Мезенский район Архангельской области всегда был проблемным по доступности и всем, что с ней связано. Последние годы из-за климатических изменений и упадка экономики «в глубинке» ситуация обострилась. 5 февраля от имени ИА REGNUM главе Мезенского района Надежде Ботевой были отправлены вопросы, 20 февраля интервью было готово. А 19 февраля на сайте следственного комитета по Архангельской области появилась информация, что против «одного из глав муниципальных образований» возбуждено уголовное дело по статьям ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и оно передано в суд. Подразумевалась Надежда Николаевна, которая, как оказывается, расплатилась с подрядчиком за ремонт в 2017 году дорожного сооружения в Мезени, муниципальным контрактом в 2019 году — по которому работы не проводились. Надежда Ботева возместила ущерб и подчеркивает, что пошла на заключение контракта из общественных, а не личных, интересов. Сомнений, что Н. Н. Ботева будет отстранена от должности, нет — несмотря на письмо депутатов районного собрания в ее поддержку. Максимальное наказание по данным статьям — до 7 лет заключения.

Пресс-служба МО «Мезенский район» Надежда Ботева — глава Мезенского района Архангельской области

Мезенский район очень самобытный — здесь жили и живут очень свободные люди. Жители райцентра до сих пор не хотят переименовать Мезень из города в село, что принесло бы льготы по электричеству, сельскую ипотеку и еще ряд привилегий. В Мезени нет ни одной столовой, как и приличной гостиницы, в райбольнице (ЦРБ) «оптимизированы» многие специалисты, и чтобы прооперировать воспаленную десну надо ехать в Архангельск. В районе в 1991 году имелось 11 000 голов крупного рогатого скота, сейчас всего 14 голов. В 1990—2000-е «умерли» Мезенский порт и лесозавод, заработок остался у бюджетников и работников инфраструктурных предприятий. С переправами через реки Мезень и Пезу, как и с завозом топлива для отопительного сезона, каждый год проблемы. В городе пара хороших музеев, дом народного творчества, восстанавливается церковь, создается музей земляка-писателя Владимира Личутина. В мезенских деревнях особые воинские мемориалы — погибших земляков здесь заносят на памятные доски, начиная с Бородинского сражения и кончая Чеченской войной. Здесь же списки репрессированных.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Центральная улица города Мезень

Владимир Станулевич: Есть ли резиденты Арктической зоны в Мезенском районе? Есть кому заявиться на это статус?

Надежда Ботева:Сегодня по всей Архангельской области зарегистрировано всего 8 резидентов. Интерес у наших предпринимателей, конечно, есть, но местный бизнес не настолько масштабен, у предпринимателей не такие большие финансовые обороты, поэтому им сложно соответствовать условиям и требованиям федерального закона «О резидентах Арктической зоны РФ».

Но хочу сказать, что каждый из предпринимателей на нашей непростой территории несёт огромную социальную нагрузку. Они вынуждены работать в сложнейших условиях: удаленность района, разбросанность населенных пунктов друг от друга, дороговизна транспортных услуг, природные, климатические, логистические особенности, определяющие сезонную, весьма ограниченную доступность Мезени… Всё это — факторы, серьезно сдерживающие развитие предпринимательской деятельности на нашей территории. Однако в этих жёстких рамках наши предприниматели умудряются не только удерживать свой бизнес на плаву, но и стараются повышать качество и расширять рынок оказываемых ими услуг и никогда не стоят в стороне от реализации важных для населения дел и проектов: будь то соучастие в ремонте дорог, в благоустройстве поселений или же просто финансовая спонсорская помощь в проведении каких-либо мероприятий. Поэтому я считаю, что уже одним только этим они заслуживают статуса резидентов Арктической зоны, а, следовательно, и государственной поддержки. Ведь своей деятельностью они как раз способствуют сохранению и развитию наших суровых северных территорий.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Иньков ручей в городе Мезень, контракт на ремонт перемычки через который подписала Н. Ботева

Владимир Станулевич: Уникальные мезенские товары — какие на Ваш взгляд?

