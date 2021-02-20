Право на идеологию и свободу. Почему мы его потеряли?
Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, вроде как существует запрос на идеологию, а с другой, идеология или даже просто идея как таковая расцениваются как признаки «тоталитаризма». Те, кто больше всего говорят о нехватке идеологии, очевидным образом хотят идеологии для других, а не для себя. Сами же они хотят оставаться «при своих» и чтобы при этом вокруг них был наведен идеологический порядок, к которому они были бы вольны отнестись как им заблагорассудится. По большому счету, идеологии у нас нет потому, что ее по-настоящему никто не хочет, включая тех, кто говорит вроде бы о наличии такого желания.
У такого положения вещей есть две взаимосвязанные причины. Первая причина — внутренняя, российская. После перестройки был осуществлен колоссальный сброс по всем направлениям. Но главное направление, которое было подорвано самым чудовищным образом — это жажда смысла как таковая. Идеал коммунизма не был заменен ни на какой другой, а было решено жить просто без идеи и смысла. Каждый, мол, сам волен определять, зачем он живет, ведь была провозглашена свобода. Но на деле такая свобода «от» вместо свободы «для» сулит гораздо большее отсутствие оной, чем во времена инквизиции или сталинских репрессий, просто этого почти никто не замечает.
Человечество всю свою историю жило идеями, воевало за идеи, репрессировало за идеи, возносило за идеи. Оно всегда было чутко к смыслу. Какие скандалы, какие духовные взлеты, какие репрессивные меры и какое массовое воодушевление встречали кем-то явленные идеи, которые подвигали огромные массы людей на свершение больших рукотворных чудес во все времена. Но сегодня у нас по отношению к идеям общество остается ни холодно, ни горячо. О какой же тогда идеологии может идти речь, когда подорвана сама возможность ее появления — тяга к смыслу? Когда сам логос уходит из нашей жизни? А коли это так, то какая может быть свобода?
Наша российская ситуация прочно переплетается с общемировой. После Второй мировой войны западное сообщество решило сделать ставку на «маленького человека». Было сказано, что любая большая идея и любой большой человек, который решит ее воплощать, так или иначе в итоге приведут к тоталитаризму и большой войне, подобной Второй мировой. При этом, разумеется, коммунизм и фашизм стали уравниваться как «два тоталитаризма».
Сначала Карл Поппер своей книгой «Открытое общество и его враги» и Фридрих фон Хайек своей книгой «Дорога к рабству» соответственно открыли путь к закрытому обществу и дороге к рабству, а потом это рабство пришло в виде постмодернизма. Постмодернизм же, по сути, во многом радикализуя идеи Поппера, провозгласил любую метафизику, любую идею, любую структурированность и любое осмысленное действие греховными. При этом постмодернисты подавали отказ от смысла как приближение к свободе и борьбу с «всепроникающей патологией власти».
Такое проклинание идеи как таковой и самой идеальной почвы, из которой идеи произрастают, является неслыханным вызовом всей человеческой культуре и самой сущности свободы. Эту сущность прекрасно описал крупный французский писатель Антуан де Сент Экзюпери в своей книге «Военный летчик». Сначала Экзюпери говорит о порядке без свободы:
Тут Экзюпери говорит не о добровольном, свободном следовании «поводырю» или «Корану», а о слепом подчинении. Однако, надо сказать, даже такое слепое подчинение, если «поводырь» действительно является таковым, то есть куда-то действительно ведет, является хотя бы ограниченным проявлением свободы. Во всяком случае, тут есть какое-то направленное движение, которое, возможно, в дальнейшем может привести слепца к прозрению. Но что, если поводырь никуда не ведет и ходит по кругу? В этом случае нужно говорить о конце истории и царстве несвободы, которое может быть оформлено двояким способом: в виде хаоса или в виде бессмысленного упорядоченного кругового движения. То и другое — лишено цели и потому есть высшее проявление несвободы. А о том, что свобода без цели невозможна, и что она бывает только для чего-то, Экзюпери тут же пишет ниже:
Сказав о невозможности свободы без цели, существование которой невозможно без идеального измерения, Экзюпери тут же ставит еще один больной вопрос: «А что если человек никуда не стремится и подобен камню?» Тогда человеку мало указать цель и путь, но нужно еще разбудить в нем жажду куда-то в принципе двигаться, что в 1000 раз сложнее чем указание ему пути. Но сегодня мы повсеместно сталкиваемся именно с этой проблемой «каменности» и отсутствия жажды.
