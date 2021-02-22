24—25 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров должен прибыть в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Поездка в Россию станет первым зарубежным визитом нового главы Киргизии, пришедшего к власти в октябре 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

По данным источников, к встрече с Владимиром Путиным команда президента Киргизии готовится весьма серьезно. «На уши» поставлены министерства и ведомства, группа сотрудников уже вылетела в Москву — готовить переговоры на месте.

То, что исход визита в столицу России для президента Киргизии важен, подтверждает и статья, под авторством президента Садыра Жапарова. Материал под говорящим названием «Союзнические узы», опубликованный 20 февраля, посвящен взаимоотношениям Киргизии и России.

Это первый случай в истории Киргизии, когда от имени президента в газете публикуется материал о внешней политике перед важным событием. Понятно, что подобный текст появился неслучайно, вероятно, основной его адресат — не внутренняя киргизская аудитория, а Россия, ее чиновники и лица, принимающие решения.

Что хотел сказать руководству России глава Киргизии? Статья содержит несколько тезисов:

Тесное сотрудничество с Россией на протяжении нескольких веков было полезно для Киргизии. «Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией, эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашей древней и молодой государственности».

Русский язык важен для Киргизии. Его официальный статус, вопреки слухам, Садыр Жапаров отменять не намерен. «Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплён в нашей Конституции, и я, как Президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе».

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Киргизия заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, высшем уровне союзничества и стратегического партнёрства, поскольку это полностью отвечает национальным интересам страны. По мнению автора, интересы Киргизии «связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер».

Не забыли в материале упомянуть и о ЕАЭС с ОДКБ. «Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион».

Интересно, что в статье упоминается лишь часть ключевых пунктов в киргизско-российском диалоге — русский язык, общая история, интеграционные проекты. Темы миграции, экономических проектов и безопасности в материале практически не упомянуты. Является ли это сигналом или нет — неясно. Впрочем, ранее МИД Киргизии сообщал, что на встрече с Владимиром Путиным глава Киргизии Садыр Жапаров планирует поднять «вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, а также создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации».

МИД Киргизии

По данным источников ИА REGNUM, среди тем переговоров могут оказаться упрощение ныне ограниченного доступа киргизских мигрантов в Россию, реализация совместных проектов в сфере логистики (включая железнодорожные), тема поставки вакцины от коронавируса, а также вопрос расширения российской финансовой помощи Киргизии.

Россия не единственная страна, с которой может попытаться усилить сотрудничество Киргизия. Сейчас в стране весьма активны турецкие, американские и британские эмиссары. Шок первых дней, наступивший после стремительной смены власти после парламентских выборов 2020 года, прошел — дипломаты и непубличные деятели вновь пытаются вытеснить конкурентов и усилить свои позиции.

США хотят добиться подписания разорванного в 2015 году Соглашения о сотрудничестве, Турция усиливает влияние на религиозные круги республики, британцы ищут подходы к чиновникам и бизнесменам.

События последних лет, включая пандемию, экономический кризис и политические потрясения, требуют от главы Киргизии заручиться внешней поддержкой и договориться о помощи стране. Насколько успешным окажется визит в Россию, станет ясно в ближайшие дни.