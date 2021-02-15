История с волками на улицах Архангельска затухает естественным образом — наступает весна, и областные начальники вздыхают с облегчением до следующей зимы. В прошлые годы волки заходили в села, а ночами появлялись на окраинах Архангельска, но их целью были собаки — доверчивые «живые консервы». Зимой 2020—2021 года уже зафиксировали опасные ситуации с людьми и даже детьми. 8 февраля, средь бела дня, у детсада «Колобок» в Архангельске полицейские застрелили волка. А летом 2020 года в каргопольской деревне волк вцепился в горло шестилетней девочке. К счастью, его отогнали.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Волк

То есть регион находится в шаге от трагедии, а власти этого пока не понимают. Как иначе объяснить непоследовательность в выборе стратегии борьбы с хищниками. Летом 2020 года в областное собрание депутатов региональное министерство ЛПК и природных ресурсов внесло проект изменений в правила охоты в Архангельской области. Предлагалось увеличить премию за отстрел волка с 10 до 25 тыс. рублей и давать лицензию на лося не за одну, а за две головы волка.

Mas3cf Волк

Предложения шли в разные стороны — премия стимулировала, а изменения по лицензиям снижали интерес. Ждать усиления борьбы с хищниками при таком разброде вряд ли было возможно. Только железная воля в борьбе с хищниками могла спасти ситуацию. Но с волей всегда были проблемы, а тут еще осенью 2020 года ушел в отставку министр ЛПК А. Ерулик, сменщиком назначили его заместителя Л. Утюгова, и все понимали, что это не окончательная кандидатура.

В итоге, проведя изменения правил охоты через депутатов, министерство внесло их на правительство без согласования окончательной суммы премии, и вопрос «повис». Область вошла в зимний сезон с непонятными правилами охоты, охотники — в неуверенности, что траты на оружие, снасти и транспорт они отобъют на лосятине и премиях. Победило самое плохое — неопределенность. То, чего следовало ждать, произошло — волки вышли на улицы городов. В бой бросили последний резерв — полицию с автоматами.

На ЛПК поставили нового министра — им стал Игорь Мураев, и пора бы определиться с правилами охоты. Но областное руководство, похоже, не может выбрать приоритеты. Это стало ясно из беседы журналиста DAILYSTORM.RU с заместителем председателя правительства Архангельской области и куратором ЛПК Евгением Автушенко, опубликованной в статье «Волк сзади обошел, потом — хряп…». Издание сообщает, что: «Автушенко объясняет нашествие волков в Архангельске «какими-то изменениями у самих особей, представителей волков». По информации от охотников, которую он получил, в город заходят хищники, которым удалось выскочить из капкана, «больные и травмированные, для стаи — бесполезные». Прочитавшие статью охотники саркастично встретили слова представителя власти. Ехидно интересовались — у каких охотников черпает информацию областной зампред?

Беда с приоритетами. Главной целью, понятно, обозначены серые лесные хищники, посягнувшие на власть людей в городах: «Популяцию, считает зампред правительства Архангельской области, нужно сократить на 45% и привести к нормативу: 964 особи на всю Архангельскую область. Всего за 2020 год в регионе удалось отстрелить 210 волков».

Но хочется одним выстрелом убить еще 5—6 зайцев. Увеличить популяцию лося: «Формула «два волка за одного лося», уверяет Автушенко, тоже необходимая мера. — Нам нужно сохранить популяцию лося, потому что она уменьшается, а волков, напротив, очень много».

Сэкономить деньги: «Задержка принятия решения по увеличению премии за добытого волка до 20−25 тысяч рублей, по словам Автушенко, объясняется тем, что сами охотники часто «хитрят»: — Мы всесторонне прорабатываем этот вопрос, потому что в другом регионе (не хочу говорить, в каком) увеличили премию до тех самых 20−25 тысяч, а потом оказалось, что шкуры волка стали привозить из вообще других, соседних регионов. По факту там численность волка не уменьшилась, а затраты на бюджет выросли».

И наказать «жадных» и «ленивых» архангельских охотников: «Евгений Автушенко считает, что охота на волка — занятие «не для каждого охотника». В будущем, по его словам, правительство области хочет решать эту проблему с помощью профессиональных бригад, «возможно, из других регионов».

Целый букет представлений, способных еще больше осложнить ситуацию. Привлечение высокооплачиваемых бригад охотников из других регионов станет оскорблением для 60 000 архангельских охотников. Возникнет еще один повод для разговоров о «понаехавших» начальниках — Евгений Автушенко из Москвы, а министр ЛПК Игорь Мураев из Омска.

На первый взгляд, рассчитать траекторию достижения трех целей — сокращения волков, увеличения числа лосей и экономии денег — несложно. Но это цели второго ряда, на самом деле, первая — не допустить трагедии с людьми, в особенности с детьми, которая резко радикализирует настроения в протестном регионе. Вторая — с уважением отнестись к 60 000 местных охотников, у которых 100 000 членов семей и столько же кормящихся добытой лосятиной. В год выборов в Госдуму РФ эксперименты с завозом профи охотников из других регионов — опасная фантазия.

Daniel Mott Волк

Собрать конструктор из вышеупомянутых вводных, чтобы механизм заработал, можно, определив очередность целей и сконцентрировав возможности. Если первая цель — волки, то за голову волка надо давать две лицензии на лося. Да, не симпатично, но волков в области — 1500, а лосей — 35 000. Чтобы волков стало меньше на 700, нужно выдать 1400 лицензий на лосей. На несколько сотен больше, чем сейчас, и не факт, что лоси по ним будут отстреляны — лицензия часто сдается обратно. Но лицензией на лося охотники могут воспользоваться на свое усмотрение — свободные люди в свободной стране!

Премию надо поднять до 30 000 рублей, так как это психологическая планка — в такую сумму охотники оценивают свои затраты на добычу одного волка. Северный человек не будет ничего делать, почувствовав, что его к этому принуждают, а не договариваются. Психология свободных 600 лет «черносошных крестьян», не знавших крепостничества. Если с малой премией в области в 2020 году отстреляли 240 волков, то с вышеупомянутыми стимулирующими мерами за сезон 2021−2022, в крайнем случае сезон 2022−2023 года, проблема с волками будет решена. Временно, конечно, как все на этом свете.

С увеличением численности лосей дело сложнее, надо спрашивать ученых, и не факт, что те или иные меры приведут к увеличению популяции — очень многое зависит от погоды. Но сочетание уменьшения популяции волков и возвращение в 2022—2023 гг. к выдаче одной, вместо двух, лицензии на лося за одну голову волка, станет предпосылкой к росту числа лосей. Как минимум к сохранению популяции.

Что касается заветной экономии бюджетных средств, то при любом раскладе она будет крайней. Профессиональные бригады «из других регионов» съедят те же деньги, которые могли бы пойти на увеличение премий 60 000 архангельских охотников. Но если в первом случае их отвезут за пределы региона, то в случае с премией архангельским охотникам деньги останутся на Севере и поработают на его экономику и правильный итог выборов в ГД РФ. И охотничьих баек о коррупции станет меньше.