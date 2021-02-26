



Иван Шилов ИА REGNUM

В преддверии визита папы Франциска в Ирак, который пройдет с 5 по 8 марта, американские военные нанесли удар по Сирии. Как говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Джона Кирби, «по указанию президента Байдена вооруженные силы США этим вечером (25 февраля — С. С.) нанесли авиаудары по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном боевики в восточной Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на американский персонал и персонал партнеров по коалиции в Ираке».

U.S. Air Force Авиаудар

Напомним, что 15 февраля нападению подвергся район международного аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные. Ответственность на себя тогда взяла малоизвестная группировка Saraya Awlia al-Dam («Бригады стражей Крови»). В ходе обстрела погиб один местный гражданский сотрудник и пятеро были ранены, также пострадали один американский военнослужащий и несколько американских специалистов. Сейчас, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, он уверен в том, что «Соединенные Штаты нанесли в Сирии удар именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против американских интересов». По словам Остина, помощь в этом оказала иракская сторона, предоставившая свои разведданные. Но почему Вашингтон принял решение обстрелять боевиков именно в Сирии, а не попытался перехватить их в Ираке?

Белый дом и Пентагон не могли не понимать, что нарушают международное право. Как заявляет профессор Юридической школы Нотр-Дам (одна из старейших католических юридических школ в США) Мэри Эллен О'Коннелл, «Устав ООН абсолютно ясно дает понять, что применение военной силы на территории иностранного суверенного государства является законным только в ответ на вооруженное нападение на обороняющееся государство, за которое нападающее государство несет ответственность, а ничего подобного в случае с ударом по Сирии не наблюдается». На наш взгляд, отказ Вашингтона проводить операцию на иракской территории связан с тем, что второй католический президент США Джо Байден не хотел бы подвергать обстрелам страну, в которую через неделю должен прибыть папа Франциск. Ведь американцы — большие должники перед Ватиканом и иракскими христианами.

Так, из-за действий Вашингтона не смог посетить Ирак в 2000 году папа Римский Иоанн Павел II. А после вторжения в 2003 году в страну коалиции под руководством США под предлогом необходимости свержения режима Саддама Хусейна, якобы обладавшего оружием массового уничтожения, беда пришла в дома иракских христиан. В последние дни многие католические издания обращаются к этой теме. Как отмечает американский католический портал National Catholic Register, христианское население Ирака в 2003 году составляло приблизительно 1,5 миллиона человек, однако в результате вторжения и последующих преследований оно сократилось до менее чем 150 тысяч. Из-за похищений и убийств в период американской военной оккупации, ограниченных финансовых возможностей, угроз личной безопасности многие иракские христиане были вынуждены эмигрировать или бежать в менее опасные регионы страны. Добивающий удар по ним нанесло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от последствий атак которого христиане в Ираке до сих пор не могут оправиться.

Mahmoudalrawi Христианская церковь. Ирак

Папа Франциск во время своего визита планирует поднять тему христианско-мусульманского диалога, в чём так нуждается иракское общество. Однако и тут американцы сделали всё, чтобы он был затруднен. Как вспоминает префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри, который в 2000-х годах являлся заместителем государственного секретаря Святого престола по общим вопросам, папа Иоанн Павел II сделал всё возможное, чтобы предотвратить войну против Ирака. Понтифик послал кардинала Роджера Эчегерея поговорить с Хусейном и кардинала Пио Лаги — с президентом США Джорджем Бушем — младшим, но безуспешно. И в итоге американское вторжение привело к тому, пишет французская католическая газета La Croix, что иракские христиане, которые до 2003 года воспринимались в Ираке обычными гражданами, оказались в ситуации, когда «мусульмане стали их подозревать в «сотрудничестве» с западными оккупантами».

Long Thiên Папа Франциск I

Но будет ли папа Франциск поднимать эти темы во время пребывания на иракской земле? А если будет, то сделает ли это публично или Ватикан предпочтет довести свою позицию Вашингтону по дипломатическим каналам? Сказать трудно. Днем 25 февраля британский католический портал The Tablet оптимистично констатировал: «Единственная хорошая новость для Ирака заключается в том, что с президентом Джо Байденом в Белом доме вероятность войны между США и Ираном на иракской земле снижается». Однако пока же ситуация складывается таким образом, что визиту понтифика в Ирак предшествует грохот американской канонады, учиненной по распоряжению второго католического президента США.