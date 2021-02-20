Как бы я ни старался, мне не приходит в голову ни одной идеи того, как можно было бы хоть немного ослабить ядовитую поляризацию, разделяющую американцев.

Gage Skidmore Джо Байден

Честно говоря, я не уверен, что кто-то воспринимает это разделение достаточно серьезно. Все знают (или, конечно, должны знать), что иметь разногласия — это одно, а ненавидеть другую сторону — совсем другое. Я не знаю, чем всё закончится, но я знаю, что так больше продолжаться не может. Что-то действительно плохое обязательно случится.

Один мой умный друг предложил формально разделить страну на красные и синие штаты. Консерваторы будут жить в красных штатах, а либералы — в синих. И я совсем не уверен, что он шутил.

Все началось задолго до того, как на сцену вышел Дональд Трамп, но его воинственная натура подлила масла в огонь. Так же поступали и многие в средствах массовой информации, которые в последние годы становились все более откровенно партийными. Новости кабельного телевидения вносят основной вклад в эту проблему.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Хотите доказательств? Подумайте вот о чем: в течение следующих четырех лет — или пока Джо Байден будет президентом — существует почти 100-процентная вероятность того, что вы не услышите ни одного хорошего слова о нем от ведущих новостей Fox News. Ни одного доброго слова! Бизнес-модель запрещает это. Люди не настраиваются на Fox, чтобы услышать что-то хорошее о Байдене или любом другом либеральном демократе. Но давайте внесем ясность: эта ситуация ничем не отличается от последних четырех лет, когда либеральные каналы, такие как CNN и MSNBC, не могли сказать ни одного доброго слова о Трампе.

Вы можете подумать, что президент Байден сделает за четыре года хотя бы одну вещь, которую консерваторы на Fox не смогут не оценить, или что президент Трамп мог сделать нечто, что могли бы поддержать даже прогрессисты на MSNBC. Но для партизанских СМИ красная черта остается красной чертой, а разделение американцев — это то, что приносит им рейтинги, а те, в свою очередь, приносят деньги. Появление социальных сетей только усилило разделение, внезапно сделав его легким для людей, прячущихся за вымышленными именами на экране, людей страстных и часто злых, людей, у которых раньше не было голоса, не было рупора, не было возможности присоединиться к дележу — часто больше подливая в огонь масла, нежели внося объединяющий свет в разговор.

А тут еще недавний процесс по импичменту. Бен Сассе, один из семи республиканцев, проголосовавших за осуждение Трампа на процессе по импичменту в Сенате, сказал впоследствии следующее: «Но вот печальная реальность: если бы мы говорили о президенте-демократе, большинство республиканцев и большинство демократов просто поменялись бы сторонами. Трайбализм — это адский наркотик».

Gage Skidmore Джо Байден

Конечно, он прав. Представьте себе, если бы Байден произнес зажигательную речь перед своими самыми страстными левыми сторонниками, речь, которая задевает республиканцев практически за всё. И представьте себе, если бы его преданные поклонники взбунтовались. Представьте себе, что они бьют окна, грабят офисы, дерутся с полицией и говорят, что хотят повесить какого-нибудь видного республиканца. Вы правда думаете, что республиканцы в большинстве своем обвинят только бунтовщиков, но не человека, который разозлил толпу? Или они сделают то, о чем говорил сенатор Сассе, — объявят импичмент демократу, а затем всей партией проголосуют за его осуждение?

Трайбализм — это действительно адский наркотик.

Я даже пытался придумать безумные сценарии, чтобы увидеть, есть ли что-то, что могло бы объединить обе стороны. Что, если северокорейцы запустят ракету, которая приземлится в Калифорнии? Разве это не объединит нас, как теракты 11 сентября? Скорее всего, нет. Демократы, скорее всего, обвинили бы Трампа в том, что он был мягок с северокорейским диктатором, а республиканцы обвинили бы Байдена в том, что он был мягок с коммунизмом.

tombud НЛО

Не думаю, что было бы иначе, если бы на нас напали пришельцы из космоса. Это может объединить нас минут на десять. Но после этого каждая сторона найдет что-нибудь, что можно предъявить другой стороне.

Чтобы быть правильно понятым: я не утверждаю, что мы должны отказаться от наших глубоко укоренившихся убеждений или ценностей ради объединения. Но отстаивать то, во что мы верим, — это не то же самое, что верить, будто мы одни имеем доступ к «Истине», монополию на правду, — а другая сторона состоит из жалких идиотов. Поляризация людей может быть хорошим способом выиграть политические очки или заработать деньги в средствах массовой информации — но ещё это хороший способ уничтожить нашу страну. И если вы считаете, что так не может быть, вы отрицаете очевидное.