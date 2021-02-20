Администрация президента США Джо Байдена предприняла важный шаг в сторону Ирана. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе онлайн-встречи со своими коллегами из Великобритании, Франции и Германии заявил, что Вашингтон готов вернуться к участию в соглашении, которое официально известно под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), «если Иран полностью выполнит условия сделки». Ранее и. о. постпреда США в ООН Ричард Миллс направил в Совет Безопасности письмо, в котором сообщается, что «США настоящим отзывают три письма от администрации Трампа о санкциях ООН в отношении Тегерана». Напомним, что американцы объявили о восстановлении санкций против Ирана 19 сентября 2020 года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту президентского самолета уточнила журналистам, что «США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с ним по его атомной программе» и не будут «предпринимать дополнительных шагов по Ирану до начала дипломатического разговора».

Иван Шилов ИА REGNUM

Whitehouse.gov Джен Псаки

Псаки указала на то, что в настоящее время ЕС работает над организацией неформальных переговоров между участниками атомной сделки по Ирану, и речь идет «всего лишь о приглашении к дипломатическому разговору». Ранее Тегеран заявлял, что сначала США должны отменить санкции против него, угрожая в противном случае закрыть инспекторам МАГАТЭ доступ на его атомные объекты. Был обозначен срок — 22 февраля. Но мало кто верил в то, что Вашингтон посчитается с этой датой, что она является точкой невозврата. Многие западные эксперты заявляли, что «план по переходу от СВПД к СВПД+ для Байдена практически невозможен в ближайшей перспективе». Они исходили из того, что в Иране за годы президентства Дональда Трампа усилились консервативные политики, требующие от правительства проявлять жесткость в отношении Запада. Из этого вытекала и их позиция: США должны вернуться в ядерное соглашение немедленно и без всяких условий. В целом ситуация выглядела безнадежной. В этой связи верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи требовал от США «действий, а не слов».

Kremlin.ru Али Хаменеи

И вот действия предприняты, причем вовремя, хотя внешне стороны расходятся во мнениях относительно того, кто должен сделать первый шаг. С разъяснительной позицией выступила Москва. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, во-первых, сообщил, что Москва «приветствует соответствующую инициативу координаторов со стороны европейской внешнеполитической службы». Во-вторых, «в последние недели у нас прошла интенсивнейшая серия консультаций в форматах телеконференции, двусторонних контактов и так далее по проблематике, связанной с сохранением СВПД, и эта работа в ближайшие дни продолжится. Параллельно взаимодействуют миссии, то есть постпредства в Вене, Нью-Йорке, по разным линиям работа продолжается». В-третьих, не исключаются контакты между Россией и США по этой тематике, «тем более что такие контакты уже были». Некоторое время назад Рябков уже общался по телефону с американским спецпредставителем по Ирану Робертом Малли. Наконец, считает Рябков, «одномоментно снять санкции США с Ирана не получится», и Москва предлагает Вашингтону и Тегерану синхронизировать действия по возможному возвращению к ядерному соглашению.

Предполагается, что Тегеран может принять предложенный сценарий действий, чтобы выйти на компромиссное решение. Дальше могут последовать соответствующие шаги, в первую очередь со стороны США и Ирана, при том, что МАГАТЭ будет продолжать гарантировать мирный характер иранской ядерной программы. Россия не собирается вместе с США давить на Тегеран в вопросах ракетных технологий или иранской помощи его союзникам в регионе. По мнению Москвы, ни то, ни другое не имеет отношения к ядерной сделке. Но как бы то ни было, Иран вновь оказывается в самом центре ближневосточной игры с одной разницей, что не только вокруг него будет снижаться эскалация напряженности, но и в регионе в целом. События продолжают развиваться.