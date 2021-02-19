Крупнейшая по тиражу проправительственная газета Японии «Иомиури симбун» публикует мнение граждан этой страны по поводу «совместной хозяйственной деятельности» на российских Курильских островах.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Поводом для выражения общественного мнения послужила небольшая статья в «Иомиури симбун» о том, что власти Сахалинской области, под руководством которых находятся и все Курильские острова, приняли решение самостоятельно, без японцев строить мусороперерабатывающий завод в Южно-Курильске на острове Кунашир (газета демонстративно дает этому городу название 75-летней давности — Фурукамаппу). И не потому, что чураются сотрудничества с японскими компаниями, а потому, что японцы не пожелали принять участие в тендере. «К участию в тендере были приглашены и представители японского бизнеса, но ни одна японская компания в тендере участия не приняла», — сообщает японская газета.

Kakidai Штаб-квартира газеты «Иомиури Симбун» в Токио

После договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2016 году об организации «совместной хозяйственной деятельности» (СХД) на Курилах проведено немало заседаний, в том числе на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, на Курилы без виз (?!) приезжали делегации чиновников и предпринимателей. Но, как говорится, «воз и ныне там»…

Если для российских властей СХД — это форма взаимовыгодного сотрудничества, путь к ослаблению остроты «территориальной проблемы», то для Токио — это никакой не выгодный бизнес, а чистая политика, способ проникновения на искомые острова с целью создания условий для овладения ими. Кстати, японские власти этого не скрывают. Конечно, внешне, как пишет «Иомиури симбун», «совместная российско-японская хозяйственно-экономическая деятельность на северных островах и в их акватории позиционировалась как один из важных элементов среди мер укрепления доверия между Японией и Россией». Но только внешне… Ибо Токио потребовал от Москвы в качестве непременного условия начала СХД поставить под большое сомнение суверенитет России на островах, позволив японским гражданам работать на Курилах, не подчиняясь российским законам, как на «своей суверенной территории». Строительство мусороперерабатывающего завода на Кунашире собственными силами подается японской пропагандой как «нежелание возвращать северные территории».

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

Предоставим читателям ИА REGNUM возможность познакомиться с откликами на заметку в «Иомиури симбун» японских пользователей, каковых на момент публикации их на русском языке изданием ИноСМИ насчитывалось 620.

Комментарии японских читателей:

«genПоскольку Россия ни на йоту не собирается возвращать нам острова, то все ее заходы насчет совместного хозяйственного освоения северных территорий — это один сплошной обман. Очередной способ вытянуть из нас деньги и технологии. Идти на это нельзя. Наоборот, всякое экономическое сотрудничество с Россией нужно прекратить, пока она не вернет нам острова.

MahЗахваченные у нас территории Россия уже никогда нам не вернет. Не нужно с ней вести никаких переговоров и вступать в какое-то экономическое сотрудничество! Если мы не можем сейчас вернуть наши острова силой, то нужно просто ждать экономического коллапса России. А тогда и выкупим наши острова. Страна, которая способна экспортировать только энергоносители, обязательно когда-нибудь развалится!

OveПридумали наши политики эту фантазию — через совместную хозяйственно-экономическую деятельность добиться дружеских отношений с Россией. Это утопия! К сожалению, таких мечтателей у нас много и в правящей ЛДП, и в оппозиционных партиях. Если будем строить такие же иллюзии насчет островов Сэнкаку, то и их потеряем!

TltРоссия нам острова не вернет. Там давно живут русские люди и обустраивают свою землю. Япония вернула бы кому-нибудь свои острова? Все эти разговоры о совместной с Россией экономической деятельности — только на поверхности. Если хотим вернуть острова, нужно активнее прибегать к помощи международной общественности!

YohНа северных островах уже давно живут русские люди. Как нам ни неприятно это признавать, но для них эти острова — их родина. Теперь их уже значительно больше, чем изгнанных оттуда когда-то японцев. При крепкой власти Путина согнать с островов русских и вернуть их нам — совершенно нереальная задача. Экономическое сотрудничество с Россией — бесплодная трата времени и денег!

MamСпособ у нас один — душить Россию экономически. Не давать ей ни одной иены!

Nippon busonВсякое экономическое сотрудничество с Россией должно остаться в прошлом. Россия всё и так уже делает сама. Приглашает нас только тогда, когда ей нужно. «Территориальный вопрос» в повестке дня мирных переговоров уже не стоит.

Ean Этим строительством Россия подчеркивает свой суверенитет над северными островами. Она уже специально выталкивает Японию из совместных проектов по их хозяйственному освоению. Вот до чего дошла наглость России! Пришло время для Японии все это ясно осознать!

BanРоссия даже строительством мусороперерабатывающего завода на Кунашире подчеркивает свои права на острова. Конечно, печально, что Японию по существу выкинули из проекта. Всё это говорит о том, что Россия никогда не отдаст нам захваченные территории. Даже одного острова. Всё это результат просчетов нашего правительства.

NayРоссия в одностороннем порядке обустраивает северные острова. Она завозит туда современные вооружения. С этим мусорным заводом российские власти специально призвали местных олигархов, чтобы показать Японии, что она там не нужна. Дальний Восток в России — это вообще мафиозный регион. Японскому бизнесу лучше туда не соваться.

NomРоссия, как и Китай, совершенно не занимаются экологией. А этот мусороперерабатывающий завод на Кунашире строят, наверное, для переработки атомных отходов своего подводного флота. Сейчас требовать возврата территорий бессмысленно! Вот когда вернем их себе, по-настоящему займемся экологией!

EkbА зачем нам вообще совместное экономическое освоение островов? Там что, живут японцы? Даже если бы японский бизнес поучаствовал в строительстве этого завода на Кунашире, разве получил бы он какую-то прибыль? Все эти фантазии насчет совместной российско-японской деятельности нужно отбросить!

IriВсе эти разговоры о российско-японском сотрудничестве в поддержании экологии островов — это иллюзии! Мы никогда не верили России, и никакого совместного хозяйственного освоения северных территорий у нас не получится. Россия вообще не должна осваивать наши острова! Вот пригласили японские компании к участию в тендере, и ни одна не пришла! И правильно сделали! Пусть русские сами занимаются своим атомным мусором!

KobРоссия — это враг. Никаких симпатий к врагу быть не должно. Сколько бы лет ни прошло, Россия для Японии останется врагом! Японцы! Отбросьте иллюзии! Сосредотачивайтесь!

km6Какая совместная хозяйственно-экономическая деятельность с Россией?! Никаких японских вложений в земли, незаконно захваченные у нас русскими! Любая экономическая помощь российскому Дальнему Востоку со стороны Японии должна быть прекращена!»

Mil.ru Курильские острова

В связи с такими настроениями в Стране восходящего солнца остается лишь удивляться сохранению у российских властей надежд по поводу «совместной хозяйственной деятельности» и заключения «мирного договора» с Японией, которая ставит условием такого договора сдачу всех южных Курил с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами. Едва ли произведут впечатление на японцев и призывы в духе кота Леопольда «жить дружно». Разве посольство РФ в Токио не информирует центр о том, что в стране пребывания устойчиво с советских времен и по сей день на опросах 80% японцев заявляют о негативном отношении к нашей стране? Какая уж тут «дружба»…