Соединение живых актеров и мультипликационных (особенно двухмерных) персонажей — это всегда риск. Такое в принципе не стоит делать без серьезных обоснований, какие присутствуют, например, в знаменитом фильме «Кто подставил Кролика Роджера» Роберта Земекиса, где «мультяхи» были особой расой, сосуществующей с людьми. Однако, время от времени такие гибриды выходят на экраны. Недавний пример подобного эксперимента, воспринятого с некоторым недоумением — «Соник в кино». Фильм не восхитил ни поклонников игр, комиксов и мультфильмов про гиперзвукового синего ежа, ни свежего зрителя, а ведь анимация в нем была компьютерной. Режиссер Тим Стори («Фантастическая четверка») решил, что сможет оживить уже порядком устаревшую классику про вечные кошки-мышки, поместив кота Тома и мышонка Джерри в реальный и современный Нью-Йорк. Вышло так себе.

Цитата из к/ф «Том и Джерри». Реж. Тим Стори. 2021. США Главные герои

Пожалуй, одна из основных проблем фильма — кастинг. Главная героиня Кайла (Хлоя Грейс Морец) выглядит в своей роли на редкость неприятно, а ведет себя еще хуже. Ее повадки магазинной воровки (по роли она и есть аферистка, присвоившая чужое резюме), вечно наморщенный лоб и ломаные вертлявые манеры совершенно не позволяют ей сочувствовать. Ее враг и конкурент Теренс (Майкл Пенья) еще более карикатурен. Сложно сказать, кто из двоих сильнее переигрывает. Было бы куда интереснее, если бы люди вели себя естественно, это бы создавало свежий контраст с «мультяшками», но нет, живые актеры тщетно пытаются перещеголять в карикатурности рисованных персонажей.

Цитата из к/ф «Том и Джерри». Реж. Тим Стори. 2021. США Хлоя Грейс Морец

В комедии вроде бы нет недостатка в гэгах, но они практически исключительно исполняются рисованными героями, причем, их арсенал куда беднее, чем в оригинальных мультиках — например, особо кровожадные или шокирующие моменты стыдливо убраны. Некоторые классические персонажи оказываются явно не на месте, например, колоритный Бульдог, вечный вальяжный недруг Тома, прописавшись в отеле в роли питомца, теряет почти весь свой грозный шарм. Кое-кто и вовсе отрисован буквально на коленке — жуликоватая крыса и банда уличных котов. Персонажи из плоти и крови даже на этом фоне откровенно скучноваты. В фильме нет практически ни одной запоминающейся шутки, разве что в самом начале, когда публика в парке с интересом воспринимает «слепого» кота-музыканта, но требует вернуть деньги, узнав, что Том — «обычный кот, играющий на пианино».

Практически все в комедии построено на обыгрывании мультикультурализма — собственно, отношения кошки с мышкой, колеблющиеся от вражды к временному союзу и снова к вражде — «из той же оперы». Центральной интригой является громкая свадьба двух знаменитостей (не особо понятно, чем именно они прославились) — индийской красавицы Приты (Паллави Шарда) и англосакса Бена (Колин Жост). Попытка повенчать Запад с Востоком чревата проблемами и катастрофами, и кот, мышонок, предприимчивая неудачница Кайла и уязвленный карьерист Теренс обеспечивают их в полной мере. Присутствуют здесь и чернокожие швейцар и бармен, и нервный китайский шеф-повар, все в достаточно стереотипных позициях.

Сатирическая нотка заключается в том, что Бен подсознательно относится к своей возлюбленной как к этакой экзотической пташке, угодившей в его сети. Он дарит ей кольцо с огромным бриллиантом, ведь на Востоке любят роскошь, а также притаскивает на церемонию слонов («мы толерантны к слонам», заявляет управляющий отеля), павлинов и даже тигра (все животные рисованные). В результате праздник закономерно превращается в хаос (довольно-таки скучный), а свадьба едва не расстраивается. Прите же нужен только Бен, а еще — чтобы Бен прислушивался к ее реальным желаниям, а не собственным фантазиям на тему восточных сказок. Таким образом фильм мягко борется против этнических стереотипов, правда, носителем стереотипов почему-то оказывается исключительно «белый» человек.

Цитата из к/ф «Том и Джерри». Реж. Тим Стори. 2021. США Майкл Пенья

Осуждается в комедии — тоже очень мягко — и желание добиться карьерного успеха любой ценой. Кайла прокляла свой родной городок как совершенно бесперспективный и отправилась покорять Нью-Йорк, но лучшее, что смогла найти — работа курьера, с которой ее быстро уволили. Она практически побирается в отелях, перекусывая бесплатными печеньками, пока не подворачивается случай сжульничать по-крупному. Ее враг с первого взгляда Теренс не многим лучше — его амбиции «выпускника школы Лиги Плюща» болезненны, он постоянно боится, как бы его не затмили. Дама, у которой Кайла обманом заимствует резюме, тоже не вызывает симпатий. Впрочем, альтернативы карьерной гонке нет, и всех героев после свадебного хеппи-энда берут обратно на работу в шикарный отель. Было бы куда лучше и интереснее, если бы Кайла вместе с новыми друзьями вернулась в свой домик в Пенсильвании, но увы. Том и Джери в Нью-Йорке тоже предстают искателями счастья. Вечная проблема современной «одноэтажной Америки» — молодежь, стремящаяся покинуть свои родные гнезда и забыть их, как страшный сон.

В общем и целом, зрелище вышло сумбурным, каким-то половинчатым и невнятным, без внутренней логики. Это всего лишь трибьют классике, но имеет ли смысл трибьют, если он не интереснее оригинала, не раскрывает его с новой стороны? Том в качестве официального наемного борца с мышами, при форменной шапочке и бейджике — вряд ли та самая новая сторона. Такая трансформация, скорее, слегка печальна, хотя и отражает грустные стороны человеческой реальности. В этом, пожалуй, единственная достойная внимания мораль этой сказки.