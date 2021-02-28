Дауншифтеры поневоле, дилеры и наркоманы в лифтах Тюмени, а также резкое повышение цен на газомоторное топливо оказались в центре внимания тюменцев в социальных сетях на уходящей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюменская область

Отречены от благ цивилизации

Telegram-канал «ЯсУрала» броским заголовком «Дауншифтеры поневоле» обратил внимание на проблемы затерянной в тюменском Заболотье деревни Кускургуль Нижнетавдинского района, где наблюдается конец света, воды, газа, связи и царит бездорожье. Школа топится дровами, аптеки нет, как и фельдшерского пункта. О бедах жителей села Кускургуль громогласно заявил местный депутат Андрей Халилов в своём аккаунте в сети Instagram. Прокуратура Тюменской области уже выезжала на место с проверкой. Все 120 жителей отдалённой деревни надеются, что визит сотрудников надзорного ведомства не обойдётся формальными выводами.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Старый колодец

Подробности: Разрушенная тюменская инфраструктура заинтересовала прокуратуру

Как отмечают комментаторы, местное население тюменских отдалённых деревень, безусловно, достойно лучшей доли, однако «отсутствие дороги им даже на руку, так как это оберегает их природные ресурсы от толпища приезжих грибников, рыбаков и охотников».

«Такого мы не видели с 2012 года»

Тюменские автолюбители взорвали соцсети гневом на подорожание газомоторного топлива на 4 рубля за неделю — до 26 рублей. Отмечается, что летом подорожание тоже было, но на 2,4 рубля.

Порталу 72.ru на на одной из заправок рост цены на газовое топливо пояснили повышением стоимости на него у поставщиков, так как сырья не хватает на заводах.

«Объёмы, которые мы запрашивали, выполнены только на 70%. Из-за этого получается дефицит топлива, а он приводит к росту цены. Такого мы не видели с 2012 года. В Екатеринбурге уже 27,5 и 28 рублей газ стоит», — заявили изданию в компании «ТПК Газ».

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

«Акт невиданной щедрости»

На фоне подорожания газомоторного топлива «актом невиданной щедрости» называют тюменцы снижение стоимости парковки на набережной Туры с 35 до 30 рублей в час. Решение горадминистрации Тюмени вступило в силу 27 февраля. А стоянки на улицах Герцена, 52 и Первомайская, 14/1 будут стоить 35 рублей в час. Здесь могут остановиться 202 машины. На остальных паркингах Тюмени размер платы не изменился и составляет 40 рублей, сообщает администрация «лучшего города Земли», как любят называть областную столицу чиновники. В паблике «ЧС Тюмень» развернулось обсуждение в русле «скоро будем платить за то, что ходим по улицам».

«Просто для сравнения, в ТРЦ «Остров» закрытая, отапливаемая парковка 30 р/час, а тут просто в чисто поле, можно сказать, и 30−40 рублей», — отмечает один из участников группы.

«Зачем у мест отдыха делать платные парковки? Делали бы у офисов», — вопрошает другой.

golyanovo.mos.ru Парковка

«Потеряли страх»

Одной из самых популярных тем в тюменских социальных сетях на этой неделе стали непонятные личности в в лифтах многоэтажек. Как отмечают участники паблика «ЧС Тюмень», дилеры и наркоманы, прекрасно зная о том, что в лифтах работают камеры наблюдения, абсолютно потеряли страх перед законом. Однако звучат и иные версии рысканья помятых личностей по углам и зазорам лифта, мол, «это лифтёры проверяют, чтоб зазоры были по ГОСТу». Отметим, что у постов на данную тему по 30−40 тысяч просмотров и сотни комментариев. Правоохранительным органам непременно нужно присмотреться к «лифтёрам» с роликов, выложенных в сеть.