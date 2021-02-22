Нагнетая враждебное отношение японцев к нашей стране, пропагандистские органы Страны восходящего солнца представляют как «угрозу Японии» чисто оборонительные образцы вооружения, размещенные на Курильских островах. С особым рвением и энтузиазмом занимается запугиванием своих граждан правонационалистическая и русофобская газета «Санкэй симбун».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

С явно деланной тревогой издание сообщает читателям:

«По данным из министерства обороны Японии, Россия в последнее время развернула на северных островах (южных Курилах — А. К.) свои новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Москва активно развивает свой потенциал электронной и электромагнитной войны. Он у нее один из сильнейших в мире. Его эффективность со всей полнотой доказали события 2014 года, когда при вторжении в Крым российские войска полностью подавили электронными средствами украинские вооруженные силы».

Российские разработки авторы статьи называют уникальными, ибо, сетуют они, подобных средств нет даже в армии США. Оказывается, с помощью новейших систем РЭБ русские могут давать целеуказания своей артиллерии, используя мобильные телефоны военнослужащих противника. Вот как описывает «Санкэй симбун» чудо-возможности размещенных на Курилах средств РЭБ:

«Разведывательные беспилотные транспортеры способны выдвигаться на передний край обороны и эффективно перехватывать каналы связи противника, в том числе и работу мобильных телефонов его военнослужащих. Эта информация направляется роботами на передвижной командный пункт, который может определять точки излучения вражеских аппаратов в сетях GSM, выделять среди них абонентские точки (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи), наносить их местоположения на цифровую карту, привязывать их к географическим координатам и немедленно передавать данные о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара…

Такого ноу-хау, моментально связывающего элементы работы РЭБ непосредственно с действиями артиллерийских и других воинских подразделений, нет пока даже в армии США. Способностью улавливать микроизлучение мобильных телефонов и мгновенно осуществлять по ним целеуказание обладают на данном этапе только российские вооруженные силы».

Сообщение не на шутку переполошило японцев, ибо теперь, по логике японских журналистов, каждый обладатель гаджета на Хоккайдо, становится «участником» системы наведения огня российской артиллерии и ракетных систем. И спрятаться от этих РЭБ и шквала огня с территории Курил становится невозможно. Вот только не разъясняется, зачем российским военнослужащим обстреливать Хоккайдо и жителей этого острова. А потому читатели впадают в настоящую панику, комментируя провокационную статью русофобов: «Ну что, Россия теперь наш главный противник! Они уже готовятся к точечному истреблению наших военных!», «Почему мы так мягкотелы по отношению к России? Поэтому они и размещают на островах ракеты, которые могут покрыть половину Хоккайдо!». Право, похоже на заламывание в отчаянии рук с возгласом: «Шеф, все пропало…»

663highland Хоккайдо

Вот как отреагировали другие японцы на алармическое сообщение «Санкэй симбун» в переводе ИноСМИ: