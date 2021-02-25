Хотя все большее число людей на планете вакцинируются препаратами от COVID-19, полной гарантии того, что в результате прививки даже хорошо зарекомендовавшими средствами, среди которых получивший признание не только в нашей стране, но и за рубежом «Спутник V», не будет побочных последствий, пока нет. Да, пожалуй, и быть не может, ибо организм человека индивидуален и может реагировать на вакцину по-разному.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Не имея пока даже при высоком уровне фармацевтики собственной вакцины, японские власти подписали контракты на поставку 120 млн доз экспериментальных вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer. Так как в мире уже отмечались случаи побочных эффектов при вакцинировании этими препаратами, правительство Японии сочло необходимым предусмотреть компенсации тем, кто может испытывать неблагоприятные последствия применения этих зарубежных вакцин.

По сообщению японской газеты «Нихон кэйдзай симбун», кабинет министров Японии принял решение покрывать расходы, связанные с компенсацией ущерба здоровью местных жителей, нанесенного возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса. Это связано и с тем, что юристы иностранных компаний настаивают на том, чтобы правительство Японии взяло на себя все расходы по компенсациям, связанным с возможными нежелательными и вредящими здоровью эффектами закупаемых лекарств.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Газета сообщает, что безопасность и эффективность вакцины может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности пациента, поэтому проходящие тестирование в США и странах Европы вакцины потенциально могут вызвать побочные эффекты у жителей Японии. В стране также ведется разработка и тестирование нескольких вакцин, однако есть вероятность, что их коммерческая реализация может начаться позднее, чем у заграничных аналогов, а количество доз будет ограничено. Поэтому японское правительство ведет активные переговоры с иностранными производителями, стремясь заручиться необходимыми объемами вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Норихиса Тамура сообщил об единовременной компенсации в 44,2 миллиона иен (более 417 тысяч долларов США, или 30 млн рублей) за смерть члена семьи в результате вакцинации от коронавируса. Это самая высокая разовая плата, которая может быть выплачена правительством Японии в случае неблагоприятной реакции на прививку.

Семьи также могут получать ежегодную выплату в размере 5 056 800 иен (47,8 тысячи долларов, или 3,5 млн рублей), если родственник будет страдать длительной инвалидностью, требующей ухода, в результате вакцинации. Расходы на похороны в случае любой смерти также будут покрываться до 209 тысячи иен (почти две тысячи долларов, или 145 тысяч рублей).

Между тем японский портал Yahoo News Japan опубликовал статью аналитика Фудзи, сравнившего различные вакцины от COVID-19. Он отметил, что эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92%. «С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть применение «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Фудзи.

Он добавил, что борьба с коронавирусом сильно затянется, в связи с этим многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер.

Публикация вызвала активный отклик читателей.

Один из комментаторов отметил, что «Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет».

«Одна из важнейших задач исследований — это разработка вакцины для защиты своих войск. Поэтому Россия обладает богатыми ноу-хау в этой сфере», — считает читатель Sie.

Интернет-пользователь под ником Rei считает, что «Спутнику V» можно доверять, так как еще до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: вакцина полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Помимо России, препарат уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гондурасе и Египте.