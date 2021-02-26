Сербская православная церковь (СПЦ) 18 февраля избрала нового патриарха — им стал митрополит Загребацко-Люблянский Порфирий. Уже 19 февраля в Белграде прошла церемония его интронизации. Новый глава СПЦ во время церемонии в Соборном храме обратился к верующим. Своими первостепенными задачами на высшей церковной должности он назвал заботу о православных сербах в Косово и Метохии, сохранение единства церкви, налаживание мостов между народами. Подробнее о приоритетах нового патриарха Сербской православной церкви в интервью ИА REGNUM рассказывает эксперт по церковному праву, профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

В своем первом обращении к верующим патриарх Сербский Порфирий заявил, что его главная забота — это сербы, проживающие в Косово и Метохии. Он сказал, что Косово для сербов — не только миф, и что это сердце сербского национального бытия. Но при этом он использовал довольно обтекаемую фразу «мы в Косово, и Косово в нас». Ожидаете ли Вы, что позиция Сербской православной церкви по косовскому вопросу изменится при новом патриархе?

Современный человек часто проецирует на церковь светские понятия об устройстве государства и подсознательно сравнивает патриарха с президентом или премьер-министром, а от его первого обращения ожидает чего-то наподобие программы работы правительства в течение ста дней. К тому же современный человек не понимает до конца положение патриарха в поместных православных церквях. Церковь имеет свою программу, которая существует уже 2000 лет, а Сербская православная церковь имеет программу, которой уже 800 лет. Патриарх всего лишь первый среди равных, а высший орган, который определяет позицию церкви по разным вопросам — это собор всех епископов.

Имея в виду все это, можно сказать, что та часть обращения патриарха Порфирия, где упоминается Косово и Метохия, довольно размытая. Хотя он дал понять, что отношение сербов к Косово и Метохии священное, так как это то место, где сербский народ заключил завет с Богом (Косовский завет — по преданию, сербский князь Лазарь Хребелянович перед битвой на поле Косово в 1389 выбрал «Царствие небесное», т. е. верную смерть в неравном бою с турками, так как «лучше избрать смерть в подвиге, чем жить со стыдом» — ИА REGNUM), все-таки его слова о том, что «Косово в нас, в наших святынях и в кириллице» в некотором смысле оставляют впечатление недосказанности. Эти слова делают относительным территориальный аспект косовского вопроса.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете в виду, когда говорите о том, что на основании этих слов патриарха невозможно понять его отношение к территориальной стороне косовской проблемы.

Мы, сербы, связываем с Косово и Метохией не только Косовский завет, который со своей стороны является кровавым подтверждением Святосавского завета — выбора сербского народа в пользу веры Христовой. Косово — это и наш земной Иерусалим. Сербы выбрали Царствие небесное не в каком-то вакууме, а на косовско-метохийской земле, на которой находятся и самые значимые сербские средневековые монастыри. Значительной частью этой земли в правовом смысле владеет Сербская православная церковь. Сербская церковь точно так же, как и сербский патриарх, не должна ставить под вопрос территориальную составляющую косовско-метохийского вопроса.

Я боюсь, что слова патриарха Порфирия оставляют возможность для разночтений. Он четко дал понять, что Косово является частью сербской национальной идентичности, но не столь четко дал понять, что любой ценой надо защищать позицию, согласно которой Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Республики Сербии.

Также я хотел бы добавить, что в речи патриарха особо бросается в глаза его призыв брать пример с одного из его предшественников, сербского патриарха Германа, когда речь идет о его мудрости. Странно, что новый патриарх СПЦ призывает к мудрости патриарха Германа, который возглавлял церковь во время коммунистического режима, когда любая мудрость, проявленная сербскими епископами, была «мудростью поневоле». Православная церковь тогда находилась в условиях, которые буквально можно назвать рабскими. Немного странно это звучит в условиях, когда каждому гражданину гарантирована свобода вероисповедания, чего не было при коммунизме, и не только это — отношения сербской церкви и сербского государства сегодня определяются как весьма гармоничные.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Патриарх Порфирий много говорил о единстве внутри церкви. Почему он говорил о том, что это единство нарушено?

