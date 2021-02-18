В первой внешнеполитической речи своего правленияДжо Байден выступил с простым посланием для мира, заявив, что «Америка вернулась». Однако восстановить доверие к американской дипломатии и начать проводить эффективную внешнюю политику будет очень непросто, пишет бывший глава МИД ИзраиляШломо Бен-Ами в статье, вышедшей 18 февраля в The Strategist.

Gage Skidmore Джо Байден

К его чести, Байден предпринимает шаги, чтобы полностью обратить вспять многие из наиболее разрушительных процессов, запущенных Дональдом Трампом. Как новый глава Белого дома отметил в своем выступлении, он уже подписал документы о повторном присоединении США к Парижскому соглашению по климату и возобновил сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

Ybenami Шломо Бен-Ами

Байден также объявил о приостановке запланированного Трампом вывода войск из Германии, что стало ясной попыткой успокоить отчужденных европейских союзников Вашингтона. Он также предупредил российского президента Владимира Путина, что дни, когда США «шли на попятную перед лицом агрессивных действий России… прошли». Кроме того, он пообещал, что США прекратят оказывать поддержку Саудовской Аравии, инициировавшей военную операцию в Йемене, вместо этого Белый дом намерен дипломатическими методами пытаться положить конец этой войне, уже приведшей к катастрофическим последствиям.

В то же время Байден, похоже, готов продолжить курс Трампа в его наиболее разумных направлениях. Например, Трамп был решительным образом настроен не допустить очередных «глупых, бесконечных» войн на Ближнем Востоке. Он вывел американские войска из Сирии, Ирака и Афганистана, смирившись с возвращением к власти афганских радикалов.

Велика вероятность, что Байден пойдет тем же путем, на который встал еще предшественник Трампа демократ Барак Обама. И тому были причины: США потратили на Ближнем Востоке огромное количество человеческих и материальных ресурсов, добившись очень незначительных успехов.

Что касается палестино-израильского конфликта, Байден одобрил подписанные при посредничестве Трампа «Соглашения Авраама» между Израилем и рядом арабских стран, хотя эти договоренности и сильно повредили делу Палестины. Хотя от Байдена никто не ждет, что он одобрит фиктивный план Трампа по примирению Палестины и Израиля, новый глава Белого дома также вряд ли будет вкладывать большой политический капитал в то, чтобы разрешить конфликт посредством создания двух государств — это дело уже безнадежное.

Но впереди Вашингтон ждут еще большие внешнеполитические испытания. Начиная с Ирана, о котором Байден почти не упомянул в своем недавнем выступлении. Во время своей предвыборной кампании Байден пообещал вернуться к ядерной сделке с Ираном 2015 года, так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному Обамой и отброшенному Трампом. С этой целью администрации Байдена придется убедить Иран прекратить обогащение урана сверх установленных СВПД ограничений и согласиться на новые переговоры до того, как США отменят строгие экономические санкции в отношении страны. Иран, безусловно, сначала хочет ослабления санкций, но компромисс вполне достижим.

Более сложной задачей будет преодоление сопротивления со стороны региональных союзников Америки, особенно Израиля, чьи военные уже готовятся к возможным наступательным действиям против Ирана. Имеет ли смысл этот шаг со стратегической точки зрения, далеко не понятно: в 2012 году тогдашний министр обороны Израиля Эхуд Барак пришел к выводу, что ядерная программа Ирана уже приближается к «зоне иммунитета» — ситуации, при которой тот или иной удар не сможет уничтожить достигнутый прогресс, поскольку в стране уже накопились достаточные знания, сырье, опыт и оборудование.

Adi Cohen Zedek (עדי כהן צדק) Эхуд Барак

Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху зарекомендовал себя как деструктивный фактор, и администрация Байдена должна быть осторожна, чтобы не позволить ему в очередной раз сыграть эту роль. Несмотря на то, что Иран ослаблен санкциями, позиции республики на переговорах по-прежнему достаточно прочные. Тегеран поддерживают Россия и Китай. Кроме того, Байден, похоже, понимает, что США не могут позволить себе вести еще одну войну на Ближнем Востоке.

Если об Иране Байден говорил не особо подробно, то Северную Корею он не упомянул вообще. Здесь дилемма Вашингтона заключается уже не в том, как сделать так, чтобы у Пхеньяна не было ядерного оружия, а скорее в том, как уменьшить любую угрозу для американских союзников и материковой части США. Если учесть, что дипломатия постоянно терпит неудачу, а военные действия неизбежно обернулись бы катастрофой, у администрации Байдена не так много хороших вариантов.

Наконец, вызов представляет собой и Китай. В своей речи Байден пообещал «противодействовать» экономическим злоупотреблениям Китая, «противостоять его агрессивному принуждению» и «дать отпор» его «нападкам» на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные структуры управления. Тем не менее Байден также пообещал пойти с Китаем на сотрудничество, «когда это будет в интересах Америки».

Пройти по этой линии будет непросто. Если подход США будет чрезмерно сдержанным, Китай сможет и дальше вторгаться на территорию союзников США в Азии, подрывать лидерство Америки в высокотехнологичных отраслях и бросить вызов превосходству доллара США. Однако если он будет излишне жестким, ни о каком необходимом сотрудничестве в решении общих проблем, таких как изменение климата, не будет и речи. Кроме того, вырастет риск потенциально катастрофической военной конфронтации.

U.S. Department of State Биньямин Нетаньяху

Чтобы США могли найти баланс между этими двумя опасностями, им необходимо сосредоточить внимание на поиске более эффективного курса в условиях этого стратегического противостояния, а не на утверждении собственного доминирования. Дни гегемонии США прошли, а их страдающая огромным числом противоречий политическая система неспособна противостоять стратегии развития Китая, даже если Вашингтон и пойдет на обновление своей устаревшей инфраструктуры. Единственный способ обуздать всё более напористый Китай — это сотрудничество с укрепившими свои позиции союзниками. К счастью, Байден осознает недостатки США и пообещал создать глобальный альянс демократий именно с целью конкуренции с Китаем.

Но поставить цель — значит лишь сделать первый шаг. Если США хотят эффективно работать с союзниками, не говоря уже о конкурентах, им нужен авторитет, а его сейчас не хватает.

Международный авторитет страны — и, следовательно, эффективность ее внешней политики — должен строиться на прочном внутриполитическом фундаменте. Но на фоне неэффективных мер борьбы с пандемией и погрома в Капитолии в последнее время со всей отчетливостью стали видны раздирающие США внутриполитические противоречия. «Град на холме» потерял блеск.

Внешняя политика США страдает постоянной непоследовательностью. Даже если Байдену удастся достичь соглашений с союзниками и противниками, кто может сказать, что его преемник не откажется от этих договоренностей так же просто, как это сделал Трамп? После того как Сенат США проголосовал за оправдание бывшего президента по обвинению о подстрекательстве к мятежу 6 января, сам Трамп может снова баллотироваться в 2024 году. Более того, его победу нельзя исключать, не в последнюю очередь потому, что ему, возможно, не придется сталкиваться с действующим президентом: в свои 78 лет Байден уже является самым старым президентом в истории США.

Итак, да, США собираются снова вернуться к остальному миру. Но убедит ли сила их примера скептически настроенных партнеров, как на то надеется Байден, еще предстоит увидеть.