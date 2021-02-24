«Понимаете, — повторял снова и снова высокий мужчина в форме Росгвардии, — она должна была получить пенсию 16 числа, но на день опоздала. А на почте сказали, теперь в следующем месяце только».

Agora.md Почта России

Разговор по телефону гвардейца был услышан мной утром на Арбате совершенно случайно. Он пытался доказать абоненту-женщине, что какая-то бабушка не может ждать еще месяц, чтобы получить пенсию.

Остолбенела. Как так? Мало ли что может быть: пожилому человеку бывает трудно прийти на почту, нездоровится, причем именно 16-го числа. Однако с какой стати он или она должны потом за это расплачиваться месячным ожиданием положенных денег?

Слушая гвардейца, я узнала, что эта пенсионерка к тому же инвалид. Получается, что вместо того чтобы принести ей на дом пенсию, сотрудники почты просто лишили ее средств к существованию на месяц!

А это, если заимствовать английские слова, уже настоящий bullshit. На родном языке — ерунда какая-то! Пока я возмущалась и удивлялась про себя, мужчина все повторял непонятливой собеседнице, что живет гражданка РФ не там, где прописана. Поэтому дойти до почты 16 февраля никак не могла. На день позже он сам пришел за пенсией инвалида Мосиенковой И. Н. на 6-ю Парковую 13. Именно там находится отделение почты, которое не выдало деньги пенсионерке.

Пройти мимо я не смогла. Подошла и пообещала рассказать об этом случае. Тем более что никаких подвижек в вопросе пенсии не намечалось. Снова знакомое — обращайтесь, звоните, а лучше пишите. А на письма как раз отвечают месяц — вот и живи, как хочешь. Без денег.

Duma.gov.ru Сотрудники Росгвардии

Росгвардеец Геннадий, так звали мужчину, прислал видео своего общения с почтой на 6-й Парковой, 13. Посмотрите.

Позвонив по телефону, указанному на сайте отделения Почты РФ по адресу 6-ая Парковая, 13, я попала на номер колл-центра, где сначала долго слушала музыку, потом говорила с роботом, которому далеко не все было понятно. Устав скрипеть «мозгами», искусственный интеллект заявил, что соединит меня с оператором. Оператор Ольга ответила, что по закону инвалидам должны доставлять пенсию на дом. Ей не понятно, зачем вообще эта женщина решила получить ее на почте. Выслушав мои объяснения, что живет гражданка не по месту прописки, где находится отделение связи, Ольга соединила меня с сотрудницей финансового отдела Еленой. И вот какой состоялся диалог:

— Если 16 числа начинается, то надо в само почтовое отделение обращаться, уточнять.

— Я пыталась позвонить в это отделение. Оператор из колл-центра ответила, что все телефоны в отделениях связи сняты, с целью улучшения обслуживания клиентов. Поэтому туда позвонить нельзя.

— Тогда деньги возвращаются на Главпочтамт. Затем возвращаются обратно в это же отделение после 3-го числа. То есть 3-го числа можно получить за предыдущий месяц, либо в день выплаты пенсии, грубо говоря, 16 числа за два.

— А почему 17-го числа человек не смог получить деньги? Они что только один день на почте лежат?

— Если в почтовом отделении окончание выплатного периода 17 или 18, то тогда да, 17-го числа уже отправляются обратно.

А теперь, как говорят в известной викторине, внимание, вопрос: почему 17 числа, когда человек пришел в отделение связи на 6-й Парковой, 13, ему не выдали пенсию? Срок-то еще не прошел, деньги должны были находиться еще в отделении связи.

Ответ у меня есть — полное бездушие людей. Фатальное нежелание помочь, войти в положение. Даже если предположить, что деньги уже переслали в другое место, должен же быть способ как-то оперативно их вернуть. Тем более что за ними пришли.

Pochta.ru Почта России

Уважаемые сотрудники отделения Почты России на 6-й Парковой, 13! Задайте себе вопрос — что бы вы делали, если бы оказались на месте инвалида, которому отказали в выдаче месячной пенсии? Вот просто представьте себя! И будьте же, наконец, не просто пешками и винтиками системы, чиновниками и служащими. Будьте людьми! Уверена, помочь в такой ситуации можно. Позвонить на тот же Главпочтамт и попросить курьером привезти деньги по заявлению пенсионера, например. Не верится, что подобный случай уникален, никогда нигде не происходил, а потому нет иного выхода, как ждать полмесяца-месяц до получения такой ничтожной, по меркам Пенсионного фонда, но совсем не лишней для инвалида суммы.

И напоследок: не только мы любим заимствовать англицизмы и другие иноземные слова. Делают это и иностранцы. Sputnik, Perestroika — эти слова вошли в чужие языки в русском варианте. Полюбилось Западу и наше слово «бабушка», как синоним чего-то милого и радостного.

«Мы всегда говорим babushka, когда нам хорошо в команде. Вроде так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше…», — слова норвежца Йоханнеса Бе, 12-кратного чемпиона мира по биатлону в интервью NRK Sport после чемпионата мира-2020.

У норвежского спортсмена от слова «бабушка» теплеет на душе, а вот у русских бабушек — не всегда. Причем далеко не всегда. Я уж молчу про крошечные пенсии, которые неизвестно с какого потолка взяли чиновники Пенсионного фонда, но даже эти крохи, бывает, не получишь. Хотя имеешь полное на то право.