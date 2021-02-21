



Иван Шилов ИА REGNUM

Новая американская база на турецкой границе

Как передает Shaber со ссылкой на Arab News, одновременно с обсуждениями довольно любопытной политики президента США Джо Байдена в отношении Турции появились также утверждения о том, что коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая США, якобы создала новую военную базу в регионе между Сирией, Турцией и Ираком. Сообщается, что Байден назвал ликвидацию остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ключевым приоритетом ближневосточной политики. Вместе с этим коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вовсю готовится построить новую военную базу на турецко-сирийской границе. Территория, выбранная для нее, находится в части Айн-Дивар (Чавушкёй) в Хасеке, контролируемой Сирийскими демократическими силами (СДС), относящимися к Отрядам народной самообороны (ОНС), которые связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает «террористической организацией». Айн Дивар, расположенный на севере от города Дерик, находится недалеко от самой восточной точки сирийско-турецкой границы.

Детали операции «Лапа орла — 22»

Согласно телеканалу NTV, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 48 террористов были убиты в ходе операции «Лапа орла — 2», которую он назвал «чрезвычайно специфической и стратегически важной». Два «террориста» были захвачены живыми, регион был в значительной степени очищен от террористической организации и операция завершена. «Наши наземные и воздушные боевые единицы благополучно вернулись на свои базы и казармы», — добавил Акар. Он отметил, что в Гаре погибло 13 турецких граждан. Министр вместе с начальником турецкого штаба генералом Яшаром Гюлером, командующим сухопутными войсками Турции генералом Умитом Дундаром, командующим ВМФ Турции адмиралом Аднаном Озбалом и командующим ВВС Турции генералом Хасаном Кючюкакъюзом выступил с заявлением в пресс-центре зоны проведения и координирования операции «Лапа орла — 2» на пограничной линии в районе Гара на севере Ирака.

Mod.gov.az Турецкие солдаты

Шиитская группировка потребовали от Турции

Как пишет газета Sözcü, после того как Акар заявил, что 13 турецких солдат, удерживаемых в плену в Гаре, где турецкие вооруженные силы провели военную операцию, были убиты членами РПК, шиитская группировка Асаиб Ахль аль-Хакк («Лига праведников») призвала Анкару «вывести свои войска из Ирака». Представители группировки заявили, что Турция должна уважать принципы добрососедства. Шииты заявили: «У нас есть информация, подтверждающая, что Турция планирует вторгнуться в Синджар, который был спасен от рук ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) героями иракского народа. Турция продолжает представлять угрозу, направляя свои военные силы на территорию Ирака. Мы осуждаем Турцию за нарушение суверенитета Ирака военными операциями».

Задержано 718 человек в 40 провинциях

Согласно сообщению информационного портала Aktif Haber, МВД Турции пояснило, что в 40 провинциях было задержано 718 человек, среди которых руководители региональных и районных филиалов Демократической партии народов (ДПН). В письменном заявлении министерства говорится следующее: «В ходе операций, проведенных подразделениями Главного управления безопасности и Главного командования жандармерии по борьбе с терроризмом, направленных на разоблачение внутренней деятельности террористической организации Рабочей партии Курдистана/Союза общин Курдистана, в 40 провинциях было задержано 718 человек, среди которых руководители региональных и районных филиалов ДПН. В настоящее время задержания продолжаются. В ходе обысков в домах и на рабочих местах задержанных лиц было изъято большое количество оружия и документов организации, а также цифровых материалов».

Сторонники «Демократической партии народов Турции» (HDP)

Секретная служба Израиля раскрыла канал связи

Как информирует Ahval News, израильская секретная служба Шин-Бет и министерство обороны Израиля объявили, что заблокировали передачу турецких товаров и средств для финансирования деятельности ХАМАС. Операция проводилась Национальным бюро по борьбе с терроризмом при минобороны Израиля, Шин-Бет и управлением по делам таможни. Министр обороны Израиля Бенни Ганц подписал приказ о конфискации имущества и денежных средств в размере 121 тысячи долларов, переданных членами ХАМАС в Турции. После операции Ганц сказал следующее: «Мы продолжим жестко бороться с террором и отслеживать следы его инфраструктуры, где бы она ни была распространена».

Турция обеспокоена греческой дипломатией

Как пишет газета Cumhuriyet, «Форум Дружбы», в рамках которого в Афинах объединились четыре средиземноморские страны (Кипр, Египет, Франция и Греция) и три страны Персидского залива (Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), вызвал беспокойство Турции. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на это жесткое заявление: «Ни один форум, на котором ключевой страной региона являются Турция и турки-киприоты, не может стать сотрудничеством». Несмотря на это, греческое правительство не отказалось как от того, что отметили участники форума в совместном меморандуме, так и от более тесных дипломатических контактов с Израилем и Ираком. Но больше всего возмущение турецкого внешнеполитического ведомства вызвали заявления Дендиаса на пресс-конференции, в которых он обвинил Турцию в использовании угроз и насилия, во вторжении в другие страны и поддержке экстремистских идеологий и терроризма.

