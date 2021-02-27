Эта автобиография могла бы стать сценарием хорошего приключенческого боевика, если бы ее объем (44 с.) и, как следствие, не всегда достаточная детализация были больше.

Михаил Кедров. Моя автобиография. 1878 – 1933 гг. М.: Квадрига, 2020

Тем не менее мемуары вице-адмирала Михаила Кедрова (1878 — 1945) вместе с рядом писем, воспоминаний и документов, многие из которых публикуются впервые, нередко дополняют известные нам факты или же освещают их под новым углом.

Кедров писал о своей учебе в Морском кадетском корпусе, участии в Русско-японской войне. Мемуарист служил в штабе адмирала Степана Макарова и избежал гибели совершенно случайно — в момент взрыва броненосца «Петропавловск» он находился на борту эсминца «Боевой», вышедшем на разведку базы японского флота у островов Эллиота. Позднее, во время сражения в Желтом море, Кедров, напротив, находился на флагманском броненосце «Цесаревич». Был тяжело ранен (тот же снаряд убил командующего эскадрой адмирала Вильгельма Витгефта). Неудачный исход боя заставил броненосец интернироваться в немецком колониальном порту Циндао, но будущий адмирал не собирался сдаваться. Он бежал в Сайгон и, добравшись оттуда до бухты Камранг, присоединился к эскадре Зиновия Рожественского. Следует отметить, что шаг Кедрова был более чем рискованным — за нарушение статуса интернированного, окажись он в руках японцев, военный суд мог приговорить его к повешению. В злосчастном для нас Цусимском сражении мемуаристу опять повезло. Его не назначили, как первоначально предполагалось, на «Александра III» (из экипажа которого не спасся никто). Кедров оказался на вспомогательном крейсере «Урал», а после его гибели на транспорте «Анадырь», который смог уйти на Мадагаскар.

Менее драматичны, но не менее интересны рассказы о Первой мировой войне: военно-дипломатическая миссия в Великобританию, командование дредноутом «Гангут», а затем Минной дивизией (сменил в этой должности Александра Колчака).

Вспоминая о февральской революции, Кедров писал, что со скепсисом принял предложение стать помощником военного и морского министра Александра Гучкова, так как уже в первые дни революции не верил в возможность восстановления вооруженных сил. «Я с вами почти согласен, но надо попробовать что-нибудь спасти», — ответил Гучков. Несмотря на нормальные отношения и с начальством, и премьером Временного правительства («Керенский в каждом случае исполнял лично и терпеливо все мои ходатайства, лично очень симпатизируя мне»), адмирал был вынужден уйти из министерства.

Затем настала Гражданская война и звездный час Кедрова — успешная эвакуация Русской армии Петра Врангеля из Крыма. Парадокс: поражение белых обернулось победой для заслуженного адмирала.