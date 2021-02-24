Одно из лучших в экологическом отношении и самых живописных направлений Подмосковья — по Осташковскому шоссе. Здесь расположены сразу несколько водохранилищ: Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Учинское, большое количество озер и речек, канал имени Москвы. Как говорится, Швейцария отдыхает! Неудивительно, что так активно здесь застраивались в последние годы городки и поселки Беляниново, Болтино, Манюхино, Пестово… Неслучайно многочисленные дачи и пансионаты для партийной элиты располагались именно в этих местах. Например, возле Клязьминского водохранилища расположен бывший пансионат ЦК КПСС, который перешел в собственность Управления делами президента РФ. И отдых полноценный, и на работу в город ехать недалеко. Все было продумано и просчитано.

Фото автора «Остаточный принцип» Осташковского шоссе

Однако времена меняются, и не всегда — в лучшую сторону. В то время как население этой «подмосковной Швейцарии» увеличилось за последние полвека более чем в десять раз, ведущее сюда Осташковское шоссе практически осталось прежним: те же две полосы — одна в сторону водного рая и одна — в противоположную.

Эта дорога в Московской области уже получила негласное звание «чемпиона по пробкам». Активисты четыре года назад даже разместили в интернете петицию «Долой пробку на Осташковском!». «Я думаю, данная проблема актуальна не только для меня, но и для многих людей, передвигающихся на авто, — пишет автор петиции. — Из-за Осташковского шоссе стала скапливаться каждый день огромная пробка в основном от Щелковского шоссе до Осташковского и от Дмитровского шоссе до Осташковского. Так же стоит Ярославское шоссе от города Мытищи до МКАД, потому что водители поворачивают на МКАД в сторону Осташковского шоссе, также стоит само Осташковское шоссе. Надоело стоять каждый день в многокилометровых пробках, половина МКАД стоит из-за этого!..»

Крик отчаяния людей, подписавших петицию, можно понять. Ведь дорога из Москвы в этот экологический в прошлом заповедник превращается в настоящее мучение. Самый ценный ресурс — это время. Этот ресурс «убивается» в осташковских пробках. Не говоря уже про плохое настроение и прочие неудобства. Да и одно самых экологически чистых мест Подмосковья с годами все сложнее назвать таковым. Десятки тысяч машин, ежедневно двигающихся здесь с меньшей скоростью, чем ездили когда-то ямщики и извозчики, создают стелющийся над дорогой сизый туман из автомобильных выхлопов. Люди стали заложниками своего естественного желания жить вблизи природы. Ни тебе защитных экранов, ни расширения дороги, ни развязок!

Если со стороны МКАД еще начали решать проблему, и из центра Москвы стало несколько легче выезжать на выходящее в Подмосковье Осташковское шоссе, то вскоре после окружной дороги автомобилисты все равно упираются в бутылочное пробковое горлышко.

Что же предпринимается, чтобы решить проблему? Многие годы проблема словно не замечалась на областном и федеральном уровнях, ведь, надо признаться, главные российские пассажиры ездят, как известно, по другому направлению. В 2017 году Главное управление дорожного хозяйства Московской области было преобразовано в министерство транспорта и инфраструктуры региона, и возглавил его бывший заместитель упраздненной структуры. Но воз, как говорится, и ныне там.

В прошлом году было объявлено о реализации проекта строительства дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, а также будет выполнять функцию дублера Северного участка МКАД. Протяженность трассы составит всего 16,1 километра, но строить ее собираются целых четыре года — сдача полотна запланирована аж на последний квартал 2024 года!

Но и это не выход. Параллельная МКАД дорога всего лишь соединит Осташковское шоссе с Ярославским и Дмитровским, которые так же задыхаются от пробок на подъезде к Москве. При этом она будет платной: тариф составит 10 рублей за каждый километр. Если житель Подмосковья будет проезжать по этой дороге утром и вечером, то за год он потратит около 80 тысяч рублей. Далеко не каждый представитель среднего класса готов выложить такую сумму.

Как пишет издание «Московский транспорт», новая дорога снизит загрузки Ярославского, Дмитровского и Осташковского шоссе на 10%. В совокупности с СВХ (от Ярославского шоссе до Дмитровского) позволит разгрузить северный участок МКАД на 12%.

Для тех, кто хоть раз попадал в пробки на «Осташке», очевидно, что разгрузка дороги на 10−12% — как слону дробина. Система «Яндекс.Пробки» каждые утро и вечер показывает уровень пробок 8−10 баллов. Люди ежедневно проводят в своих автомобилях по несколько часов. При этом о том, чтобы расширить само Осташковское шоссе до четырех полос или построить параллельную ему дорогу, речи вообще не идет! Никто из чиновников даже не высказал мысли об этом!

Планировалось строительство объездной дороги вокруг Пирогово, но Мосводоканал проект не одобрил. Альтернативного варианта вообще искать не стали!

Как сообщила министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, в 2021 году на строительство автомобильных дорог в регионе выделено 15,3 миллиарда рублей. При этом на функционирование системы фото‑ и видеофиксации, по ее словам, будет потрачено 7,1 миллиарда рублей. То есть треть выделяемых денег пойдет только на то, чтобы, по сути, фиксировать нарушения для взимания с населения штрафов!

В связи с этим возникают закономерные вопросы. Большие средства тратятся на проекты, которые не решают проблем развития транспортной инфраструктуры. А без этого не будет и развития территории. Какой смысл покупать квартиры и коттеджи в экологически чистом районе, если дорога сюда превращается в пытку?! Тем более что платные дороги регулярно могут себе позволить далеко не все москвичи и жители области.

В те времена, когда в этих местах располагались пансионаты для партийной элиты, государство планомерно развивало инфраструктуру. Сейчас системного подхода не наблюдается. Одни компании инвестируют в строительство коттеджных поселков, пользуясь выгодной конъюнктурой, другие договариваются с властями о финансировании платной дороги, но общего видения развития территории так и не просматривается. Получается нескладный «квартет», как в басне Крылова.

Населенные пункты в Подмосковье сегодня разрастаются в целые города. Количество жителей увеличивается в разы. Почти все люди вынуждены ездить на работу в Москву, поскольку возле новых микрорайонов предприятий практически не строится.

Неразвитость дорожной инфраструктуры неизбежно приведет к тому, что спрос на подмосковные коттеджи и квартиры сменится трендом на распродажу загородной недвижимости, что негативно скажется на экономических показателях Московской области.

Проблема усугубляется тем, что широкая реклама льготной ипотеки привела к строительному буму «доступного жилья» в регионе. Нагрузка на транспортную инфраструктуру выросла, а комплексного плана решения проблемы нет. Судя по отсутствию какой-либо информации в СМИ, его даже не обсуждают!

Как известно, развитие транспортной инфраструктуры — это основа роста экономики. Этот рост может быть остановлен инфраструктурными ограничениями из-за низкого качества дорог и их недостаточной пропускной способности. В Европе, в Японии, в США формирование сети автомобильных дорог осуществлялось в рамках долгосрочных государственных программ. Знаменитые немецкие автобаны стали ключом к экономическому успеху самой крупной экономики Европы.

А в России складывается абсурдная ситуация, когда Москва и Московская область сдерживают экономическое развитие друг друга из-за «вечных» российских проблем — дороги и …