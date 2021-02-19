Соединённые Штаты 18 февраля 2021 года предприняли первый практический шаг для нормализации отношений с Ираном и по возврату к так называемой ядерной сделке. Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Ричард Миллс направил обращение членам Совета Безопасности ООН, в котором отзывает направленные 20, 21 августа, 21 сентября 2020 письма с требованиями по возобновлению режима санкций против Тегерана. Вашингтон также подтверждает приверженность резолюции ООН №2231, по которой эти санкции в своё время были сняты.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Напомним, что же такое ядерная сделка с Ираном или СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), а также хронологию некоторых знаковых событий. Это соглашение от 2015 года, предполагающее отказ Ирана от обогащения урана и создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Кроме того, данный договор даёт возможность Ирану развивать свою ядерную энергетику. Подписанты соглашения: с одной стороны — Иран, с другой — постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Британия и Франция), а также Германия.

Президент США Дональд Трамп в августе 2018 года подписал указ об одностороннем выходе Соединённых Штатов из СВПД и поэтапно ввёл в отношении Ирана жёсткий санкционный режим. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились настолько, что они оказались буквально в одном шаге от военного конфликта.

В ответ на ликвидацию американцами 3 января 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», Иран в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года в ответ нанёс демонстративный ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.

Khamenei.ir Касем Сулеймани получает награду от Али Хаменеи

Надо отдать должное: президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей эскалации конфликта. Важным моментом оказалось то, что у американцев не было безвозвратных потерь от ракетного удара. В то же время надо признать, что наступило и некоторое отрезвление Дональда Трампа и ряда членов его команды, и оно было основано на реальной оценке обстановки.

Последующий анализ данной ситуации позволил прийти к выводу, что военные объекты США на Ближнем Востоке практически не имеют никакой защиты: ни пассивной в виде мощных убежищ, ни активной в виде средств противоракетной обороны. В то же время Иран обладает мощным ракетным оружием достаточной точности.

В частности, по военной базе Айн аль-Асад, по которой пришёлся основной удар, применялись иранские баллистические ракеты Fateh-313, имеющие массу боевой части более 500 килограммов. Точность иранских баллистических ракет по показателю кругового вероятного отклонения оказалась в пределах 50 метров. Эти характеристики ракетного оружия позволяют Ирану поражать даже небольшие по площади военные цели, что, безусловно, ставит под вопрос эффективность контингента Вооружённых сил США в регионе Ближнего Востока.

Таким образом, новой американской администрации Джо Байдена в наследство досталась достаточно серьёзная военно-политическая проблема. Конечно же, Байден не такой большой друг Израиля, как Трамп, и он мог бы занять позицию выжидания, переложив проблему в основном на плечи Тель-Авива. Однако такая стратегия не всегда приносит нужный результат. Скорее всего, подобный подход закончился бы крупным региональным военным конфликтом.

Джо Байден

В настоящее время в ответ на санкционную позицию США Иран последовательно, шаг за шагом, отказывается от ограничений в рамках СВПД. На днях Тегеран сделал заявление, что со следующей недели запретит инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах, если не будут отменены экономические санкции. Чтобы поставить окончательную точку, в дальнейшем Ирану осталось выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и создать ядерный боеприпас.

Следует заметить, что Израиль за время своего существования уже дважды наносил превентивные удары по объектам, связанным с ядерными программами других стран. Так в 1981 году он провёл операцию «Опера» и уничтожил иракский атомный реактор «Осирак». В 2007 году в результате операция «Фруктовый сад» был полностью разрушен предполагаемый ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Совершенно очевидно, что вероятность удара Израиля по объектам ядерной инфраструктуры Ирана в ответ на любой серьёзный успех иранской военной ядерной программы близка к 100%. Тегеран неоднократно заявлял, что в случае удара по своей территории обязательно ответит по территории противника, в данном гипотетическом случае — территории еврейского государства.

В сложившейся ситуации Соединённые Штаты неминуемо будут вынуждены выступить на стороне Израиля, т.к. он является их главным союзником на Ближнем Востоке. Пусть при президенте Байдене военные США и не приняли бы участия в первом ударе, но в дальнейшем пришлось бы ввязаться. А при колебаниях со стороны президента США по вопросу военных действий против Ирана решимости придал бы Конгресс США. С учётом ракетного аргумента Тегерана данный военный конфликт окажется весьма кровопролитным, и предсказать его возможную развязку непросто.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Надо заметить, что нынешняя перспектива договориться по возобновлению СВПД зависит от того, каких результатов в конечном итоге хочет добиться каждая сторона. Иран выступает за сохранение соглашения в прежнем виде, без каких-либо условий.

А вот Энтони Блинкен заявил, что необходимо прорабатывать более долгосрочный договор, и что новые договоренности должны затрагивать в том числе и баллистическую ракетную программу Тегерана. А вот это новое условие никак не устраивает Иран, так как благодаря именно ракетной программе он пока сохраняет свой суверенитет.

Таким образом, нынешняя попытка администрации Джо Байдена решить вопрос ядерной сделки с Ираном политическими средствами вынужденная, но и разумная. Время поджимает. В интервью Национальному общественному радио США госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран способен обогатить уран до оружейного уровня в течение трех-четырех месяцев.

Итог возможных переговоров пока трудно предсказать, опять же Вашингтон ставит Тегерану предварительные условия для их начала. Но приглашение к переговорам означает снижение эскалации, и это имеет положительное значение.