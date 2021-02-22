Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Недавние приключения Gamestop в Америке вызвали разговоры о «мятеже микроинвесторов» в среде новых технологий. Является ли это сигналом перегруппировки сил на рынках капитала или впечатляющим, но временным явлением, которое сам рынок и исцелит? Тему обсуждает Ставрос Фомадакис, почетный профессор Афинского университета, президент International Ethics Standards Board for Accountants — организации, котораяразрабатывает и продвигает Международный кодекс этики профессиональных бухгалтеров и поддерживает обсуждение вопросов, связанных с бухгалтерской этикой и независимостью аудитора. Ниже — перевод его статьи в издании To Vima.

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Приблизительно 25.01.2021 было совершено множество покупок акций Gamestop частными лицами через онлайн-приложения. За несколько суток цена выросла в десять раз (примерно с 40 до 400 долларов). Невероятный рост не сопровождался новостями о состоянии компании. Переоценка, которая в конечном итоге была отменена, вскоре была оценена как временный отрыв цены от реальности.

(сс) Oxiq Американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop

Быстрый рост цены без по существу положительных новостей — это классическая особенность «пузыря». «Пузыри» исторически возникали из слухов (или моды), обещающих «золотую прибыль» и соблазняющих новичков на спекуляции. «Мыльные пузыри» лопаются, потому что слухи оказываются необоснованными или вводящими в заблуждение. Новички обычно вступают в игру поздно, уходят поздно и обычно получают травмы. Тогда кто выигрывает? Выигрывают пионеры, главные герои слухов, «везунчики», которые покупают до того, как акции раздуваются, и продают до дефляции. Во всем мире закон о фондовых рынках запрещает и наказывает за умышленное манипулирование ценами с помощью вводящей в заблуждение информации. Защита, которая идёт на руку злоумышленникам, — это возможность анонимной и бесплатной передачи слухов.

Случай с Gamestop стал одной из разновидностей подобных событий. Триггером «пузыря» оказались не слухи о компании, а предупреждение о наказании «плохих спекулянтов». Их называли хедж-фондами, которые при открытых продажах делают ставку на падение курса акций. Восторженный спрос поднял цену и нанес ущерб хедж-фондам. Возникло «этическое» прикрытие: действия инвесторов во имя справедливости, то есть самосуд против акул Уолл-стрит. Конечно, координация мстителей была направлена на создание стаи частных действий, а не на какое-то коллективное управление, например, открытую инвестиционную фирму, которая будет действовать и пропорционально распределять прибыль от победы. И, конечно же, на месте происшествия требовали наказания третьих лиц и избегали важных заявлений. Мотивы и намерения были прозрачны. Спонтанное действие было подобием законности.

В распространении сообщения сыграли явную роль цифровые субъекты — боты, то есть роботы. Частота и интенсивность сообщений создали волну толпы и добровольную координацию тысяч людей. На рынках скоординированные действия — источник огромной силы. Тот, кто может активировать эту силу, может многого добиться.

RMajouji Уолл-стрит

На риторическом уровне, хотя цена Gamestop «росла», многие говорили о перераспределении богатства в пользу мелких инвесторов. Это было наполовину правдой: они увидели рост (десятикратный) и проигнорировали сопутствующие убытки от падения (-90%). Выиграли те, кто покупал в начале «пузыря» и продавал наверху. Хотя точный баланс неизвестен, эмпирически самые быстрые пузыри, такие как Gamestop, создают большое неравенство прибыли/убытка. Перераспределение между инвесторами регулируется в зависимости от времени входа и выхода каждого развивающегося «пузыря».

Более того, стремительный рост цены явно предвещал последующее падение. Я уверен, что спекулянты на открытых продажах («враги» инвесторов) правильно воспользовались бы предзнаменованием, вернув себе то, что они потеряли в результате первоначальной атаки. Совокупная мощь Интернета, несомненно, способна создавать огромные колебания. Это означает повышенную волатильность на рынках и затрудняет привлечение капитала. Конечно, эту силу можно использовать для «технологически разумных» спекуляций и манипуляций. И тут — риск для целостности рынка. Конечно, плохое социально-экономическое положение влияет на ситуации:

— Нулевые процентные ставки и экспансионистская макроэкономическая политика означают чрезмерную ликвидность в погоне за выгодными возможностями.

— Инклюзия подталкивает миллионы людей к онлайн-развлечениям, синхронизации и приключениям, если хотите. Другими словами, мотивация к азартным играм на фондовом рынке и стадному поведению в Интернете усиливается.

— Периферийный популизм формирует психологию нападения на правящие элиты.

— Транзакции упрощаются благодаря технологиям: нулевое время обновления, нулевые транзакционные издержки.

Возможно, что изменение обстоятельств изменит морфологию вещей. Но ни «пузыри», ни манипуляции мнениями, ни благочестивые стремления к быстрому обогащению, ни моменты азартных и опасных игр не исчезнут.

(сс) Patrick Gruban Нью-Йоркская фондовая биржа

Недостаточно одержать победу над расширением «свободы торговли» как блага технологий. Осуществление свободы должно соответствовать фундаментальным этическим требованиям профессионалов рынка и даже пользователей-инвесторов. По мере расширения транзакций необходимы новые механизмы для предотвращения и сокращения злоупотреблений в новой технологической среде. Гонка за регулирование злоупотреблений продолжит ускоряться.

Много лет я наблюдаю за двумя сторонами рынка: механизмом сбора средств и коммерческим (спекулятивным) обращением ценных бумаг. Эти две стороны сосуществуют. Было бы очень полезно, чтобы вторая работала безупречно, а первая — главенствовала, внося свой вклад в оживление и развитие экономики. И здесь новые «интеллектуальные технологии» могли бы сильно пригодиться.