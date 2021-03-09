Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разработанный Федеральной антимонопольной службой, совершенствующий порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Документ содержит изменения такого порядка инвестирования в предприятия и организации, для которых некоторые виды деятельности являются не основными, но тем не менее они носят элементы стратегического значения. Речь идет о предприятиях, выполняющих работы с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Среди них — мясокомбинаты, птицефабрики, племенные заводы, столовые, предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции, а также оказывающие услуги по дезинфекции: общества, включенные в реестр, общества, включенные в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения (водоотведения), предприятия стекольной, керамической, текстильной, металлургической, цементно-кирпичной и деревообрабатывающей промышленности, предприятия, осуществляющие деятельность по строительству или производству пластмасс, предприятия сельскохозяйственной отрасли и санаторно-курортные организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Как следует из действующего сегодня федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ в редакции Федерального закона от 31.05.2018 № 122-ФЗ, «иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее — уполномоченный орган), информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее — иностранные инвесторы, не представляющие информации), иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, иностранных государств, международных организаций, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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Теперь же в соответствии с новыми изменениями допускается совершение сделок организациями, находящимися под контролем иностранного государства, позволяющих устанавливать контроль над хозяйственным обществом стратегического значения только лишь в части не основной его деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, подлежащих лицензированию в соответствии с российским законодательством, что между тем не относится к предприятиям, занимающимся производством пищевых продуктов и лекарственных средств. Также допускаются подобные сделки в сфере оказания услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий (по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры), за исключением услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии по распределительным сетям, услуг в портах в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Косметическая фабрика «Свобода»

При этом изменяется и подход к балансовой стоимости имущества, используемого для осуществления указанных видов деятельности: по данным бухгалтерской отчетности за последние три года она должна составлять не более 1% общей балансовой стоимости имущества предприятия. Кроме того, такие сделки будут подлежать обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ в порядке, установленным для иных категорий инвесторов. Также закон не предусматривает согласования установления контроля для организаций, которые находятся под контролем других государств. То есть в отношении этих сделок сохраняется запрет, предусмотренный законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества. Предусматривается упрощенный порядок принятия решения о предварительном согласовании сделки (или согласования установления контроля), совершаемой иностранным инвестором, если инвестор соответствует определенным требованиям.

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Вероятно, что данный закон продиктован ликвидацией или реорганизацией унитарных предприятий. Напомним, в конце декабря Госдума приняла закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию унитарных предприятий до 2025 года. Но тогда были сделаны исключения. запрет на создание ГУП и МУП не касается случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составили унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ. Между тем большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией — в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговле и оказании услуг. По данным ФАС, на 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод — крупнейший производитель лифтов

Судя по последнему принятому Госдумой закону, касающемуся допуска иностранных инвесторов в ряд сфер, инвестиции ожидаются в наиболее проблемные и дорогостоящие, так сказать, инфраструктурные жилищно-коммунальные проекты, что одновременно снимет балласт с предприятий, для которых эти проекты не являлись основным видом деятельности. Однако пойдут ли в эти долгосрочно окупаемые сферы инвесторы, большой вопрос.