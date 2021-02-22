Нагнетая враждебное отношение японцев к нашей стране, пропагандистские органы Страны восходящего солнца представляют как «угрозу Японии» чисто оборонительные образцы вооружения, размещенные на Курильских островах. С особым рвением и энтузиазмом занимается запугиванием своих граждан правонационалистическая и русофобская газета «Санкэй симбун».

Иван Шилов ИА REGNUM
Курильские острова

С явно деланной тревогой издание сообщает читателям:

«По данным из министерства обороны Японии, Россия в последнее время развернула на северных островах (южных Курилах — А. К.) свои новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Москва активно развивает свой потенциал электронной и электромагнитной войны. Он у нее один из сильнейших в мире. Его эффективность со всей полнотой доказали события 2014 года, когда при вторжении в Крым российские войска полностью подавили электронными средствами украинские вооруженные силы».

Российские разработки авторы статьи называют уникальными, ибо, сетуют они, подобных средств нет даже в армии США. Оказывается, с помощью новейших систем РЭБ русские могут давать целеуказания своей артиллерии, используя мобильные телефоны военнослужащих противника. Вот как описывает «Санкэй симбун» чудо-возможности размещенных на Курилах средств РЭБ:

«Разведывательные беспилотные транспортеры способны выдвигаться на передний край обороны и эффективно перехватывать каналы связи противника, в том числе и работу мобильных телефонов его военнослужащих. Эта информация направляется роботами на передвижной командный пункт, который может определять точки излучения вражеских аппаратов в сетях GSM, выделять среди них абонентские точки (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи), наносить их местоположения на цифровую карту, привязывать их к географическим координатам и немедленно передавать данные о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара…
Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений, нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микроизлучение мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы».

Сообщение не на шутку переполошило японцев, ибо теперь, по логике японских журналистов, каждый обладатель гаджета на Хоккайдо, становится «участником» системы наведения огня российской артиллерии и ракетных систем. И спрятаться от этих РЭБ и шквала огня с территории Курил становится невозможно. Вот только не разъясняется, зачем российским военнослужащим обстреливать Хоккайдо и жителей этого острова. А потому читатели впадают в настоящую панику, комментируя провокационную статью русофобов: «Ну что, Россия теперь наш главный противник! Они уже готовятся к точечному истреблению наших военных!», «Почему мы так мягкотелы по отношению к России? Поэтому они и размещают на островах ракеты, которые могут покрыть половину Хоккайдо!». Право, похоже на заламывание в отчаянии рук с возгласом: «Шеф, все пропало…»

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Хоккайдо

Вот как отреагировали другие японцы на алармическое сообщение «Санкэй симбун» в переводе ИноСМИ:

«Fvk Бывший Советский Союз, а теперь Россия — это экзистенциальные угрозы для народа Хоккайдо! Нельзя России позволять усиливаться на северных территориях! Россия и Китай дружат за нашей спиной. Китай может совершить агрессию против Тайваня и островов Сэнкаку. В этом случае в японском правительстве, не имеющем опыта управления во время войны, и в японских силах самообороны, не имеющих никакого боевого опыта, возникнет хаос!

Надо лишать Россию и Китай права вето в Совбезе ООН!

346 Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко «оттяпает» у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом!

Gsk Охолоните немного! А то дождетесь, что русские разместят на северных островах еще и ядерные ракеты! Нам нужно больше давить на Россию по линии прав человека. Например, настаивая в международных организациях на необходимости демократизации в Сирии. А под предлогом несоблюдения в России прав человека перестать покупать у нее нефть и газ. Надавить на Россию — это так просто!

Kft Все мало-мальски здравомыслящие люди понимают, против кого Россия разворачивает новейшие системы РЭБ на северных островах. Конечно, против нас! Думается, что и в японском правительстве должны быть такие здравомыслящие люди. Но так ли это? Уважаемые политики из правящей ЛДП, скажите, можно ли вам доверять?!

Xsa Что творят эти русские? Совершенно непонятно! Думается, что с ними было бы легче иметь дело, если бы (российский — А. К.) Дальний Восток поднял войну за независимость! Хорошо, если бы он полностью откололся от Центра! А на то место, где сидит Путин, надо направить ядерные ракеты!

Yuk Что к Китаю, что к России, что к Южной Корее испытываю гадливое чувство! Не рассматриваю их иначе, как врагов! Не хочу видеть никого из их представителей в Японии!

yakoo!japp Так вот, о чем они беспокоятся на северных островах с помощью своих новейших систем РЭБ! О точности стрельбы, о подавлении средств связи противника и имитации ложных сигналов! И на это тратят такие деньги! Но когда-нибудь их народ разгневается!

Mog Ну и что предпримет наше славное японское правительство? А министерство обороны? Найдутся среди толпы некомпетентных деятелей хоть несколько умных людей? Или, как обычно, кончится «холостыми выстрелами сожалений»?

Ryc Хватит нам плясать вокруг 1% от ВНП на военные расходы! Нужно быть серьезнее!

Gon Надо нам насыщать вооружениями наш Хоккайдо! К тому же выгнать оттуда всех китайцев, которые понакупили там земли и недвижимости! От одного этого уже будет большая польза!

GAMDAM Японии нужно обзаводиться собственным электромагнитным оружием!

Aki А как вам такой сценарий? Ведь в толще Земли под Хоккайдо сконцентрирована гигантская энергия. Вот и пусть под Курилами пройдет землетрясение. Все, что находится там на поверхности, уйдет под воду. А наш Хоккайдо соединится с северными территориями в одну платформу. Вот вам и решение «территориальной проблемы». Фантастика?

Taro А ведь России и самой нелегко. Со всех сторон окружена врагами. 140 миллионов населения — все сосредоточены вокруг Москвы. В такой глухомани на северных территориях строить военные базы, развивать инфраструктуру — ужас! А вернули бы острова, и сразу — дружба с Японией, экономические выгоды! Проще пареной репы!

Koy Эй, дураки из парламента и правящей партии, что теперь будете делать? Во всем уже опоздали! (смех).

ae4 «Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микроизлучения мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним точное целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы». Что можно сказать? «Санкэй» пишет честно и точно. Да, Россия — это не та страна, с которой можно мямлить!»