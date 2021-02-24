Новым патриархом Сербской православной церкви (СПЦ) с 18 февраля стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. По общему мнению, избирательный архиерейский Собор Сербской православной церкви прошел быстро, эффективно и без видимых неудач.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

К сожалению, сомнения в честности выборов патриарха вызвали действия нынешнего режима президента Сербии Александра Вучича, который пытался навязать себя в качестве ключевого игрока, принимающего решения в этом процессе. Манера, в которой проводилась кампания (оскорбления желтой прессы в адрес некоторых епископов), выбор места проведения Собора (впервые не в здании патриархии), отсутствие епископа Лаврентия, внезапно госпитализированного накануне заседания, открытое лоббирование со стороны главы МИД Сербии Николы Селаковича и даже самого Вучича интересов некоторых епископов — все это подпортило процесс избрания Его Святейшества. Само то, что все три кандидата в патриархи были избраны в первом туре, и что СМИ за три дня до Собора опубликовали их имена, уже доказывает факт лоббирования.

К счастью, в ходе Собора не произошло раскола между владыками, который пыталось навязать правительство. Митрополит Порфирий, очевидно, даже не нуждался в поддержке властей на выборах. По общему мнению, новый патриарх — очень способный и умный человек, зарекомендовавший себя на высоких должностях и имеющий контакты в различных сферах, он — профессор и доктор наук. Кроме того, он был избран патриархом в очень молодом возрасте, что гарантирует церковную стабильность на ближайшие десятилетия. Режиму не стоило вмешиваться в его избрание. Своим вмешательством Вучич принёс новому патриарху больше вреда, чем пользы, и попытался навязать новое разделение сербскому обществу.

Predsednik.rs Патриарх Порфирий и Александр Вучич

Новому патриарху предстоит большая работа, которая отражена в пяти ключевых задачах.

Первая и самая важная задача для церкви — это укрепление церковного единства. Прежде всего, через заполнение вакансий глав митрополии Черногорско-Приморской, митрополии Загребско-Люблянской и епархии Вальевской. Есть большие надежды на то, что на процесс повлияет общественная поддержка и достижения определенных епископов, и таким образом происходящее будет способствовать укреплению церкви, а не поддаваться политической конъюнктуре. Фактически это будет первое большое испытание и индикатор курса нового патриарха. Также важно, как патриарх отнесется к актуальным скандалам в церкви — от секретаря блаженно почившего патриарха Иринея Деяна Накича и его возможных финансовых злоупотреблений, связанных со строительством храма Святого Саввы, до викария патриарха епископа Стефана (Шарича) и скандала с прелюбодеянием, портящих репутацию церкви. Ожидается, что патриарх также подтвердит важность Собора, который согласно канонам и обычаям должен заседать два раза в год, хотя в предыдущие годы это правило игнорировалось. Таким образом будет продемонстрирована соборность в принятии важных решений, о чем в своей первой речи говорил и сам патриарх Порфирий.

Еще одна проблема, которая может возникнуть уже в этом году — это позиция церкви по Косово и Метохии. Мы уже являемся свидетелями того, что новая американская администрация будет настойчиво требовать юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной, и что режим Вучича как всегда уступит. Для этого СПЦ должна быть на его стороне, из-за чего давление на церковь будет расти. Последние три заседания Собора ясно дали понять, что церковь никогда не поддержит признание, раздел, разграничение Косово или его членство в ООН. Сам новоизбранный патриарх заявил, что без Косово и Метохии нет сербского народа. Режим Вучича ожидает от нового патриарха сотрудничества, но глава Сербской православной церкви не обязан этого делать — его обязывают решения Собора и восемь веков существования сербской Церкви, которая является хранителем сербской идентичности. Поэтому сейчас есть прекрасная возможность пересмотреть перенос патриаршего престола в историческую столицу — город Печь. Такой шаг станет сильным символическим сигналом для международного сообщества, сербских властей и сербского народа в Косово и Метохии.

Spc.rs

Третий вопрос — отношения с поместными церквями в контексте нарастающего конфликта между Вселенским патриархатом и Русской православной церковью. Патриарх Порфирий — мудрый человек с многочисленными контактами и, безусловно, он может способствовать восстановлению связей внутри православия, учитывая интересы Сербии в отношении канонически непризнанных церквей: в первую очередь, речь идёт о Македонии, но также и о других местах, где существует опасность подобной политизации религии.

Четвертая проблема касается отношения к страданиям сербов во Второй мировой войне и в этом контексте взаимоотношений с Ватиканом. Дело в том, что между Сербской православной церковью и Ватиканом в настоящее время хорошие отношения, отчасти из-за его твердой позиции по Косово, а также из-за отсутствия в римской иерархии кадров, агрессивных по отношению к православию. Нужно подчеркнуть, что хорошие отношения с Ватиканом — это не объединение или экуменизм, а вопрос церковной дипломатии. Поскольку патриарх Порфирий долго служил в Загребе, он осознает сложность и важность этих отношений.

Однако мы не должны упускать из виду твердую позицию не только церкви, но и всего нашего народа в отношении роли архиепископа Алоизия Степинаца и хорватского католического духовенства в геноциде сербов и других народов в Независимом Государстве Хорватия. Возможные уступки в виде визита папы в Сербию, безусловно, должны быть обусловлены признанием сербских жертв.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

Наконец, Сербия сегодня — это разделенное общество, в котором правительство создает враждебную атмосферу по отношению ко всем иным мнениям. Своим авторитетом патриарх может способствовать снижению социальной напряженности. У святейшего есть хорошие связи во всех структурах общества, он чрезвычайно образован и понимает современные коммуникации — все это хорошие предпосылки для обращения к лицам, принимающим решения в Сербии. Порфирий — молодой человек, и с Божьей помощью он будет возглавлять церковь несколько десятилетий. Поэтому, конечно, не в его интересах «унаследовать» сломанное и разделенное общество после ухода нынешнего режима. В конце концов, церковь должна остаться неподвластной режиму, который пытается подчинить все институты своей воле, а на данный момент СПЦ — один из немногих институтов в Сербии, сохранивших свою независимость. Для церкви и общества, а также для национальных интересов Сербии важно, чтобы она такой осталась и в будущем. Поэтому перед новым патриархом стоит огромная задача сохранить и защитить церковь от влияния властей.

СПЦ играет не только религиозную, но и историческую, и социальную роль, и является опорой идентичности для всего сербского народа. Перечисленные вызовы свидетельствуют об огромной ноше, которая ложится на плечи патриарха Порфирия. Молюсь, чтобы у него было достаточно мудрости и способности успешно справиться с этими задачами.