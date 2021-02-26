Заявление Генштаба Армении — это не попытка военного переворота, каким хотят представить его власти. За последние месяцы такое требование уже представлено верховным духовенством, научными учреждениями, вузами, отставными представителями силовых структур, парламентской и внепарламентской оппозициями, многочисленными влиятельными организациями Армении и диаспоры и т. д. Последние опасные заявления премьера, касающиеся вооруженных сил Армении и применения ОТРК «Искандер», стали последней каплей в чаше терпения военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Премьер-министр Армении сейчас опирается только на полицию, собственную парламентскую фракцию, а также на ту часть общества (в основном — социально необеспеченную), в которых регулярно вызывает чувство ненависти по отношению к представителям бывших властей, называя своих оппонентов причиной всех бед народа, в т. ч. приписывая им вину за поражение в последней войне.

На самом деле заявление Генштаба — это всего лишь очередная констатация факта, что в 2018 году к власти пришли люди с полным отсутствием знаний и опыта государственного управления, которые привели государство к катастрофе. За эти 2−3 года популистская власть приняла кучу неадекватных решений, провалив все что можно. И итог последней войны с 5 тысячами погибших и 10 тысячами раненых молодых ребят — логичный результат подобного правления.

Минобороны Армении Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян

Может ли власть пойти на гражданские столкновения? Нынешний премьер был одним из организаторов массовых волнений и столкновений демонстрантов с полицией 1 марта 2008 года, в которых погибли 10 человек. И сколько бы он ни говорил о недопустимости столкновений, не будем забывать, что уже три года, в том числе на сегодняшнем митинге, его речи полны злобы и ненависти.

Если в любом нормальном демократическом обществе руководитель правительства, проваливший все что можно, давно добровольно подал бы в отставку, то в Армении в кресле премьера сидит популист, который просто не хочет уходить. Во-первых, ему там просто хорошо — он всю жизнь мечтал о власти и, наконец, — дорвался. Во-вторых, его ждет уголовная ответственность за преступления, совершенные за последние три года. И, в третьих, однозначно, что у него есть определенные обязательства перед внешними силами, которые всячески удерживают его от отставки для продолжения политики в ущерб национальным интересам Армении.