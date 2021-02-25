В один из самых скандальных долгостроев офисного назначения, куда должна переехать армия нижегородских чиновников, в 2021 году запланированы новые бюджетные вливания. В адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2021—2023 годы на «Дом правительства» Нижегородской области определено порядка 300 млн рублей. ИА REGNUM проанализировало траты на один из самых дорогостоящих и затяжных проектов нижегородских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проект «Дома правительства» на территории Нижегородского кремля — проект долгоиграющий. Ещё в бытность губернатором Валерий Шанцев решил, что нижегородским властям нужно своё собственное отдельное здание, и в 2008 году, несмотря на недовольство общественности, стройка помпезного комплекса зданий стартовала. Прошло 13 лет, сменился губернатор — вместо Шанцева пришёл Глеб Никитин, а кремлевский долгострой продолжает тянуть деньги из бюджета.

«Дома правительства» Нижегородская область

В адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2021—2023 годы, принятой в декабре 2020 года, по объектам, где госзаказчиком выступает управление делами правительства Нижегородской области, на строительство «Дома правительства Нижегородской области на территории Кремля (1 очередь)» из областного бюджета в 2021 году предусмотрено 124,75 млн рублей при сметном остатке на начало января 2021 года — 300,053 млн рублей. По строке проектно-изыскательные работы и проектно-сметная документация предусмотрено ещё 250 тыс. рублей. На 2022 год на проект планируется выделить 124,75 млн рублей и 50,55 млн рублей — на 2023 год. 375 тыс. рублей за 2022—2023 годы потратят на документацию и ее корректировку.

Напомним, по задумке властей, новый комплекс, напоминающий больше дворец, чем офис, должен вместить свыше 1 тыс. чиновников. Принять первую «партию» обитателей он должен был ещё в декабре 2017 года. В целом предполагалось три блока.

Изначально на строительство планировалось потратить 1,5 млрд рублей. Сколько же уже «закопано» в стены будущего дворца?

Тендеры и их победители

На сайте госзакупок по запросу «Дом правительства Нижегородской области» самый дорогой тендер фигурирует за 2016 год. В контракте объект именуется как «Дом правительства Нижегородской области на территории Кремля (I очередь)», 3 блок. Он был подписан по максимальной цене — 251 699 270 рублей с ООО «КС-строй». Между тем в карточке тендера уже в 2017 году цена изменилась, увеличившись до 272 631 410 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КС-строй» было учреждено в Кстово в декабре 2010 года. Основной вид деятельности компании — работы по сборке и монтажу сборных конструкций. Собственники с даты основания — Артем Зелинский (директор) и Олег Лунев.

Ks-stroy.ru Сайт ООО «КС СТРОЙ»

По данным сайта «Госрасходы», с этим же «КС-Строй» в 2013 году уже был подписан контракт на 84,5 млн рублей на выполнение работ по строительству «Дома правительства Нижегородской области на территории Кремля (1 очередь)». Эта же фирма в апреле 2016 года получила контракт на тот же объект стоимостью более 27,15 млн рублей, а в 2014 году — на 4,7 млн рублей.

Следующий крупный контракт на «Дом правительства», теперь уже на первую очередь второго блока, был заключен в 2018 году с ООО «Актюбинск». Стоимость составляла 234,33 млн рублей, но в итоге исполнителю было выплачено более 252,87 млн рублей.

В ноябре 2020 года стало известно, что монтаж архитектурных изделий и декор фасадов первого блока обойдется в 85 млн рублей. В итоге выполнит работы за 72 318 841,5 рубля уже знакомая нам компания «Актюбинск». Источник финансирования — бюджет Нижегородской области на 2020 и 2021 годы. Работы должны завершить до 20 июля 2021 года.

Также в 2020 году был объявлен тендер на закупку мебели второго блока — с начальной ценой более 9 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Посчитать итоговую стоимость «Дома правительства» для областного бюджета довольно затруднительно — слишком много мелких контрактов, корректировок документации и дорожающих к моменту финиша работ. Вот, к примеру, в 2019 году потребовалась корректура проектно-сметной документации на первую очередь первого блока. Контракт заключили за 6,9 млн рублей. Потребовалась корректировка и документации на второй блок, что стоило бюджету еще 3,4 млн рублей, а также разработка проектной документации стадии «П» по строительству первой очереди первого блока — 5,67 млн рублей. И это далеко не полный перечень.

Напомним, первую часть «Дома правительства» — третий блок первой очереди — сдали в 2018 году. Ещё часть дворца для чиновников была сдана в декабре 2020 года.

В 2021 году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Впереди — грандиозные торжества и такие же грандиозные траты, одна из которых — на достройку «Дома правительства».