Надежда Ботева:В первую очередь, это гастрономические бренды, а они у нас — истинные деликатесы: царская красная рыба сёмга, янтарная ягода морошка… Но это из тех, что на слуху. А вообще на Мезени вкуснейшая рыба — корех, камбала, щука, сиг; в лесах — кладезь витаминов: клюква, брусника, черника, голубика…

Вы, наверное, слышали, что жителей города Мезени называют «кофейниками» за их генетическую любовь к кофе. Исстари кофе на Мезени варили в самоваре, добавляли туда пряности и пили его обязательно с топленым молоком. А главной выпечкой к этому напитку был и до сих пор является черный пряник, который пекут только мезенские хозяйки.

Еще Мезень славится не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами глиняными ладками, деревянными изделиями со знаменитой мезенской росписью, тряпичными куклами-оберегами, ткаными изделиями…

Владимир Станулевич: Всегдашняя проблема Мезени, это доступность — будет ли построен мост через реку Пеза и станет ли непрерывно-круглогодичной переправа через реку Мезень?

Надежда Ботева:В плане транспортного сообщения для мезенцев большее значение имеет река Пеза, нежели река Мезень. Пеза обеспечивает доступность сразу двух районов — не только Мезенского, но и Лешуконского. Кроме того, она связывает между собой пять поселений внутри Мезенского района: Целегорское, Козьмогородское и Жердское с Дорогорским и Мезенским.

Поэтому над вопросом строительства моста круглогодичного действия через Пезу мы серьёзно, поступательно работаем совместно с правительством Архангельской области, областными и районными депутатами. Нашли понимание и с главой региона.

Главное на сегодня — понять механизмы привлечения финансирования на этот заведомо дорогостоящий проект.

Но мы рассчитываем на скорейшее положительное решение этого вопроса, учитывая, что у региона сегодня серьёзные намерения по строительству дороги от Архангельска до Нарьян-Мара через Мезень.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Переправа через реку Пеза непредсказуема в любое время года

Владимир Станулевич: В Мезенском районе строятся новые школы и детсады. Детей в районе все больше или меньше?

Надежда Ботева:Конечно, явного демографического роста в районе не наблюдается, но это не говорит о том, что мы не должны создавать достойные условия для воспитания и образования наших детей.

Техническое состояние многих из существующих образовательных учреждений уже не соответствует нормам. Для этого мы активно включаемся в федеральные программы. Для реализации на своей территории применяем наиболее адаптивные проекты новых зданий, подходящие под наши объективные условия и соответствующие реальной численности контингента.

К тому же надо учитывать, что законодательство в сфере образования позволяет предоставлять услугу дошкольного образования уже в раннем, младенческом возрасте. С расчетом в том числе на это мы и проектировали детский сад в Каменке именно на 120 мест (не меньше!) и в Мезени — именно на 220 мест.

Новые, современные, комфортные объекты на территории — это прекрасный стимул для молодого поколения, стимул оставаться жить, работать и продолжать свой род на родной мезенской земле.

Владимир Станулевич: Дорогу Пинега — Мезень, разбили, как говорят, машины со стройматериалами для строительства школы и детсада…

Надежда Ботева:Это, конечно, удобная версия, но не совсем объективная. Дорога построена в 2008 году, в грунтовом исполнении. Уже на протяжении 12 лет она эксплуатируется с максимальной нагрузкой и интенсивностью, увеличивается не только пассажиропоток, но и объемы грузов, завозимых автомобильным транспортом. При этом капитальных ремонтов за все это время не проводилось.

