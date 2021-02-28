



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турция и криптовалюта

Как передает телеканал NTV, параллельно с выходом на рынок криптовалюты поколения Y с каждым днем растет и популярность криптовалюты, которая стала широко использоваться в Африке и Азии. В опросе стран Европы, Америки, Азии и Африки, которые считаются 74 экономически развитыми странами мира, Нигерия заняла первое место, где уровень использования криптовалют достиг 33%. Турция стоит на четвертом месте с показателем в 16% и является первой в Европе.

Эрдоган о том, кто напал на Конгресс США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии телеканала «Голос Америки» (СМИ — иноагент в РФ), предположил, что сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы, которые напали на Конгресс США, связаны с партией «Демократический союз». Эрдоган заявил: «У тех, кто возглавляет гнусную акцию против американского Конгресса, есть связи с сирийским подразделением сепаратистской организации Отряды народной самообороны / партия «Демократический союз». После вторжения в Капитолий в очередной раз стало ясно, что террор является врагом и демократии, и человечества».

Духовное управление Турции приросло кадрами

Как пишет газета Sözcü, число сотрудников центрального аппарата Духовного управления Турции достигло 1405 человек, а всего персонала приблизилось к 150 тысячам. В рамках проекта «верующее поколение» правящей турецкой Партии справедливости и развития резко и значительно возросло число сотрудников Духовного управления. Они распределены во многих сферах: от образования до политики. Примечательно, что в 2019 году число сотрудников Духовного управления в общей сложности составляло 104 814 человек, а в 2020 году — уже 128 469, увеличившись примерно на 25 тысяч человек, за исключением тех, кто работал по контракту. Вместе с теми, кто был трудоустроен по контракту, то есть временно, и теми, кто трудился за рубежом, число сотрудников достигло 150 тысяч человек.

Мечеть Султанахмет, Стамбул

Уровень кредитного рейтинга Турции

Согласно сообщению газеты Dünya Ekonomi, агентство Fitch Ratings установило кредитный рейтинг Турции на уровне BB — «и пересмотрело оценку кредитного рейтинга страны, изменив ее с «отрицательной» до «стабильной». В августе 2020 года состояние кредитного рейтинга Турции было изменено со «стабильного» на «отрицательное». Также был опубликован и «Отчет Всемирной лиги кредитного рейтинга 2020», подготовленный исследовательским институтом инвестиций «Алнус Ятырым Араштырма». Он отражает рейтинг 143 стран по состоянию на конец 2020 года на основании оценки трех крупных кредитных рейтинговых агентств — Fitch Ratings, S&P и Moody's. Турция заняла 87-е место, поднявшись на четыре ступени по сравнению с 2019 годом, несмотря на снижение среднего показателя кредитного рейтинга.

Население Турции переживает депрессию

Согласно публикации журналистки газеты Cumhuriyet Зехры Оздилек, в стране экономический кризис постепенно усугубляется в связи с пандемией коронавируса. Только за последние два месяца 95 человек, которые потеряли работу и испытывали нехватку средств, покончили жизнь самоубийством. По данным министерства торговли Турции, в 2020 году в стране были потеряны 99 588 рабочих мест, закрылись 40 735 компаний. Судя по данным Института статистики Турции, число безработных достигло 10,7 миллиона человек. В каждой семье кто-то тем или иным образом погряз в долгах. Депутат от оппозиционной Республиканской народной партии от округа Анкара Гамзе Ташджыэр упомянул, что участились случаи использования антидепрессантов. Он отметил следующее: «Возможно, этого не видно из резиденции, но по всей Турции наблюдается великая депрессия. В 2019 году было продано 49,8 миллиона банок антидепрессантов, а в 2020 году — уже 54,6 миллиона. Скорость растет в ужасающем темпе: с 2018 по 2019 год — 1,8%, с 2019 по 2020 год — 9,6%. Учитывая, что это лекарства, отпускаемые по рецепту, а пациенты не решаются посещать медицинские учреждения из-за пандемии, становится ясно, что число граждан, нуждающихся в использовании антидепрессантов, на самом деле намного больше».

(сс) Pedro Szekely Турция

В Гаре не собирались спасать заложников!

