Прекращена дискуссия относительно памятника на Лубянской площади Феликсу Дзержинскому. Прекращена, полагаю, на время — ведь вопрос этот поднять всегда будет удобно и выгодно. Сейчас же дискуссия оборвалась так, как, на самом деле, и ожидалось — всё сохранено в прежнем формате. Новой скульптуры в знаковом месте в ближайшее время не появится. А в своё время памятник был там идеально, говорят, вписан — с точки зрения эстетики, да и смыслов тоже. Однако затем решили приговорить Советский Союз, а вместе с ним и его символы. Толпа, собравшись на Лубянке, захотела валить памятник, требуя железной крови. И, видимо, чтобы обойтись без жертв, решили Феликса демонтировать.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской площади

Цикличность нашей истории в обращении с символами изумляет — со знаком минус, скорее. В этом есть нечто от идеи возвращения, по Ницще. Сперва растоптать, оплевать, инвентаризировать, будто в круге ада, а после захотеть вернуть, пересмотреть, инвентаризировать уже в ином круге ада. И всё чаще с символами прошлого (в том числе и советскими) обращаются как с медиапроектами. Используют их для раздувания огня и отвлечения от тем. И ничего общего с подлинным дискурсом подобные истории не имеют.

История России — пёстрое полотно, и устанавливать истину в нём действительно проблематично. Она вмещает в себя и «белого эмигранта» Гайто Газданова, и «красного поэта» Владимира Маяковского — как тут выбрать? Но именно подобный выбор нам пытаются навязывать снова и снова. Спустя годы, десятилетия, уже столетие даже зовут на баррикады и предлагают, вывернув наружу нутро, предъявить, красное оно или белое.

Dmitry Borko У памятника Дзержинскому перед зданием КГБ на Лубянке в Москве

Ради чего? Ради выяснения исторической справедливости? Нет, конечно. Ради примирения? Тоже нет. Черти прошлого лезут в наш мир, вороша могилы и одурманивая людей в настоящем. Похоже на зловещую зарисовку из альтернативной истории, ставшей популярной в последнее время. А что было бы, к примеру, если б «белые» победили? Надо проверить.

«Нет ничего гаже, чем коллективное прозрение». Так когда-то сказал почивший совсем недавно атлет, писатель, политик Юрий Власов. А ведь именно этим в той или иной форме нам регулярно предлагают заняться. Борец за всё хорошее против всего плохого Светлана Алексиевич последние годы рассказывает миру об ужасах «коммунистического режима», а когда-то, при этом самом режиме, славила того же Феликса Дзержинского. И это отвратительно, лицемерно, да. Но только ли она? А когда сотни и тысячи людей, гигантские пласты общества вдруг решают, что прославленное ими всего десяток лет назад теперь не просто вышло из моды, а тлетворно и ненавидимо? Как быть с этим?

История при таких манипуляциях становится объектом торговли, маркетинга, выступая в роли ширмы для решения меркантильных и приземлённых задач. Потому всякий раз, когда страну нужно отвлечь, увлечь, зажечь чем-то, не имеющим отношения к проблемному настоящему, из прошлого выкапывают прецеденты и раздувают их, сталкивая лбами. Так произошло и в ситуации с Дзержинским, против которого, точно на бой, выставили кандидатуру Александра Невского.

(сс) Alekzander Kirin Памятник Александру Невскому. Переславль-Залесский

Приём старый, проверенный. Однако возникает ключевой вопрос: когда мы начнём говорить не о прошлом, тем более бессистемно спорить о нём, а станем размышлять о будущем? И как можно выработать этот самый образ будущего, если история предстаёт не материалом для исследований, позволившим бы сделать выводы, а предметом торгов? Можно ли двигаться дальше, если фантомы прошлого оказываются куда сильнее героев настоящего?

Да, закончилось в случае с памятником Железному Феликсу на Лубянке всё логично и показательно. Собянин свернул инициативу, заявив: «После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Ясно, что у такого решения есть своя подноготная — и она для отдельного обсуждения. Сейчас же важно сделать акцент вот на чём: «…общественное мнение разделилось примерно пополам». А если сгустить, обострить — не общественное мнение, а само общество? И для разделения его — пополам или как-то ещё — делают многое вот уже несколько десятилетий. Неужели это было неясно раньше, до голосования?

Если нет, то очень странная недальновидность и даже глупость. А если да, то подобное сильно напоминает провокацию. И в таком случае это уже не просто маркетинг и pr-ход, а разжигание и без того никогда не затухающих костров. А они и без того уже спалили немало.