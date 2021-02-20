Очередная сессия собрания депутатов Мезенского района Архангельской области закончилась неожиданной отставкой председателя собрания Ф. Ю. Личутина с формулировкой «за утрату доверия». Как говорят в кулуарах, она связана с нарушениями при подсчете голосов депутатов совета, находившихся в командировке во время одной из предыдущих сессий. Фракция ЕР, в которую входит Ф. Ю. Личутин, пыталась встретиться с председателем чтобы разрулить ситуацию, но, как говорят, Федора Юрьевича «понесло». В итоге голосование за его отставку прошло единогласно. Кто из депутатов претендует на кресло спикера, пока непонятно, фракция единороссов в совете не имеет большинства, а членов партии всего двое.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мезенский район Архангельской области славится своими красивейшими деревнями, но сейчас у него непростые времена

Mezen.ru Фёдор Личутин

Ситуация осложнилась только что возбужденным уголовным делом против главы Мезенского района Надежды Ботевой. На сайте следственного комитета Архангельской области 19 февраля 2021 года размещена информация, что: «…завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы одного из муниципальных образований Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2019 году глава муниципального образования организовала проведение аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту водопропускной перемычки, заведомо зная, что выполнение таких работ не требуется. На аукцион был заявлен единственный участник — коммерческая организация, которую возглавлял знакомый обвиняемой. С ним заключен фиктивный муниципальный контракт, в рамках которого какие-либо работы не выполнялись. После подписания акта о приемке якобы выполненных работ на расчетный счет коммерческой организации перечислены денежные средства в размере более 999 тысяч рублей, принадлежащие муниципальному образованию.

В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала… уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу». Неназванный «глава муниципального образования», очевидно, и есть Н. Н. Ботева.

Как сообщают СМИ со слов глав района, она рассчиталась за неоплаченный муниципальный контракт по ремонту дороги в городе Мезень другим контрактом, по которому работ не проводилось. Надежда Николаевна сообщила, что «личной заинтересованности у нее не было» и она погасила убыток, причиненный бюджету, из своих личных средств. Н. Н. Ботева имеет экономическое образование, работала руководителем мезенского филиала «Архоблэнерго», и жители Мезени удивляются, как глава района заключила такие контракты. В области администрация Мезенского района Н. Н. Ботева была на хорошем счету, по показателям МСО среди 19 районов области Мезенский занимал место в первой тройке. Признаком поддержки районного руководства было включение в нацпроекты строительства двух детских садов в Мезени и Каменке и школы в Мезени. В связи с расследованием уголовного дела по муниципальному контракту проверка правоохранителями одного из этих объектов уже прошла, ожидаются и следующие.

Vk.com/mezen_official Надежда Ботева

Каждое из двух происшествий — снятие председателя собрания Личутина и вероятное отстранение судом главы района Н. Н. Ботевой — большие события для Мезени. Но их сочетание в одно время погружает район в неопределенность, не исключена потеря управляемости в сильные морозы. Со стороны областной власти и куратора района в областном правительстве, министра связи П. Окладникова требуется «ручное управление». Особенно опасна потеря управления во время, как всегда на Мезени, проблемного отопительного сезона. Только что, второй год подряд, районная администрация объявила в районе «повышенную готовность в связи с отсутствием топлива», завозимого ТГК-2 на электростанции и котельные с отставанием от графика. Правда, генеральный директор ООО «ТГК-2 — Эксплуатация» Авенир Чубаков сообщил ИА REGNUM, что «запас топлива на ДЭС Мезенского района сформирован, никакой опасности нет. Максимальный запас топлива ДЭС Койды — 180 дней, этого хватит до летнего завоза морем. Минимальный запас на ДЭС Долгощелья и Сояны — 16 дней, и туда через зимник топливо регулярно доставляется из Архангельска. Завоз на период весенней распутицы до летней навигации — 1800 тонн будет завершен в марте». Однако настораживает большая разница в цифрах между районной администрацией и ТГК-2.

Отстранение главы Мезенского района судом весьма вероятно. Уже сейчас наблюдатели задумываются, кто придет на замену — высказываются мнения, что это должен быть опытный управленец с волевыми качествами, незамеченный в коммерческих связях и пользующийся общественным доверием. Опыт необходим в связи с «неблагоприятными погодными условиями», которые в Мезени тянутся до мая, а доверие — в связи с нынешними нехорошими обстоятельствами.

Mezen.ru Сессия Собрания депутатов Мезенского района

Местные наблюдатели склоняются к кандидатуре «из варягов», которых можно поискать в соседних Пинежском и Лешуконском районах. Возможно перемещение сюда одного из успешных заместителей глав районов Архангельской области. Среди местных кадров упоминаются заместитель главы Мезенского района по строительству Виталий Сопочкин и прославившаяся выдержкой при спасении детей на пожаре и ответственностью за свое дело секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Анастасия Малинина.