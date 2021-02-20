Полагаю, что никого не удивил тот факт, что вакцинация, как и проект «пандемии ковида» в целом, стали предметом фармо-бизнесовых игрищ. Уж больно приз аппетитный. Считается, что на планете вакцинации следует подвергнуть 5,5 миллиарда человек. При минимальной стоимости одного курса (две дозы) в 10 евро получается 55 миллиардов. А ведь значит — и курсов может быть «многое множество есть бесчисленно».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Политическая составляющая борьбы с пандемией тоже была неизбежной. Ведь страны «коллективного Запада» как-то даже непристойно начали эпопею ковид-истерики, откровенно пиратскими методами вырывая друг у друга китайские средства защиты. Достаточно вспомнить хотя бы апрельский «бангкокский инцидент» между Германией и США. На таком фоне бесконечно гуманно и позитивно выглядели действия России, Китая и Кубы, в момент критической вспышки болезни пославших в Италию своих военных медиков: «Российские военные медики работают в госпитале. Также приехали албанские, кубинские, китайские врачи. А вот немецкие, французские и американские не приехали. Это может заставить задуматься» (Гвидо Маринони, президент союза врачей Бергамо).

Итальянские евроинтеграторы откровенно испугались такой возможности и подвергли сомнению эффект такой помощи, рассматривая ее как форму разведывательных действий и вообще: «Timeo Danaos et dona ferentes» (Бойтесь данайцев и дары приносящих). На «укол Вергилием» глава Ломбардии Аттилио Фонтана тогда ответил «защитой Данте», расценив подобную версию фразой из «Божественной комедии»: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо». Но было уже поздно: история с вирусом приобрела политический оттенок, с азартом используемый в вакцинной бизнес-войне.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

В эту «войну» с азартом включилась и Украина.

Причем, что интересно…

В мировом информационном поле создан очень интересный ресурс: «Наш мир в данных» (Our World in Data, OWID, база в Оксфорде), охватывающий широкий спектр тем по многим академическим дисциплинам: тенденции в области здравоохранения, обеспечения продуктами питания, роста и распределения доходов, насилия, прав, войн, культуры, использования энергии и так далее. Естественно, что мимо такого явления, как ковид, англичане пройти не могли и скрупулезно собирают материал, в том числе — по текущей вакцинации. И что характерно — на 19 февраля в Европе есть только ДВЕ страны, в которых не начата ковид-вакцинация ни для одной, даже самой уязвимой группы населения. Которыми в Оксфорде считают группы «ключевых работников» (key workers), клинически уязвимые группы и группы пожилых людей. Эти страны — Украина и Молдавия.

Белое пятно на месте Украины и на всех остальных картах раздела «Прививки от коронавируса». Хотя в остальном по Европе на 100 человек было вколото от 25,04 (Великобритания) до 1,3 (Болгария) дозы. Хотя нельзя сказать, что на Украине «абсолютная пустота» — ведь слухи о «тайной вакцинации» в киевской клинике на улице Маршала Рыбалко так никто и не опроверг. Хотя в иных странах подобное действие приводило к отставке министров, например, главы МИД Перу Элизабет Астет Родригес. Но что с перуанцев возьмешь? Дикари…

Вообще-то говорить, что Украина, на настоящий момент провалившая вакцинную программу, «включилась» в войну — это явное преувеличение. Ее туда «включили». Еще 16 октября прошлого года посольство США в Киеве заявило, что «Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» К тому времени о третьей фазе клинических испытаний отчитались только по вакцине Oxford — AstraZeneca (12.08.2020 в журнале «Ланцет») и по Pfizer — BioNTech (12.10.2020 в польском NEJM). Сейчас не время оценивать качество именно этих вакцин, хотя оно вызывает вполне закономерные вопросы: хотя бы в связи с тем фактом, что после приостановки процесса тест-вакцинации препарата AstraZeneca власти ЮАР попросили производителя, Институт сыворотки Индии, забрать обратно поставленные в начале февраля 1 миллион доз.

Двухкомпонентная вакцина от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства. Минобороны России

Украина за несколько месяцев оказалась не в состоянии провести результативные переговоры с производителями по поводу поставки вакцин. От российской вакцины Спутник V» американское посольство, простите, власти Украины отказались. Причем не от закупки, а куда более выгодного предложения: производства препарата на территории Украины, в Харькове. Причина ясна: этот проект был предложен и подготовлен к осуществлению Виктором Медведчуком, на сегодняшний день — «главным оппозиционером» страны. Поставки китайской вакцины SinoVac уже вызвали скандал: 10 февраля Совет общественного контроля при антикоррупционном бюро Украины сообщил, что начато «досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника», поскольку изначально государственное предприятие «Медицинские закупки» вело переговоры о закупке вакцины по стоимости около $3 за дозу, которые находились «на финальной стадии».

