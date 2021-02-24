Хотя каких-то полтора года назад публичная позиция Владимира Александровича по этому вопросу была: «Что вы, что вы. Никогда!». 3 августа 2019 года, во время подхода к прессе в Трускавце, на вопрос журналиста об украинских лоббистах в Вашингтоне молодой президент ответил: «Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей… Я еще раз говорю — я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, и никого об этом не просил».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уже тогда Зеленский если не обманывал, то лукавил. Сам-то он, может, и не просил, но на сайте министерства юстиции США висел текст договора, заключенного в мае 2019 года, в соответствии с которым лоббистская фирма Signal Group Consulting, LLC «предоставила услуги в интересах иностранного принципала Владимира Зеленского — «Слуги народа», через Маркуса Коэна. Мероприятия включали организацию программы связей с общественностью, встречи с представителями правительства, представление иностранного директора американским СМИ, организацию интервью для СМИ, встречи с учеными аналитических центров и экспертами по вопросам, а также предоставление консультаций по стратегическим вопросам СМИ США и правительственным вопросам» (пункт 11). Фирма вела политическую деятельность от лица иностранного руководителя Владимира Зеленского — Слуги народа, через Маркуса Коэна (пункт 12), который за 6 месцев получил $60 000 «в оплату указанных услуг» и 9 371,80 баксов возмещения понесенных расходов (пункт 14). Роман между Signal Group и «Слугой народа» был зарегистрирован 15 июля 2019 года, когда Зеленский был уже президентом Украины.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Ну, хорошо, будем считать, что это были ошибки «президентской юности» Зеленского. С тех пор он подрос, заматерел и… ищет новых лоббистов в Вашингтоне. На сайте Департамента юстиции США выложен зарегистрированный 12 февраля «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДОГОВОР» (CONSULTING AGREEMENT) между украинским «Центром трансатлантического диалога и взаимодействия» (ЦТДВ) и «The Glover Park Group, LLC», зарегистрированной по адресу 1025 F Street NW, 9th Floor, Washington, DC 20 004. «Гловер» определяется в договоре как «a government affairs and communications company» (компания государственных дел и коммуникаций).

Договор касается предоставления «Гловером» услуг по «стратегическому консультированию и поддержке» общественной организации «ЦТВД» с целью «налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС». При этом особо отмечается (в п. 10 Приложения А), что ЦТДВ «работает в тесном сотрудничестве с политической партией Sluga Narodu, чтобы способствовать диалогу, обменам и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами, а также другими официальными лицами в правительствах стран-партнеров и многосторонних организациях». За все это удовольствие заказчик в течение февраля-декабря этого года платит «Гловеру» 50 000 долларов в месяц (пункт 11/а), плюс текущие и накладные расходы.

Поскольку мало для кого секрет, что ЦТДВ является общественной организацией, близкой к партии «Слуга народа», и учредителями которой являются помощники народных депутатов из «Слуг» Ивана Шинкаренко и Александра Ткаченко. То есть это банальный договор лоббирования украинской политической партии во властных коридорах Вашингтона.

Что означает этот лобби-поиск ЗЕкоманды? Ну, во-первых, то, о чем говорят все последние социологические исследования: рейтинг президента просел (с 17% в декабре 2020 до 14-ти в январе 2021, данные КМИС), и Зеленский вынужден активно искать новые форматы поддержки. А для действий, которые Зеленский ныне предпринимает ради его спасения, критически необходимо «благословение свыше». Поскольку никакого отношения к праву они (закрытие оппозиционных каналов и санкции на украинских, но «пророссийских» физических и юридических лиц) не имеют. Хотя нельзя не признать их эффективности. За февраль 2021-го он ощутимо вырос: до 18,3%, по опросу КМИС-Социс 11−16 февраля.

Но на сегодняшний день ощутимых результатов от лоббизма Гловера нет: как, например, перспектив встречи перспектив встречи Байдена с Зеленским. Тем более, что противники украинского президента уже начали вытягивать из карманов свои козыри: попавший под санкции США бывший украинский дипломат Андрей Телиженко в начале февраля рассказывал, что нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак летом 2019 года «на задних лапках перед Джулиани (друг и адвокат Д. Трампа — А. Г.) прыгал», пытаясь организовать встречу Зеленского с Трампом и якобы обещая взамен завести дело против Байдена-младшего по «Бурисме». А ведь тогда Ермак был обычным «помощником президента», который мог действовать и обещать только по президентскому указанию.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

И следует заметить, что «дело Бурисмы» до настоящего времени знатно тревожит Байдена. Ведь 22 февраля Меррик Гарланд, кандидат президента Джо Байдена на пост генерального прокурора, заявил, что «Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции» — то есть «кейс» Бурисмы и Хантера Байдена не закрыт и всегда может всплыть на поверхность. Поэтому и психически, и политически Зеленский сейчас токсин для Байдена, а не друг, которого хочется сжать в объятиях. «Близость» с Зеленским для Байдена сейчас и неприятна, и внутриполитически опасна.

И в этой связи возможна еще одна версия, которая может что-то прояснить в украинском политико-правовом хаосе. Если бы у президентского офиса была прямая коммуникация с Белым домом, то ЗЕкоманде не пришлось нанимать бы специально прикормленного лоббиста. А значит, ссылки на полную поддержку, двупартийный консенсус в отношении Украины — это блеф. Но тогда персональные санкции Украины в адрес украинских граждан и украинских «112 Украина», NewsOne и ZIK выглядят как самодеятельность посольства США, давшего команду Зеленскому и его окружению. В конце концов, если в Кремле «много башен», то в Белом доме не меньшее количество коридоров!

Это всего лишь версия, но если она верна, то мы имеем дело с личностной линией внешнего управления Украиной со стороны временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Опирающейся, с одной стороны, на Международный валютный фонд, с другой — на украинскую прослойку «профессиональных антикоррупционеров» и «соросят», к которым сейчас сдвинулся и аппарат Зеленского.

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

Отвратно об этом говорить, но если это так, то Украина становится уже не только страной «с элементами внешнего управления», а просто частным предприятием». Или обществом с очень ограниченной ответственностью.