Единство внутри Сербской православной церкви в последние несколько десятилетий под влиянием разных факторов подвергалось испытаниям. Один из этих факторов — иностранный, и давайте будем более точными — западный. Влиятельные страны Запада понимают, что Сербская православная церковь является единственным институтом, объединяющим всех сербов после развала Югославии. Они заинтересованы в дополнительной децентрализации Сербской православной церкви. Но не будет слабой церкви, если не будет раздора между сербскими епископами. Поэтому Запад только усиливал несогласия, существующие между сербскими епископами, одновременно требуя от церкви реформировать свою внутреннюю структуру и привести границы своих епархий в соответствие с границами государств, сформировавшихся на развалинах Югославии.

Второй фактор, который повлиял на ослабление внутрицерковного единства — это сербские власти. В последние 20 лет они находились под сильным иностранным давлением. Вместе с Западом государство вмешивалось в церковные дела, а когда государство пытается влиять на кадровую политику церкви, это неукоснительно ведет к внутренней конфронтации.

Мы были свидетелями того, как экс-президент Борис Тадич пытался повлиять на выборы патриарха тогда, когда был избран покойный патриарх Ириней. В наши дни режим Александра Вучича старался любой ценой создать впечатление, что для него очень важно, кто возглавит СПЦ.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Как церковь может этому противостоять?

Сербские епископы должны настаивать на том, что церковь отделена от государства, потому что церковь укрепляет свое единство тогда, когда влияние государства на внутрицерковные дела ослабевает. Существуют области, где координация между церковью и государством естественна. Это образование, национальная и культурная политика, демографическая политика. Но мы в Сербии не видим, что здесь есть обоюдное сотрудничество, мы видим, что режим использует церковь в своих целях и не консультируется с ней по главным вопросам, которые возникают в этих сферах общественной жизни.

Режим в Сербии авторитарен, и он пытается контролировать все институты общества, в том числе и самый авторитетный, а по всем опросам общественного мнения это Сербская православная церковь. Власти особенно заинтересованы в том, чтобы установить контроль над сербской церковью в год, который, по мнению многих, является годом «развязки косовского узла».

Новый патриарх может сделать свой вклад в сохранение единства церкви, если он будет настаивать на принципе отделения церкви от государства, если он укрепит роль собора всех епископов как ее верховного органа. О том, что государство сильно вмешивается в церковные дела, свидетельствует, например, тот факт, что в мае прошлого года из-за эпидемии коронавируса не заседал священный архиерейский собор, а второе обязательное по канонам осеннее заседание собора не проходит уже годами. Вместо этого церковью управляет синод из пяти участников. Пятиместный синод государство сможет контролировать легче, чем собор, в котором 43 места. Если патриарх Порфирий желает усилить единство церкви, он тогда, уважая дух соборности, должен опереться на сотрудничество со всеми епископами, и как председательствующий синодом и собором он мог бы созвать не только регулярное майское заседание, но и осеннее.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Патриарх в своей речи упомянул и связи с православными верующими в других странах бывшей Югославии. Как вы оцениваете значимость единства Сербской православной церкви на всей территории Балкан, на которой проживают ее верующие?

Я надеюсь, что патриарх Порфирий осознает тот факт, что он сидит на троне святого Саввы, находясь во главе церкви, которая является не только телом Христовым, но и институтом сербского народа, который объединял всех сербов и в те периоды его истории, когда он находился под турецкой, венецианской и австрийской властью. Сербский патриарх не может не знать об этой объединяющей роли Сербской православной церкви, особенно в условиях, когда у сербов уже нет ни одного другого национального института, который действовал бы на всем пространстве, на котором сербы жили и живут по сей день.

Со временем станет понятно, сможет ли сербская церковь отстоять свое право выполнять эту национальную объединяющую роль. Этому сопротивляются прежде всего глобалистские и модернистские круги как вне самой церкви, так и внутри ее.

Модернистские круги, близкие к Фанару, всегда особенно выступают против национального характера церквей. Но церкви на православном Востоке возникли как автокефальные поместные церкви, как национальные церкви болгар, русских и сербов. В средневековье Фанар был против национальных автокефальных церквей, а в настоящее время он занимается распространением модернистских учений под предлогом осуждения ереси этнофилетизма. Но хотя Фанар пользуется влиянием среди некоторых сербских владык и богословов, я верю, что в итоге возобладает святосавский дух, который смотрит на сербскую православную церковь не только как на тело Христово, но и как на национальный институт сербов.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

Как, по Вашему мнению, будут развиваться отношения между Сербской и Русской православными церквями при патриархе Порфирии? Может ли СПЦ в будущем поменять позицию по поводу признания раскольнической украинской церкви?