Как передает BoldMedya, на YouTube в канале «Таранмыш» было опубликовано видео с участием майора штаба морской разведки Турции Энгина Бюкера, который сделал важные заявления относительно операции «Гара». Бюкер рассказал о том, кто «виновен в провале» операции, которая стоила жизни 16 солдатам. Бюкер отметил, что операция преследовала четыре цели, обратив внимание на слова министра обороны Турции Хулуси Акара. Бюкер подчеркнул, что спасение заложников являлось не главной, а второстепенная задачей. Майор назвал ответственных за такой оглушительный провал: во-первых, это Эрдоган, во-вторых, Акар, в-третьих, Сулейман Сойлу, в-четвертых, Хакан Фидан и уполномоченные лица национальной разведки, в-пятых, начальник генштаба Турции Яшар Гюлер.

Евросоюз критикует Турцию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором раскритиковал действия Анкары в отношении Демократической партии народов (ДПН) и членов партии в Турции. Пресс-секретарь представителя Питер Стано отметил: «Евросоюз глубоко обеспокоен продолжающимся давлением на ДПН и ее членов. После недавних арестов, увольнений определенных мэров и попыток отзыва неприкосновенности членов парламента, юридические процессы уже кажутся политизированными». В заявлении отмечается, что всё это происходит после того, как решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении бывшего сопредседателя ДПН Селахаттина Демирташа не было исполнено, а сотни местных политиков, чиновников и членов ДПН были задержаны за преступления, связанные с терроризмом.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Призыв США к Турции относительно С-400

Как сообщает «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент в РФ), пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби ответил на вопросы корреспондента издания Politico в Пентагоне Лары Селигман. Она поинтересовалась: «Улучшились ли отношения с Турцией? Есть ли какие-либо изменения относительно некоторых заявлений в печати, которые были сделаны ранее? Например, о возвращении Турции в программу F-35, ослаблении санкций из-за С-400 или отказа США от поддержки Сирийских демократических сил (СДС)?» Кёрби ответил: «В этом вопросе я ссылаюсь на НАТО. Никаких изменений в нашей политике в отношении F-35 и С-400 нет. Повторяю, мы предупреждаем и просим Турцию прекратить поставки С-400. Мы считаем, что это несовместимо с программой F-35, и Турция всё еще отстранена от этой программы. Мы снова призываем отказаться от этого».

Турция начинает учения «Голубая Родина»

Недавние действия турецких ВМФ только усиливают накал напряженности между Грецией и Турцией. В Эгейском и Средиземном морях проходит операция «Голубая родина». Согласно данным министерства обороны Турции, она будет проводиться с 25 февраля по 7 марта 2021 года. В письменном заявлении министерства говорится, что операция является одним из запланированных учений командования ВМФ Турции, ее цель «состоит в том, чтобы оценить готовность штаба, войск и кораблей, связанных с командованием, опробовать основные операции на целевых группах, улучшить возможности для военно-морских операций и совместной тактики в ходе проведения операций, опробовать процедуры совместной работы с другими командованиями ВМФ и возможности взаимной поддержки, повысить уровень боевой подготовки подразделений, которые будут участвовать в боях».

Dzkk.tsk.tr Турецкая подводная лодка

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прокуратура Анкары заявила, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отправился в иракский район Гара. В отношении действующего депутата Демократической партии народов Дилана Ташдемира начато расследование по обвинению в том, что он является членом вооруженной террористической организации.

В главном управлении по обеспечению безопасности Турции проведена церемония по передаче первого вертолета «Атак», произведенного турецкой компанией аэрокосмической промышленности (ТУСАШ).

Франция отправила корабль в Восточное Средиземноморье. Сообщается, что это авианосец «Шарль де Голль» и 20 истребителей типа «Рафаль», направляющиеся в Средиземное море, Индийский океан и Персидский залив.

Основатель американской частной военной компании «Блэкуотер» Эрик Принс, чья компания стала предметом жарких обсуждений после проведения операций, в результате которых были убиты мирные жители в Ираке, помог маршалу Халифе Хафтару в Ливии в наступлении на Триполи.

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу прокомментировал похвалу Эрдогана в отношении его зятя Берата Албайрака, который ушел с поста министра финансов: «Если он добился таких успехов, то почему же вы уволили его?» Кылычдароглу еще раз поднял вопрос 128 миллиардов долларов резервов Центрального банка и обратился к Эрдогану с вопросом: «Что вы сделали с 128 миллиардами долларов?»

В Великом народном собрании Турции внесены 33 проекта о снятии неприкосновенности с депутатов, среди которых есть представители Демократической партии народов.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что мечеть Святой Софии в Стамбуле должна вновь обрести статус музея.

В Косово подали в суд на главу разведки, который помог похитителям турецких учителей. Специальная прокуратура Косово подготовила обвинительное заключение в отношении трех чиновников, которые имеют отношение к похищению турецких учителей, а затем и их отправке в Турцию в марте 2018 года.