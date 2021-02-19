Счетная палата: плохая питьевая вода увеличивает риск смертности

Владимир Станулевич ИА REGNUM Источники питьевой воды в Архангельской области выглядят хорошо, но признаны Счетной палатой РФ одними из худших в России

Счетная палата РФ опубликовала документ с длинным названием «Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012—2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического планирования, касающихся экологического состояния водных объектов».

Согласно ему три региона Северо-Запада России входят в число десяти худших по качеству источников питьевой воды в стране. Это Архангельская, Новгородская и Ленинградская области. В докладе говорится: «СанПиНом 2.1.5.980‑00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» установлены нормативы для двух категорий водопользования: I — использование водных объектов или их участков в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования…

На протяжении 2012−2020 годов в десятку регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и г. Москва.

Экологическая реабилитация водных объектов (далее — ЭРВО) I категории в наиболее проблемных регионах (Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Новгородская области) не проводилась».

По мнению Счетной палаты, качество питьевой воды в России является источником «негативного влияния на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет… вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно)». Насколько низкое качество питьевой воды снижает продолжительность жизни именно в Архангельской, Новгородской и Ленинградской областях, Счетная палата не указала.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Остров Линской прилук, возле Никольского русла Северной Двины

Архангельский Роспотребнадзор: нормам не отвечают 95% источников питьевой воды

Если последние места в российском рейтинге названы впервые за последние годы, то крайне низкое качество питьевой воды не новость, например, в Архангельской области.

В ежегодном докладе Роспотребнадзора по Архангельской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Архангельской области в 2019 году», публикуемом на сайте ведомства, сообщается: «В 2019 году удельный вес поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям… составил 95,7% и 100% соответственно.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений составила 62,3%, что выше по сравнению с 2017 годом (темп прироста к 2017 году составил 41,3%).

Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения в сельских поселениях, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2019 году по сравнению с 2017 годом, увеличился на 51,0%, по микробиологическим показателям увеличился на 19,4%.

Удельный вес населения, обеспеченного некачественной питьевой водой, увеличился на 7,3%, с 14,5% в 2017 году до 21,8% в 2019 году. Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, которая не исследовалась, увеличился на 5,9%, с 8,9% в 2017 году до 14,8% в 2019 году».

Из цифр Роспотребнадзора можно сделать пару выводов: качество питьевой воды в Архангельской области резко снижается, и, во-вторых, 21% населения региона, а это сотни тысяч людей, могут смело подавать в суд на водоочистные сооружения и муниципальные власти в связи с питьевой водой, не соответствующей нормативам. Примерно так жители Северодвинска решили проблему с питьевой водой, когда по жалобе пенсионерки в Росприроднадзор владелец очистных сооружений и водопроводных сетей АО «ПО Севмаш» вложил в их реконструкцию 9 млрд рублей. В итоге воду из-под крана в Северодвинске с 2018 года можно пить.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северная Двина зимой

Архангельск сливает фекалии прямо в Северную Двину

По сведениям информированных о деятельности МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» (запасное предприятие на случай банкротства «Водоканала») экспертов, в Архангельске локальные очистные сооружения в поселке МЛП, 23-го лесозавода, на островах Хабарка, Вознесенье снабжают водой, отвечающей требованиям СанПиН. На Кегострове новые очистные сооружения строятся, после чего СанПиНовское качество будет и там.

Хозфекальные стоки с островов поступают в Северную Двину без очистки. В 1990-е годы произошли врезки в ливневую канализацию хозфекальной канализации в центре Архангельска, в особенности в Ломоносовском округе. Ранее такие врезки делались в кварталах деревянного жилого фонда в центре города. Сейчас эта вонючая биомасса сливается в Северную Двину, например, в районе пересечения Воскресенской улицы и набережной. По этой причине городской пляж из года в год закрыт для купания. Следующий слив ниже по течению реки расположен в районе пересечения улицы Вологодской и набережной.

По мнению вышеупомянутых специалистов, на городские очистные сооружения поступает примерно 60% ливневых и хозфекальных стоков Архангельска, а 40% сливается прямо в Северную Двину. Поступающие на городские водоочистные сооружения стоки проходят, по их мнению, лишь частичную очистку.

Чистота питьевой воды складывается из качества источника воды, уровня очистки воды в очистных сооружениях и загрязнения питьевой воды в водопроводных сетях. По всем трем в Архангельской области большие проблемы.

В документах архангельских властей приведение в нормативное состояние этих компонентов сохранения качества питьевой воды выглядит таким образом. По источникам питьевой воды, в первую очередь Северной Двине, есть заявление Архангельского ЦБК о снижении сбросов вредных веществ в реку на 50−80%. Это большое изменение к лучшему.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северная Двина зимой

Второе — очистные сооружения в райцентрах области включены в Региональную программу Архангельской области «Чистая вода (2019 — 2024 годы)» с финансированием из федерального бюджета в 2 млрд 564 млн рублей и областным софинансированием. По ней планируется реконструкция очистных сооружений в райцентрах Коноша, Вельск, Шенкурск, Котлас, их строительство в райцентрах Октябрьский, Ильинско-Подомское, Яренск и некоторых других поселениях Архангельской области.

В Архангельске по программе будут построены и реконструированы локальные очистные сооружения и сети на островах Кегостров, Хабарка, в Маймаксанском лесном порту, в поселках Лесная Речка, Исакогорка, 29-й лесозавод. Приведение в нормативное состояние архангельских городских очистных сооружений, в случае если их возьмет в марте 2021 года в концессию «Росводоканал-Архангельск», предполагается через три года — после проектирования их реконструкции, на которую заявлено 5 млрд инвестиций.

По третьей составляющей — водопроводным сетям, где происходит вторичное загрязнение очищенной воды, быстрых изменений не будет. В программу и нацпроект «Чистая вода» они не входят, в бюджете инвестора Водоканала и Водоочистки «Росводоканала-Архангельск» инвестиционная составляющая на капитальный ремонт водопроводных сетей поставлена в зависимость от многих факторов и постоянно секвестируется. По планам она должна составлять около 0,8 млрд рублей в год, но не достигает этих показателей.

Maiskayagorka.ru Автоматическая водоразборная колонка в Майской Горке

В программе развития Архангельска водопровод на последнем месте

Поэтому Архангельск, в смысле улучшения питьевой воды, имеет туманные перспективы. Похоже, в ближайшие 3−5 лет качество питьевой воды здесь будет снижаться. Удивительно, но в проекте «Программы комплексного развития городской среды Архангельска», разработанной Архитектурным бюро «Стрелка» по заказу правительства Архангельской области в связи с поручением вице-премьера Ю. П. Трутнева, реконструкция водопроводных сетей не выделена. В программу включено строительство инженерных сетей, в том числе водопровода, в отдельных кварталах трех городских округов — Соломбалы, Майской Горки и Варавина-Фактории, отведенных для нового строительства. Сумма, прописанная на это в проекте программы, весьма незначительна для таких задач — 1 млрд 608 млн рублей. Источники финансирования строительства сетей по проекту программы не указаны. Интересно, что сильное экологическое протестное движение Архангельской области не упоминает борьбу за качество питьевой воды среди своих целей.