Иными словами, запаса вакцин у украинской власти нет, одни договоренности. Которые пока либо срываются, либо не исполняются, либо вызывают интерес правоохранительных органов. И, судя по всему, Украина рассчитывает на два источника: подачки «с барского плеча» международной программы COVAX и выклянчивание излишков, неликвида или возврата вакцин у других стран и отдельных производителей.

COVAX — это тема отдельная, а вот о попрошайничестве… 7 февраля на киевском форуме, посвященном борьбе с коронавирусом, президент Зеленскийзаявил, что «сейчас мы ведем переговоры со странами, которые передадут нам свои излишки. У нас есть контакты в Польше». Особенно трогательно в этом эпизоде звучит слово «передадут»! Поляки умные, у них есть «дополнительный пул, который был запланирован с самого начала сверх предполагаемых потребностей Польши». И совершенно не исключено, что поляки согласятся, ведь в поддержку просьбы Зеленского выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Хотя — не факт… Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик с откровенной насмешкой сказал в интервью сайту o2. pl, что «мы поговорим о какой-либо форме передачи или перепродажи (!) вакцин внешним партнерам» только после вакцинации всех желающих поляков. И добавил, что Украина действительно входит в число внешних партнеров, но и балканские страны тоже в списке.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В любом случае «польская милость» — это дело отдаленного будущего. На 19 февраля в из почти сорокамиллионного населения Польши вакцинированы только 865884 человека.

Но не Польшей единой жив мир. И украинский «министр здоровья» Максим Степанов летит в Пуну (Индия). Там расположен один из самых больших в мире производителей вакцин, Serum Institute of India. Тот самый, которому ЮАР вернула миллион доз его продукции. Потому что вакцина AstraZeneca «не работает против легких и умеренных заболеваний» (Шабир Махди, профессор Университета Витватерсранда, ЮАР). По версии самого Степанова, он летит для того, чтобы «к уже законтрактованным 12 миллионам доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов». Но помилуйте, из законтрактованных 12 миллионов на Украину не прибыло еще ни одного флакона. О каких «дополнительных объемах» может идти речь? Скорее всего, именно о той партии AstraZeneca, которую ЮАР возвращает Индии.

Отсутствие «суверенного банка вакцин» — это, безусловно, провал власти. И в этих условиях украинский президент с постоянством, достойным куда более лучшего применения, твердит об отсутствии уверенности в качестве российского «Спутника V»: «Официальной информации о том, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 91%, нет…» (из выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы», 8 февраля 2021 года). Президент и его команда, очевидно, не знают, что отчет о третьей фазе испытаний «Спутника V» был опубликован в «Ланцете» 4 февраля, и, по мнению австралийца Питера Доэрти, «эффективность [вакцины «Спутник V»] — более чем 90% — выглядит великолепно».

Справка для «профессионалов» из ЗЕкоманды: Питер Чарльз Доэрти — австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Продолжая свой «антиспутниковый» спич, Зеленский добавил: «Я считаю, что граждане Украины — это граждане, это люди и точно, простите за сравнение, не кролики. И экспериментировать на них мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с ведущими производителями вакцин… К сожалению, в Украине нет пока своей вакцины, у россиян есть, и это положительно для их населения, но у них 140 млн человек, поэтому, прежде всего, перед тем как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике». А в этом случае президент забыл (или не подумал), что Россия предлагала не только ПРОДАЖУ, но и ПРОИЗВОДСТВО вакцин на территории Украины. Тогда у Киева была бы своя вакцина, что было бы «положительно» для тридцати-сорокамиллионного украинского населения. И если президент от такого производства отказался, то это точно не «о лечении, о вакцинации», а именно «о политике», старт которой был дан еще в октябре прошлого года из посольства США в Киеве.

Это, конечно, личное оценочное суждение, но «вакцинную политику» украинской власти наиболее полно и точно можно определить словом «абсурд». Причем абсурд, вмененный из политических соображений. А еще как «унижение», потому что по-иному нельзя назвать выклянчивание излишков препаратов у окружающего мира. Человек, конечно, «существо привыкающее» и может жить даже в атмосфере кафкианского абсурда, воспринимая его как явление обыденного порядка, хотя он и создает атмосферу полной иррациональности происходящего, что произошло с Грегором Замзой в «Превращении».

Но воспринимать кафкианскую «насмешку» и банальное «унижение» гораздо сложнее…