно поддерживать Армению, пытаясь превратить ее в новую Грузию. Но многое будет зависеть от политической ситуации в Ереване. Не исключено, что при Байдене будет больше использоваться и идеологический аспект. Кстати, нынешний вброс информации о том, что группа конгрессменов обратилась к госсекретарю и министру обороны США с просьбой принять более деятельное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не случайно совпадает с моментом жесткого политического кризиса в Армении.

В Ереване кое-то воспринимает это как определенный сигнал. Но как конкретно будет действовать Байден на этом направлении, сказать пока сложно.