Русская православная церковь поздравила митрополита Порфирия с избранием на место 46-го патриарха Сербского. При этом заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоирей Николай Балашов довольно сдержано прокомментировал избрание митрополита Порфирия главой СПЦ. Он сказал: «Мы исходим из убеждения в сохранении преемственности курса Сербской православной церкви во всем, что касается верности святоотеческому пониманию единства Церкви». Этот сдержанный тон протоиерея Балашова мы сможем понять, если вспомним опыт Московского патриархата с Кипрской церковью, от которой меньше всего ожидалось, что она пойдет за константинопольским патриархом и признает раскольническую украинскую церковь. Этот опыт учит, что подобное может случиться и с другими церквями. До сих пор в славянских православных церквях ничего подобного не происходило. И действительно, Сербская православная церковь как самая влиятельная славянская православная церковь после РПЦ является ключевым звеном в защите канонической организации и единства православной церкви. Этому единству угрожает решение патриарха Варфоломея подарить томос об автокефалии раскольникам на Украине.

Я надеюсь, что патриарх Порфирий, несмотря на его прежнюю близость к Константинополю, понимает, что от СПЦ во многом зависит сохранение единства православия, которому угрожает восточный папизм и произвол Константинопольской патриархии. Патриарх Порфирий, занявший трон святого Саввы, должен знать то, что знал и святой Савва — восточный папизм в такой же степени, как и западный, опасен для единства Православной церкви, особенно когда речь идет о сохранении автокефального статуса поместных церквей. Константинопольские епископы, в том числе и патриарх Варфоломей, давно уже хотели бы быть «папой на Востоке» и сделать из автокефальных церквей обыкновенные епархии, на которые будет распространяться их папская власть.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

В каких вопросах патриарх Порфирий, учитывая его опыт, может больше всего сделать для сербской церкви и ее верующих?

Мне кажется, что повестку дня будущих заседаний собора, а этим самым и повестку служения патриарха Порфирия в основном будут навязывать внешние обстоятельства. Это будет для патриарха большим испытанием, так как в этой повестке будут животрепещущие вопросы. Прежде всего это сохранение единства Сербской православной церкви. После провалившейся попытки принятия нового Устава СПЦ в 2018 году этот вопрос был всего лишь отложен, но не снят с повестки дня. Тут надо остановить процесс дальнейшей конфедерализации СПЦ.

Потом в 2021 году патриарх Порфирий скорее всего столкнется с попытками государства сделать церковь более покладистой по отношению к косовскому вопросу. Церковь должна четко высказать свою позицию по поводу возможного подписания так называемого юридически обязывающего соглашения с лжегосударством Косово.

Потом Константинополь может усилить давление на Сербскую православную церковь с целью заставить ее пересмотреть ее позицию по отношению к украинским раскольникам. Следующий момент — некоторые круги в Ватикане из-за прежней близости нового сербского патриарха с некоторыми римско-католическими епископами попробуют воспользоваться этим обстоятельством, чтобы договориться о возможном визите папы Римского в Белград. Давление в этом направлении, скорее всего, будет оказывать и режим Александра Вучича. Не надо забывать, что визит папы в Сербию должен подготовить почву для прозелитистских устремлений Римско-католической церкви в сторону русских земель. Это могло бы стать подготовкой визита папы в Москву.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий и Александр Вучич

Это все искушения, с которым столкнется Сербская православная церковь под давлением иностранного фактора и сербского государства. Поэтому я боюсь, что и патриарх Порфирий, и собор не будут выбирать темы по собственному усмотрению — они будут отвечать на вызовы. Но я верю, что патриарх Порфирий, осознавая важность позиции, на которой он находится, будет руководствоваться голосом большинства в СПЦ. А так как большинство составляет верующий народ и клир, голос большинства понятен: неприемлема любая ампутация Косово и Метохии, неприемлема любая ревизия позиции по отношению к украинскому расколу, неприемлем визит папы по приглашению Сербской православной церкви, так как между СПЦ и Ватиканом стоит не розарий, а Ясеновац (католический архиепископ Алоизий Степинац был близок к главе хорватских усташей Анте Павеличу и одобрял зверства, которые совершались по отношению к сербам в концлагере Ясеновац и других концлагерях в Независимом Хорватском Государстве в годы Второй мировой войны — ИА REGNUM). И в конце концов, Сербская православная церковь должна сохранить единство, так как она является последним национальным институтом всех сербов.