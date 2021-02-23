Эдуард Лимонов не раз вспоминал в разговоре, как, глядя на возвращение Севастополя и Крыма в Россию, пустил слезу. Он, в общем-то, человек не сентиментальный.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

От чего так? Сбылась мечта, для реализации которой постаралось очень много людей. Лимонов — один из них. Если вы прочтёте его книги конца 80-х, начала 90-х — книги публицистические, философские, то увидите, насколько он, как то принято говорить, опередил своё время. Его идеи, предсказания — называйте, как хотите, не суть — реализовались уже спустя долгие годы, десятилетия.

В том числе и о возвращении Крымского полуострова. Лимонов говорил об этом, когда другие молчали. Именно его ребята в 1999 году забрались в башню Матросского клуба на площади Ушакова в Севастополе, запаялись изнутри и разбрасывали с верхотуры листовки «Севастополь — русский город». Тогда так поступал мало кто.

Вспоминают об этом нечасто, к сожалению. Хотя сейчас чуть ли не каждый — герой. Я регулярно встречаю людей, понавесивших на себя медали за возвращение полуострова — мол, вот какие мы классные! Меж тем большинство из них никакого отношения к тому событию не имели. Так бывает. Возможно, только так.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Лимонов родился 22 февраля (год как мы без него). А 23 февраля свершилось великое событие — его назовут Днём народной воли. В Севастополе люди вышли на площадь Нахимова, чтобы выразить во весь голос своё желание быть с Россией. И это, действительно, была именно народная воля. Вот что первостепенно.

Но, к сожалению, так часто с нами бывает, когда собственные достижения мы обращаем в прах. С Русской (Крымской) весной такого ещё не произошло — ещё? — но опасные подвижки к тому есть. Слишком много людей вдруг решили представить мотивы того движения искажёнными. Причём людей, которые действуют упрощая как из злых, так и из добрых побуждений. Одни, к примеру, говорят: «Россия купила всех за условную колбасу, пообещав больше пенсий, больше зарплат». Другие заявляют: Севастополь и Крым бежали от «бандеровской Украины». Третьи молвят: это была блестящая спецоперация — и о том уже успели слепить нелепые фильмы.

Всё перечисленное — будем реалистами — безусловно, имеет место быть. Но! Это не доминанты. А вот в основе — движущая сила перемен — да, та самая народная воля. И люди выразили её, в первую очередь, не потому, что бежали от «проклятой Украины», а потому, что хотели быть с Россией.

Это ли не чудо? Чудо, породившее другое — чудо бескровного воссоединения.

Александр Куликов ИА REGNUM Народное ополчение Крыма. 2014

Только представьте: люди, несмотря на зло, которое им вдували в уши, обрабатывая на протяжении трёх десятков лет (а возможно, и больше), прививая чужими ценностями, не растворились в ложной идентичности, а остались верными своей, и только ей. Если угодно, это был именно что цивилизационный выбор. Выбор, в полной мере осознанный и живой.

И настаиваю, несмотря на все трудности и проблемы, что именно тогда России был дан не только колоссальный энергетический заряд, но и тогда же пробудилась после долгого сна Русская мечта, подпитанная Русской идеей. Относиться можно к подобному как угодно — фыркая, или, наоборот, восхищаясь, — но так было.

Что теперь? Может ли иная Россия — отнюдь не та, которая вечная, и отнюдь не та, которая небесная, а её оборотная сторона — уничтожить великое и светлое, рождённое 23 февраля 2014 года? К сожалению, может. И в душах некоторых (многих?) людей это и происходит сегодня. В том даже не их вина — просто беды приземлённые оседают, точно копоть, слой за слоем, покрывая чёрной плёнкой светлое ядро.

Дело тут даже не в социальных пертурбациях. Ведь на проблемы с миграцией, ценами, иными вещами на полуострове можно ответить положительными изменениями, которые, безусловно, имеются в достатке. На вопрос «жизнь стала лучше или хуже?», который по-прежнему задают, и задают часто, невозможно дать однозначного ответа — слишком широка палитра, и у каждого по-разному.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума

Важнее тут другое, как бы сейчас это ни прозвучало. Важнее не дать задушить тот порыв — ту самую народную волю. Потому что именно тогда — в феврале, марте 2014 года — Россия впервые в новейшей истории в полной мере обратилась к своим людям, заявив, что это свои люди, а те ответили не просто взаимностью, но могучим желанием. Тот редкий случай, когда народ сочетался гармоничным союзом с государством, и то стало для него Отечеством.

Упустить подобный порыв, закопавшись в вещах приземлённых, порочных — значит совершить величайшее преступление в истории, подобно тому, что произошло в 1991-м, когда Крым потеряли за 24 часа, а после бросили миллионы русских людей в неопределённости. Но люди не «скурвились», наши люди, и явили свою волю. Вот что важно. И всегда стоит помнить об этом.