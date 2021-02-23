События в Грузии вызывают повышенное внимание экспертов и многих политиков. Сразу после того как парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, премьер нанес первый удар по оппозиции: был арестован Ника Мелия, председатель «Единого национального движения» (ЕНД» — партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является фигурантом расследования по поводу применения насилия против участников демонстраций в Тбилиси в июне 2019 года).

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили решил не прислушиваться к мнению Госдепартамента США, американских сенаторов и конгрессменов, которые выступали с предупреждением насчет того, что возможное задержание лидера самой крупной оппозиционной партии «представляет опасность для грузинской демократии». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к правительству Грузии с призывом «действовать в соответствии с его евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона». Гарибашвили также проигнорировал мнение и прибывшего специально в Тбилиси с целью разрешения кризиса председателя Комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантаса Павилениса, который призвал власти прекратить преследование Мелии и вступить в диалог с оппозицией, в противном случае, как он сказал, якобы «Грузия не сможет интегрироваться в НАТО и ЕС». Более того, Павиленис даже предупредил правящую «Грузинскую мечту» о том, что «цена, которую вам придется заплатить, будет высокой. Надеюсь, мы не дойдем до этого. Я надеюсь, что Грузия по-прежнему сможет отстаивать демократию и свободу и использует эту возможность». Гарибашвили ответил: «Заявления этого человека абсолютно ничего не значат лично для меня и нашей команды».

Это наводит на мысль, что у нового кабинета Гарибашвили иное видение ситуации, и он понимает, что Запад, выставляя общие лозунги демократического содержания, фактически продвигает Саакашвили в политическое пространство Грузии, направляя его против «Грузинской мечты». И проблема тут не в Мелии, а в политических силах, которые он олицетворяет. Как пишет сербское издание «Политика», «Саакашвили из Киева призывает оппозицию к всеобщим протестам против российского влияния, которое якобы сохраняется в «Грузинской мечте», тогда как эта партия ратует за интеграцию Грузии в ЕС и НАТО. Он пытается расшатать ситуацию в Грузии, рассказывает о своих планах в эфире оппозиционного телеканала «Мтавари», заявляя, что может «в течение максимум двух лет вытащить страну из болота и поставить на ноги». И в Грузии есть такие, кто верит этим словам, хотя они представляют меньшинство. Напомним, что политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов, прошедших 31 октября 2020 года. Тогда правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов и победила. Второе место с результатом 27% занял оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит «Единое национальное движение».

European People's Party Михаил Саакашвили

Тем не менее это меньшинство не только отказывается признать итоги выборов, которые проходили под наблюдением иностранных представителей, но и шантажирует правящую партию революцией. Оппозиционные силы даже договорились между собой и составили план действий на ближайшие полгода. Противники «Грузинской мечты» намерены создать в стране двоевластие, образовав так называемый «народный парламент». Ранее Мелия заявлял, что на весну намечаются уличные протестные выступления. Похоже, именно поэтому Гарибашвили решил нанести упреждающий удар, тем более что впереди выборы в местные органы власти. Он полагает, что, во-первых, ресурсов для массового уличного протеста у оппозиции нет. Во-вторых, масштабным акциям мешает пандемия. Поэтому как-то серьезно изменить ситуацию оппозиции вряд ли удастся. В то же время давать однозначную оценку грузинским событиям сложно. Многое из происходящего происходит «под ковром», и причины, которые вызывают «повышенную обеспокоенность» на Западе, не столь очевидны.

Ведь в возможное возвращение Саакашвили в Грузию реально мало кто верит. Данные последнего исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом (NDI), показывают: рейтинг одобрения самой крупной оппозиционной партии ЕНД составлял в декабре 2020 года всего 5%. Другое дело, если определенным силам Грузии удастся создать новый политический центр. Но до этого еще очень далеко.