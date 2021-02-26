После угроз Вашингтона ввести санкции против участников Nord Stream 2 проект покинули почти 20 иностранных компаний. Среди тех, кому грозили пальцем из США, оказалась и никому не известная микрокомпания из России с одним работником — ООО «КВТ-Рус». ИА REGNUM выяснило, как это юрлицо попало в перечень и кому оно принадлежит.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Напомним, помимо демарша 18 иностранных компаний, на днях о прекращении обслуживания проекта «Северный поток — 2» заявила и «дочка» немецкой перестраховочной компании Münchener Rück.

Nord Stream 2 Axel Schmidt Трубы для трубопровода «Северный поток — 2»

Санкционный список: расширение?

Укладка газпропровода «Северный поток — 2» в Балтийском море началась в сентябре 2018 года. В материалах проекта уточняется, что для прокладки газопровода через море были привлечены компании Allseas, Saipem и АО «МРТС». Последнее обеспечило работы на прибрежном участке — на мелководье у побережья России — с использованием трубоукладочного судна «Фортуна».

В качестве оператора баржи ранее было указано «МРТС», называвшее судно — флагманом всего трубоукладочного флота России.

В августе 2020 года на фоне санкционных угроз со стороны США в российских СМИ появилось заявление «МРТС» о том, что оно не было собственником баржи, а арендовало её. Также уточнялось о фактическом выходе из проекта «Северный поток — 2» самой баржи.

Gazprom.ru «Северный Поток — 2»

Данные о собственниках «Фортуны» не сообщались. В системе регистрации судов оно фигурирует со следующей информацией: 6 октября 2020 года зарегистрировано в Мурманске при предыдущей регистрации в Белизе (исключено из реестра 18.09.2020 года). С октября 2020 года в российском международном реестре судов собственником «Фортуны» числится ООО «КВТ-Рус» (ИНН 7 729 675 572, ОГРН 1 117 746 121 899).

22 февраля 2021 года на сайте OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США) появилось заявление о внесении судна «Фортуна» (IMO 8 674 156) и его владельца — ООО «КВТ-Рус» в новый список санкций.

О владельце «Фортуны»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КВТ-Рус» — микропредприятие. Данная компания создана 21 февраля 2011 года в Москве и работает в сфере предоставления услуг по перевозкам. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — один человек. Вероятно, речь о директоре. Руководит активом собственник 33% доли Сергей Малков. 22 декабря 2020 года у компании сменился контролирующий владелец. Долю в 67% получил некий Владимир Лавров.

Сергей Малков также является директором торгового ЗАО «Совместное предприятие «Аэроприма», созданного в 1993 году. Оно входит в деловую ассоциацию по сотрудничеству с Гонконгом.

ОАО «ОНПП «Технология»

О Владимире Лаврове известно, что ИНН он оформлял в Калужской области. Иных активов за ним не числится. Полный тёзка Лаврова фигурировал как кандидат на выборах депутатов Обнинского городского собрания седьмого созыва, проходящих в 2015 году. Тогда Владимир Сергеевич Лавров работал начальником отдела ОАО «ОНПП «Технология». На сайте последней указано, что «Технология» является головной организацией госкорпорации «Ростех» в химсекторе и объединяет семь профильных предприятий.

По данным с сайта проекта «Северный поток — 2», к 2035 году дефицит импорта газа в ЕС на фоне падения добычи в Норвегии, Великобритании и Нидерландах составит примерно 120 млрд кубометров. Газопровод из России сможет покрыть порядка трети дополнительного импорта.