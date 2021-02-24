Государственный секретарь США Энтони Блинкен наконец-то связался по телефону со своим польским коллегой Збигневом Рау. Это произошло вчера, 23 февраля. Варшава придавала огромное значение установлению контакта с новой американской администрацией, поэтому каждый день промедления болезненно воспринимался правящим польским лагерем во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) и с публичным злорадством оппозиционных сил. Поэтому содержание первого звонка Блинкена было пространно расписано бюро пресс-секретаря МИД Польши.

Генрих Фюсли. Спор между Хотспуром и Глендовером. 1784

«Министр иностранных дел Збигнев Рау, указав на общее восприятие угроз безопасности, в частности со стороны России, выразил надежду, что США будут вовлечены в европейские дела и в вопросах касательно соседства с Польшей, — говорится в релизе бюро пресс-секретаря. — Отмечено, что президент США Джо Байден ясно дал понять в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что Соединенные Штаты будут жестко реагировать на действия Москвы, которые наносят ущерб США или их союзникам. «Мы рассчитываем на продолжение американской политики в отношении «Северного потока — 2», — сказал Рау в разговоре с госсекретарем. Собеседники подчеркнули, что правительства США и Польши стоят на одной и той же позиции: северный газопровод — это плохое решение для Европы, а диверсификация маршрутов транспортировки энергоресурсов должна осуществляться таким образом, чтобы не создавать угрозы энергетического шантажа иных союзников и партнеров». Помимо того, Рау затронул вопросы инициативы «Троеморья», Украины и выморочного имущества, что относится к собственности жертв Холокоста в Польше, не имевших наследников.

Gov.pl Збигнев Рау

Однако заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по поводу разговора оказалось куда короче и ставило другие акценты. «Госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, — говорилось в нем. — Госсекретарь подчеркнул важность польско-американского сотрудничества в области безопасности для НАТО и трансатлантического сообщества и поблагодарил министра иностранных дел за неизменное польское партнерство. Госсекретарь также обсудил наше сотрудничество с Польшей по региональным и глобальным проблемам, подчеркнув, что он надеется на сотрудничество с Польшей по широкому кругу вопросов в интересах защиты общих демократических ценностей, включая свободу СМИ и уважение прав граждан». Безусловно, интерпретации того или иного разговора его участниками могут отличаться друг от друга. Но в данном случае разница слишком разительна, на что в Польше обратили внимание многие. Как подчеркнул польский портал BiznesAlert, «Польша говорит США о «Северном потоке — 2», а они нам напоминают о свободе средств массовой информации».

Так почему диалог между Вашингтоном и Варшавой ведется по принципу «ему про Фому, а он про Ерёму»? В Польше хватает тех, кто хотел бы «выкинуть» Россию из Европы, блокировать любые контакты и сотрудничество между Москвой и ведущими европейскими столицами. В случае с PiS на это еще накладывается политизация географического расположения Польши между Россией и Германией. Идеологи правящей партии подозревают Москву и Берлин в желании разделить между собой влияние в Центрально-Восточной Европе и на постсоветском пространстве, на что Варшава сама имеет свои виды. Поэтому «Право и Справедливость» любые вызовы, связанные в первую очередь с Россией и во вторую с Германией, пытается интерпретировать как угрозу Европейскому союзу и трансатлантическим отношениям. Однако эта ее точка зрения не находит понимания у большинства стран — членов ЕС. Поэтому для Польши так важно заручиться поддержкой прежде всего США, предложив им наделить инициативу «Троеморье» геополитическим содержанием, чтобы таким образом склеить страны ЦВЕ и постсоветские республики в единое целое, конечно, под польским руководством.

U.S State Department Энтони Блинкен

Определенные надежды Варшава возлагала на администрацию президента США Дональда Трампа. Однако, хотя оттуда и исходили обнадеживающие сигналы, при том что тогдашний госсекретарь Майк Помпео и заявлял об образовавшемся «вакууме» в Центрально-Восточной Европе, в Вашингтоне все же не торопились форсировать события. При всей нелюбви Трампа к немецкому канцлеру Ангеле Меркель и агрессивной риторике в адрес Германии американцы понимали, что трансформация инициативы «Троеморье» из экономической в геополитическую оттолкнет от США ведущие страны Евросоюза и нанесет колоссальный ущерб трансатлантическим отношениям. Тем более это осознает администрация Байдена, которая осторожно ведет себя с Берлином, в том числе по вопросу «Северного потока — 2», что видят все. Поэтому один из идеологов внешней политики PiS Пшемыслав Журавский вель Граевский, говоря о недавнем призыве глав МИД Польши и Украины к президенту США остановить строительство газопровода, требует срочного присоединения к нему стран Прибалтики, Скандинавии, Румынии, Грузии и Молдавии. Варшаве нужна коалиция. Однако ее потенциальные члены не могут не понимать, что выступление на стороне Польши будет восприниматься открытым вызовом Германии и попыткой срыва налаживания немецко-американских отношений.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Отсюда такой сухой тон заявления пресс-секретаря Госдепартамента США и указание на опасные для «Права и Справедливости» темы «защиты общих демократических ценностей, включая свободу СМИ и уважение прав граждан». Это первое. И второе. Интересно, случайно ли вышло так, что Блинкен позвонил Рау именно 23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества, ранее День Красной армии? От решений госсекретаря, чей отчим Самуэль Пизар, родом из польского города Белосток, пережил концлагеря Майданек, Аушвиц и Дахау, можно ожидать и скрытых символических смыслов.