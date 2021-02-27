Глава командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рей 26 февраля 2021 в ходе ежегодной зимней конференции Ассоциации ВВС поделился планами по количественному составу парка стратегической авиации США и оснащению стратегических бомбардировщиков перспективными крылатыми ракетами.

Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force) Бомбардировщик B-52 Stratofortress

Остановимся на структуре и количественном составе стратегической авиации США на настоящее время и на 2050 год.

Флот американских стратегических бомбардировщиков в данный момент включает три марки боевых машин: B-2A Spirit, B-1B Lancer и B-52H Stratofortress. B-2A Spirit и B-52H Stratofortress составляют воздушную компоненту ядерной триады США, а B-1B Lancer предназначен для нанесения ударов крылатыми ракетами, управляемыми бомбами и бомбами свободного падения в обычном (неядерном) оснащении.

В строю ВВС США на сегодняшний день находятся 20 тяжёлых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Выпуск самолёта был прекращён в 1999 году. Каждый из них обошёлся американским налогоплательщикам в 2,1 миллиарда долларов. По имеющимся открытым данным, они полностью исчерпают свой эксплуатационный ресурс в 2032 году.

U.S. Air Force B-1B Lancer

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer также не доживут до 2050 года: их срок эксплуатации истекает в 2036 году. Сейчас имеется 62 такие боевые машины, при этом 17 наиболее изношенных B-1B Lancer идут на списание. Фактически можно говорить о наличии в строю 45 самолётов этой марки.

Ветеран американской стратегической авиации бомбардировщик B-52H Stratofortress — очень примечательный самолёт. Все боевые машины этой марки были выпущены с 1960 по 1962 год. ВВС США в настоящее время располагают 76 самолётами. По состоянию на 2050 год планируется оставить в строю 75 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Таким образом, в 2050 году будут летать боевые машины, возраст которых составляет около 90 лет.

Возможность продления службы B-52H Stratofortress до 2050 года, а некоторых из них и до 2062 года, кардинально зависит от их ремоторизации, замены двигателей марки TF33 компании Pratt & Whitney. Данная компания предлагает вариант в виде своего двигателя PW800, который ставит на коммерческие лайнеры. Есть предложения и от конкурентов Pratt & Whitney, компаний GE Aviation и Rolls Royce.

ВВС США надеются путём использования двигателей для гражданских самолётов снизить затраты на эксплуатацию B-52H Stratofortress за счёт более медленного сжигания топлива и сокращения времени технического обслуживания. В то же время следует учитывать, что замена двигателей с учётом их отличий по массе и по габаритам от стоящих на бомбардировщиках, является очень сложной инженерной задачей.

Подведём промежуточный итог. Получается, что в настоящее время парк стратегической авиации США насчитывает 141 бомбардировщик. На момент окончания холодной войны в строю находилось 411 стратегических бомбардировщиков. Таким образом, численность флота стратегической авиации США за 30 лет упала на 66%.

Из ныне стоящих на вооружении стратегических бомбардировщиков в 2050 году потенциально останется только 75 B-52H Stratofortress, возраст которых будет составлять около 90 лет. На замену выбывающим боевым машинам других марок идёт стратегический бомбардировщик-невидимка B-21 Rader.

U.S. Air Force B-21 Rader

По озвученным ВВС США планам, первый полёт B-21 Rader должен состояться в середине 2022 года. Изначально он был запланирован на декабрь 2021 года, но перенесён по причине недопоставки комплектующих в связи с эпидемией коронавируса. Американские эксперты оценивают, что значительное количество бомбардировщиков B-21 Rader поступит на вооружение не ранее второй половины 2020-х или даже в начале 2030-х годов.

По словам главы командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рея, общая цель по численности флота стратегической авиации остаётся прежней — «более 225 единиц». С учётом планов иметь в 2050 году в строю 75 бомбардировщиков B-52H Stratofortress можно предполагать заказ как минимум 150 бомбардировщиков B-21 Rader.

Созданием B-21 Rader занимается американская компания Northrop Grumman. Опыт у компании в данной сфере есть, именно она разрабатывала и производила B-2A Spirit. Однако этот опыт достаточно своеобразный, в том числе и в сфере освоения денег американских налогоплательщиков.

Дело в том, что изначально Пентагон планировал закупить 132 бомбардировщика B-2A Spirit, но из-за его запредельной стоимости снизил объём закупки до 21 единицы. Ориентировочная стоимость одного B-21 Rader уже сейчас оценивается в 550 миллионов долларов. Какой она будет на самом деле, эксперты предсказать не берутся. Поэтому вероятность закупки ВВС США полутора сотен B-21 Rader — это пока лишь мечты.

Определённо можно говорить, что в 2032 году стратегическую авиацию США покинут все 20 бомбардировщиков B-2A Spirit, а в 2036 году — все 45 бомбардировщиков B-1B Lancer.

Пока B-21 Rader не принят на вооружение и не произведён в достаточном количестве, основой радикально уменьшающегося флота стратегической авиации США остаётся бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force) Бомбардировщик B-52 Stratofortress

Поэтому продолжение функционирования бомбардировщиков B-52H Stratofortress для ВВС США является стратегическим императивом. Фактически это самое болевое место. Без успешной замены двигателей на этом бомбардировщике Соединённые Штаты на некоторое время могут лишиться значительной части воздушной компоненты своей ядерной триады.

Таким образом, стратегическая авиация США в настоящее время находится в критическом состоянии, в точке бифуркации, и перспективы её развития на ближайшие 20−30 лет достаточно туманны.