Первый важный разговор спустя 25 дней

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, между командой нового президента США Джо Байдена и турецким правительством состоялся первый важный разговор на уровне министров. В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу были обсуждены вопросы, которые ранее накалили напряжение между двумя странами. Объявив о разговоре с Чавушоглу в Твиттере, Блинкен отметил, что он говорил со своим турецким коллегой о всё ещё актуальной значимости отношений между США и Турцией в течение многих лет. Также он подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества в Сирии и совместной борьбы с терроризмом и усилий по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье. Особенно внимание привлекает то, что в заявлении американского Госдепартамента по поводу встречи Блинкена и Чавушоглу отмечается, что ответственность за гибель 13 турецких граждан в Северном Ираке несет Рабочая партия Курдистана.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

В Анкаре начато расследование в отношении Вилдерса

Как сообщает FOX TV, прокуратура Анкары начала расследование в отношении члена палаты представителей Нидерландов и главы крайне правой «Партии Свободы» Герта Вилдерса в связи с его публикацией о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. В заявлении прокуратуры говорится, что расследование проводится в связи с публикацией в Твиттере депутатом фотографий и письменных оскорблений в адрес Эрдогана. Вилдерс поделился публикацией, где правая сторона лица Эрдогана изображена на фоне турецкого флага, а левая показана более темной, президент в тюрбане и с бородой на фоне флага ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вилдерс подписал изображение словом «террорист».

Доклад Брукингского института о Турции

Согласно TR724, американский аналитический центр Brooking Institute опубликовал новый доклад под названием «Между сотрудничеством и охватом: новая политика США для новой Турции». В нём рассматриваются напряженные вопросы между Вашингтоном и Анкарой Турцией в течение последних четырех лет, а также говорится, что Турция «рассматривает США как стратегическую угрозу, а не союзника», администрация Вашингтона придерживается того же мнения. «Избранное демократическим путем турецкое правительство поймет, что только выиграет от восстановления связей с Западом», — говорится в докладе касательно отношений между Турцией и США. К тому времени единственным препятствием для Вашингтона будет поддержание такого давления, чтобы сделать его видимым. В докладе также сообщается, что Турция считает Запад «регрессирующим врагом».

Обращение европейских юристов в ЕСПЧ

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, опубликовано заявление с очень серьезной критикой в адрес турецкой судебной системы. Основным адресатом его является Европейский суд по правам человека, который обвиняют в затягивании правосудия, поскольку он не торопится с рассмотрением обращений судей и прокуроров из Турции. В заявлении, опубликованном Европейской ассоциацией административных судей (AEAJ), Европейской ассоциацией судей (AEJ), Ассоциацией судей за демократию и свободу (MEDEL) и Ассоциацией судей для судей, говорится, что судебная власть в Турции полностью зависит от Эрдогана. Отмечается, что в стране независимость судебной системы полностью утрачена. Многие судьи, прокуроры и адвокаты были арестованы, осуждены несправедливо, и в тюрьмах с ними бесчеловечно обращались.

Турция хочет вернуться к программе F-35

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, турецкая компания «SSTEK Савунма Санайи Текноложилери», являющаяся на 100% дочерней компанией управления оборонной промышленности при аппарате президента Турции, заключила контракт с американской компанией Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, чтобы вернуться к проекту по истребителям F-35. Турция, которая была исключена из проекта в связи с приобретением С-400, заключила сделку с юридической фирмой в США, чтобы вернуться в проект. Было заявлено, что фирме заплатят 750 тысяч долларов в обмен на её услуги в течение шести месяцев.

F-35

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Евросоюз объявил, что до октября официальная Анкара будет внесена в «черный список», если Турция, называемая «налоговым раем», не выполнит взятые на себя обязательства по оплате налогов и продолжит уклоняться от них.

Врачи, работавшие в тяжелых условиях во время борьбы с пандемией коронавируса, начали уходить в отставку. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил об увольнениях в общей сложности 2412 врачей за семь месяцев.

В отношении четырех журналистов, арестованных после того, как в Ване сообщили о якобы выброшенных из вертолета двух жителях деревни, было возбуждено дело, грозящее журналистам лишением свободы на срок от 7,5 лет до 15 лет в связи с обвинением в «членстве в вооруженной террористической организации».

В швейной промышленности ожидается повышение цен на продукцию в связи с тем, что цены на сырье выросли на 50%, цены на краску — на 20%, заработная плата — на 22%. Представители отрасли отмечают, что продукты нового сезона будут продаваться дороже на 30%.

В статье, опубликованной в The Washington Post, говорится, что Эрдоган «отчитал США» после операции в районе Гара, но турецкому лидеру еще только «предстоит узнать, что Байден будет намного жестче, чем Трамп».