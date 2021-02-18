Карабахская война, а главное — ее результаты, застали Тбилиси врасплох. Так, как пишет грузинский эксперт Арчил Сихарулидзе, с удивлением обнаружили, что «Грузия становится малозаметной фигурой на «закавказской шахматной доске» и будущее всего региона начинает определяться без ее участия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Оказывается, скоро один из важнейших коммуникационных коридоров китайского проекта «Один пояс — один путь» будет проходить не через территорию Грузии, а через Армению и Нагорный Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение Ереван — Москва через азербайджанскую территорию. Но больше всего резануло Тбилиси то, что Москвой в своем официальном сообщении о первом телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не было упомянуто об обсуждении сторонами грузинских проблем. В Тбилиси располагали иной информацией, рассчитывая, что при новой администрации США у Грузии появится больше возможностей продвигать свои темы на международной арене в целом и на российском направлении в частности. Особенно сейчас, когда в Нагорном Карабахе появились российские миротворцы, что воспринимается грузинской стороной как шаг к геополитическому доминированию Москвы в регионе. Более того, Грузия вообще не предполагала появление в региональной формуле такой переменной, как Турция, выступившей в качестве спарринг-партнера России. В этой связи в Грузии вспоминают, как в 1920-х годах альянс московских большевиков с Кемалем Ататюрком ускорил процесс советизации в Закавказье, и задаются вопросом, что будет сейчас, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с целью обеспечить свое влияние в регионе «в определенный момент пойдет вразрез с грузинскими национальными интересами». Все спуталось в грузинском королевстве. Как пишет Сихарулидзе, «членство в НАТО делает Турцию неприкосновенной для грузинских политиков, а нападки на нее автоматически называются происками пророссийских сил».

President.az Ильхам Алиев

Еще один момент. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе в отставку, объяснив свое решение разногласиями с правящей партией «Грузинская мечта» по вопросу о силовой операции в штаб-квартире оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) с целью ареста председателя оппозиционной партии Никанора Мелия, который возглавлял в Тбилиси антироссийские акции. Любопытно, что в перипетиях политической борьбы в Грузии некоторые пытаются представить эту отставку как устранение от власти якобы пророссийского политика. Но буквально накануне премьер выступил с благодарностью в адрес американских конгрессменов за представленный в Палате представителей «Акт в поддержку Грузии». Кстати, этот документ поручает госсекретарю в течение 90 дней представить последующие шаги по углублению отношений с Грузией в области обороны и безопасности. В то же время США окончательно запутались в интригах между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией, которая отказывается признавать итоги состоявшихся осенью прошлого года парламентских выборов. Проблема в том, что противостоящие политические силы солидарны в прозападном внешнеполитическом курсе Грузии. Плюс к этому и фактор партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», который рассчитывает на «окно новых возможностей» при новой администрации в Вашингтоне.

Gov.ge Георгий Гахария

Лидер оппозиции Мелия уже потребовал новых выборов. Примечательно, что при посредничестве послов США и ЕС в Грузии с ноября уже прошли четыре раунда переговоров с участием представителей всех партий, прошедших в новый парламент. По итогам встреч оппозиция заявила, что власти отказываются обсуждать основное требование оппонентов касательно проведения повторных выборов. При этом оппозиционеры договорились между собой и составили план действий на ближайшие полгода. С одной стороны, противники «Грузинской мечты» собираются создать «народный парламент». С другой стороны, оппозиционеры пугают правящую партию революцией. Масштабные уличные выступления планируются весной. Как считают эксперты Carnegie Moscow Center, «власть олигарха Бидзины Иванишвили в Грузии попала в ловушку, которую сама себе готовила много лет. Политический кризис в Грузии, разрушил сразу две легенды, на которых держалась его власть — об особой гуманности во внутренней политике и о небывалых успехах в нормализации отношений с Москвой. Это сильнейшим образом подрывает легитимацию режима и делает удержание власти в будущем очень трудным». В этой связи грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе заявляет, что «Грузию ждут интересные события». Даже не сомневаемся.