Экзюпери далее прямо говорит, что наличие жажды напрямую связано с умением любить, а всю эту проблематику в целом он увязывает с гуманизмом и западной культурой, в основе которой лежит христианство:
Но сегодня в самой Европе во весь опор идет демонтаж христианской культуры, самого христианства и одновременно гуманизма как такового. Это называется «копать отсюда и до обеда». Подкоп идет под саму человечность как таковую, и одним из первых признаков такого подкопа была ставка на «маленького человека» и отсутствие идеального. То есть под слова о «двух тоталитаризмах» тут же, мгновенно, после Победы над Гитлером Европа начала вспахивать почву под приход нового фюрера, а после перестройки эту почву начали вспахивать и у нас.
Данные концептуальные рассуждения Экзюпери я бы не стал приводить, если бы они не являлись универсальными для любой культуры и любого общества во все времена. Суть их, повторюсь, состоит в том, что человек сначала что-то любит, то есть обладает возможностью и желанием восходить и потому является тем, кто алчет смысла, потом он находит смысл и идею, из которых возникает цель, а потом он начинает двигаться к этой цели, что в свою очередь и есть реализация человеческой свободы.
Культуры и философии будут выдвигать различные представления о любви, смысле и целях. Все может быть очень разным, но связка между свободой, целью и обладанием человечностью носит универсальный характер. И в этом будут едины хоть Экзюпери, хоть Гегель, хоть Маркс, хоть кто угодно еще.
Так как Маркс особенно часто обвиняется в «материализме», я приведу место из «Капитала», где он впрямую говорит о родовом отличии человека от животного:
Человек отличается от животного тем, что идет по пути достижения своего идеального и этому пути подчиняет свою волю. Без этого пути, по Марксу, человек отчужден от своей «родовой сущности».
Проблему отчуждения Маркс взял у своего великого учителя и главного оппонента — Гегеля. Но сама эта проблема отчуждения от человечности, то есть от пути, как я сказал, носит универсальный характер и не зависит от того, как кто ее понимает. Гегель совсем иначе (если не сказать — наоборот) понимал то, что Маркс называл родовой сущностью и, соответственно, совсем иначе мыслил отчуждение. Но, опять же, общая «формула» у двух антагонистов — Маркса и Гегеля, остается одной и той же.
В 1796 году молодой Гегель в соавторстве с Шеллингом и поэтом Гёльдерлином написал работу «Первая программа системы немецкого идеализма». В ней написано следующее:
Желание молодого Гегеля уничтожить государство, который всегда почему-то, в отличие от Маркса, считался государственником, я тут рассматривать не буду, а буду рассматривать саму логику его построений. А она, как мы видим, полностью укладывается в универсальную «формулу». И тут что Экзюпери, что Маркс, что Гегель.
Все трое выступают за свободу против «муравейника» (Экзюпери), приравнивания человека к пчеле (Маркс), или превращения его в шестеренку (Гегель). Все трое говорят о том или ином пути, который связан с той или иной идеей, которую, как справедливо говорит Гегель, «составляет только то, что имеет своим предметом свободу». Все трое понимают, что свободный человек потому и свободен, что подчиняет себя служению идее, которую ставит выше себя. Но, как я сказал, с этим будет согласен любой философ, если он конечно не постмодернист. Свободен от идеи — свободен от свободы — такова универсалия культуры и человечности, на которые покушается современное безвременье.
В 1991 году, когда мы походя выкинули на свалку идею коммунизма, которой так долго служили и за которую было пролито столько крови, мы лишились права не только на идеологию, но и на идеальное как таковое. Иначе после такого отбрасывания и не может быть. Ну, пошлет власть, допустим, какой-то внятный идеологический месседж. Что это изменит? Ведь если мы показали всему миру и самим себе такой образец обращения с идеальным, то как может адекватно восприниматься, то есть по-настоящему вдохновлять, новое идеологическое послание? Ведь и его с легкостью можно также выбросить…
Поэтому, пока мы по-настоящему не переживем утрату, не переосмыслим содержание того, что мы столь бессовестно отбросили, мы будем жить в несвободном обществе, в котором никто ничего смыслового и содержательного не хочет. И в этом виноват не Путин и даже не ЦК КПСС, которая отвечает за перестройку, а мы сами.