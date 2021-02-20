Оптимизм сменился «затишьем» на рынках акций США и Европы. Позитивное влияние новых стимулов на $1,9 трлн от регулятора было исчерпано на неделе, закончившейся 14 февраля. Опережающую динамику показали бумаги финансового сектора на фоне стремительного роста доходностей US Treasuries.

Иван Шилов ИА REGNUM Шанхайская фондовая биржа

Компании продолжают отчитываться за 2020 год. Так, уже отчитались Twilio, Energy Transfer, Baidu, Arista, Keysight Technologies и CVS Health. Результаты большинства компаний были выше ожиданий инвесторов. В целом после того как результаты за 2020 год представили более 80% компаний из индекса S&P 500, сезон отчетности можно назвать позитивным (за исключением сектора «электроэнергетики»).

Wally Gobetz Здание Американской фондовой биржи в Нью-Йорке

На этой неделе (15−21 февраля) ситуация с COVID-19 продолжила стабилизироваться. Среднее количество новых случаев заражения в день в мире было вблизи 400 000, что в два раза меньше пиковых значений января 2021 года. Смертность также снизилась, но все еще находится на высоком уровне — в среднем 10 000 смертей от COVID-19 в день. Основное снижение проходит в США, где ежедневное количество случаев снизилось до 80 000 в день (падение в 2,5 раза с пиковых значений). Госпитализация в США также сократилась в 2 раза, и в среднем сейчас в госпиталях находится 60 000 пациентов с коронавирусом.

Также позитивной новостью стало ожидаемое удвоение темпов вакцинации в США в ближайшие месяцы. По прогнозам Bloomberg, производители вакцины (Pfizer, Johnson & Johnson) смогут нарастить поставки в 2 раза в марте и еще на 50% к июню.

Принятие стимулов уменьшило аппетит к риску. Доходность 10-летних трежерис выросла на 13 б.п., до 1,34% за неделю из-за продолжающегося увеличения аппетита к риску на фоне успешной вакцинации и новостей об удвоении её темпов, а также ожидания разгона инфляции из-за высоких цен на сырьё. Чистые размещения казначейства в объёме $63 млрд не оказали сильного влияния. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 7 б.п., до 2,21% за неделю, а спрэд сузился до 0,88%.

Доходности краткосрочных гособлигаций США (T-Bills) могут стать отрицательными. Казначейство на следующей неделе планирует погасить чистый краткосрочный долг на $96 млрд, а также продолжить новые погашения в ближайшие кварталы, используя наличность в ФРС на $1,6 трлн. Данные шаги объясняются подготовкой к уменьшению потолка госдолга и тратам в рамках плана по стимулированию экономики. Таким образом, в условиях растущих доходностей у инвесторов будут уменьшаться возможности по размещению в краткосрочные инструменты, которые и пользуются спросом как защитные активы. Данный факт может привести к уходу доходностей T-Bills в отрицательную зону (сейчас доходность составляет 0,01%-0,05%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На следующей неделе, начиная с 22 февраля, отчетность опубликуют Palo Alto Networks, Square, Macy’s, NVIDIA, VMWare, BioMarin и Salesforce. Также будут раскрыты данные по экономической активности, потребительской уверенности и динамике ВВП в США. ЕС и Китай опубликуют статистику по деловой активности. Внимание инвесторов также будет направлено на дальнейшее развитие ситуации с COVID-19.