Как человек, который когда-то работал в Белом доме на двух президентов, я с интересом наблюдал, как новоизбранный президент Джо Байден устраивается на своем посту. Два десятилетия назад я дважды коротко разговаривал с ним, и он показался мне очень хорошим человеком. Но, конечно, это было задолго до того, как «эпоха Трампа» перевернула нашу нацию, большую часть мира и, казалось бы, отравила большую часть рационального мышления, гражданского диалога и установленных союзов. Для многих левых в Соединенных Штатах — особенно после того, как ряд сторонников Трампа шокирующе, позорно и незаконно вторгся в здание Капитолия в Вашингтоне, 6 января, — все, к чему прикасался Трамп, с кем он был связан или, казалось, имел хорошие рабочие отношения, должны были быть оставлены или объявлены персонами нон грата. Навсегда.

James Emery Флаги США и Израиля

Как, спрашивал я себя, эта непродуманная общая стратегия полного размежевания повлияет на критически важные отношения между Соединенными Штатами и Государством Израиль? Не повлияет ли тот факт, что у бывшего президента Трампа были хорошие и теплые рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, на мышление президента Байдена и его администрации, когда речь заходит о Государстве Израиль?

Что ж, если президент Байден всё еще не связался с премьер-министром Нетаньяху через четыре недели после вступления в должность, то ответ, к сожалению, может быть «да». Наряду с этим вопиющим упущением ожидаемого общения с одним из наших лучших и самых надежных союзников в мире является тот факт, что во время недавней пресс-конференции пресс-секретарь Байдена отказалась даже признать, что Израиль является «важным союзником» Соединенных Штатов. Неделю спустя она признала, что Израиль был «союзником», но даже этот ответ, казалось, пришлось из нее вытягивать.

Является ли нынешнее поведение Белого дома Байдена демонстративным для Израиля в силу того, что у премьер-министра Нетаньяху действительно были прочные и очень продуктивные рабочие отношения с Трампом? Хотелось бы надеяться, что нет, поскольку такой ответ не только будет воспринят многими как мелочный и незрелый, но и в конечном счете карательный для обеих наших наций.

Gage Skidmore Джо Байден

Но поскольку эта печальная ситуация продолжается, следующий вопрос, который я обдумал, был таким: «Кого действительно волнует Государство Израиль в Соединенных Штатах?» Мне потребовалось меньше секунды, чтобы найти ответ: «Честно говоря, почти никого».

Во время службы в Пентагоне мне выпала честь общаться с военнослужащими Армии обороны Израиля. К тому времени моя вера в Государство Израиль и его огромную ценность для Соединенных Штатов и мирового сообщества в целом уже давно укрепилась. Впервые я узнал об Израиле 11-летним мальчиком, когда весть о его «шокирующей» победе в «Шестидневной войне» дошла до моих глаз и ушей. «Как? — удивлялся я себе, читая всё, что мог найти о конфликте. — Может ли такая молодая и маленькая нация так быстро одержать победу перед лицом столь подавляющего превосходства?»

В детстве я понял, что Израиль действительно представляет собой сияющую звезду надежды на Ближнем Востоке. Народ, правительство и нация, которые быстро пришли к выводу, что если они хотят коллективно выжить, то должны стать самыми лучшими в ряде критически важных областей.

Перенесемся на полвека вперед, где я приду к своему очень печальному и тревожному выводу, что почти никто в Соединенных Штатах не думает, не беспокоится и не заботится о Государстве Израиль.

Некоторые скажут, что это мнение нелепо. Действительно? Давайте рассмотрим несколько основных фактов.

Во-первых, рассматривая поддержку Государства Израиль как чистую и фундаментальную математическую проблему, я могу гарантировать, что из нации с населением более 330 миллионов человек более девяноста процентов населения Соединенных Штатов никогда не задумывались об Израиле. То есть вообще никогда.

«Ну, — могут возразить некоторые. — А как насчет евангельских христиан? Они любят Израиль. Соединенные Штаты составляют около 70% христиан, а евангелисты составляют около 25% от этого огромного числа».

Это так. Но им ценен Израиль за то, что он представляет собой как суверенное государство, или они больше ценят его потому, что в его границах находится родина Иисуса? Я задаю этот вопрос как человек, который, будучи рожден в католической вере, давным-давно остыл к организованной религии по целому ряду причин. Тем не менее, я остаюсь сильно верующим в Бога.

«Ну, а как же Конгресс США?» — могут спросить некоторые с проблеском надежды. В свои лучшие дни — особенно в «эпоху Трампа» — Конгресс превратился в гиперпартийную змеиную яму, для которой Израиль становится менее и менее приоритетным. И даже совсем наоборот для некоторых ее обитателей, пытающихся дешево заработать очки на различных антиизраильских распрях.

Здание Конгресса США

«Ну что ж, — могут спросить другие. — А как насчет студентов американских колледжей и университетов?»

К сожалению, движение BDS (Бойкот, Изъятие, Санкции), координируемое в значительной степени Палестинским Национальным комитетом BDS при полной поддержке конгрессменов-демократов Ильхан Омар из Миннесоты и Рашиды Тлаиб из Мичигана, стало чем-то вроде светской религии в некоторых университетских кампусах.

Что еще хуже для Израиля, так это то, что зачастую антисемитское движение укрепляет свои позиции среди населения США в целом. Один недавний опрос показал, что каждый пятый американец поддерживает движение BDS. Другой показал тревожные 40 процентов американцев, поддерживающих антиизраильскую кампанию.

Если оставить за скобками и веру с политикой, и партийность с мелочностью, Государство Израиль глубоко заслуживает нашей поддержки и дружбы. Если мы не признаем этого и не восстановим и не укрепим наш основной союз, то именно Соединенные Штаты заплатят за это в будущем. Остается надеяться, что президент Байден, вице-президент Камала Харрис и их администрация не только согласятся, но и дадут сильный голос дружбе и союзу, который должен сохраниться. Ради обеих стран.