Конечно, в последние несколько лет, когда Мезень стала активно строиться (начиная со строительства школы в Мезени в 2011—2013 годах), объем грузоперевозок тяжелой техникой возрос. Но не это подкосило нашу дорогу жизни. Ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие завоз дизельного топлива для локальных ДЭС, причём не только нашего, но и соседнего Лешуконского районов, в последние годы переключились исключительно на завоз автомобильным транспортом. И, как правило, по не всегда понятным для нас причинам, основные объемы поставки приходятся на периоды межсезонья, когда грунтовая дорога и без того находится не в самом рабочем состоянии.

Конечно, такое развитие ситуации крайне не устраивает жителей наших северных и самых отдалённых в области районов, Мезенского и Лешуконского. И мы по этому поводу ведем переговоры и переписку с руководством области, настаиваем на увеличении областного финансирования и на привлечении федеральных средств на содержание и капремонт дороги Архангельск — Мезень — Лешуконское.

Однозначно — менять подходы к транспортной доступности арктических территорий надо. Иначе о каком развитии Арктики на государственном уровне может идти речь?

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дорога Пинега — Мезень, сданная «Архангельскавтодором» в 2009 году в последние годы быстро разрушается — в период ограничений по ней зачастили тяжелые бензовозы и машины со стройматериалами

Владимир Станулевич: Вы создаете музей великого русского писателя Владимира Личутина. Как идут дела?

Надежда Ботева:Да, имя Владимира Владимировича широко прославляет наш мезенский край. В свою очередь, мезенцы очень почитают именитого земляка, гордятся его трудами.

В городе Мезени сохранился родовой дом, в котором Владимир Личутин провел свое детство. Дом ценен ещё и тем, что в нем проживал брат Владимира Владимировича, талантливый мезенский художник Василий Личутин.

Мы поддержали активную мезенскую общественность в идее создать на родине великого писателя дом-музей, популяризирующий имя этого удивительного человека и в целом род Личутиных, знакомящий с его творчеством, глубиной его философской мысли, рассказывающий не только о нынешней жизни писателя, но и о его детских и юношеских годах. Сам Владимир Владимирович тоже активно поддержал нас в намерении, он помогает нам всем, чем может, и держит ситуацию под контролем.

В ноябре 2020 года родовой дом Личутиных был приобретен на средства областного бюджета и передан в собственность МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района». Сформирована инициативная группа проекта, в которую помимо специалистов профильного отдела по делам молодежи, культуре и искусству районной администрации, вошли работники библиотеки, краеведы, представители общественности.

Мы разработали план мероприятий по созданию и развитию Дома-музея Личутиных, согласовали его с министерством культуры Архангельской области. Первый этап реализации плана — это обследование и оценка текущего состояния дома, разработка и экспертиза сметы на ремонт здания, проведение ремонтных работ, благоустройство прилегающей территории. Также среди ключевых мероприятий плана — разработка концепции музеефикации и плана зонирования помещений; разработка экспозиции, включая сбор экспонатов, фото‑ и текстовых материалов, предметов быта и интерьера, реставрация мебели и предметов быта и прочие тонкости.

На производство дальнейшей работы планируем привлекать не только средства районного бюджета, но и грантовые и спонсорские. Также будем участвовать в областных конкурсах на предоставление субсидий.

Н. Н. Ботева пользовалась поддержкой областных властей, без которой жизнь в районе была бы совсем беспросветна. Вряд ли новый глава района переломит ситуацию, так как ключевые проблемы сельских территорий возникли, и могут быть решены, на федеральном уровне. Будет хорошо, если новый глава возьмет от предшественника лучшее, не будет подписывать контракты подобные тому, который подписала Н. Н. Ботева, постарается оживить сельское хозяйство, построит столовую и гостиницу в Мезени, вернет «оптимизированных» специалистов в ЦРБ, добьется увеличения средств на содержание дороги Пинега — Мезень и не допустит ЧП по отоплению и переправе «на материк». Ему пригодится и это интервью Надежды Ботевой, данное практически со скамьи подсудимых.