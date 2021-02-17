Байден завоевал благосклонность ряда зеленых групп после победы в номинации от демократов, когда он, проявляя усилия по объединению с ними, перешел на «левые» позиции по изменению климата и начал работать с прогрессистами, некоторые из которых были связаны с сенатором Берни Сандерсом. С момента вступления в должность Байден отозвал ключевое разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, присоединился к Парижскому соглашению по климату и объявил временную паузу в выдаче новых нефтяных и газовых участков для федеральных земель.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Эти шаги сопряжены с некоторыми рисками для Байдена, даже несмотря на то, что они вызвали аплодисменты со стороны климатических групп (республиканцы же пытаются представить политику Байдена как вредящую экономике). За решения по Keystone Байдена критиковали и некоторые центристские демократы, такие как сенатор Джо Манчин. И хотя Байден следит за этим флангом своей партии, его администрация также может столкнуться с испытаниями в ближайшие месяцы со стороны климатических групп.

Администрации еще предстоит принять важные решения, такие как определение обновленной цели сокращения выбросов в соответствии с Парижским соглашением и вопрос о закрытии трубопровода Dakota Access. Если Байден не пойдет навстречу экологам по этим вопросам, его медовый месяц может быть прерван.

Элизабет Гор, старший вице-президент Фонда защиты окружающей среды по политическим вопросам, пока ставит Байдену высокие оценки, но говорит, что ее группа сосредоточится на том, как администрация Байдена обновляет свой план по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением. Обновление ожидается в апреле.

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Она также хочет посмотреть, как администрация намерена сократить выбросы в транспортном и энергетическом секторах, хотя и выразила оптимизм по поводу того, что команда Байдена предпримет решительные действия. «Нет никаких оснований думать, что мы не будем и впредь видеть такую приверженность климатическим действиям и чистой окружающей среде», — сказала Гор.

Апрель станет ключевым периодом для климатических групп и Байдена. Ожидается, что в этом месяце администрация сообщит, будет ли она закрывать трубопровод Dakota Access после того, как суд вынес решение против решения предыдущей администрации предоставить проход для строительства трубопровода.

Другие вопросы, которые зеленые группы будут тщательно изучать, относятся к решениям Белого дома о политических назначенцах для крупных агентств, включая Бюро по управлению земельными ресурсами и Службу национальных парков.

Бретт Хартл, директор по связям с правительством в Центре биологического разнообразия, обещает внимательно следить за тем, насколько хорошо администрация выполняет свою заявленную цель сохранения 30 процентов земель и вод страны к 2030 году. «Дьявол кроется в деталях того, как всё это реализуется, — говорит Хартл. — Возьмите эти 30 к 30-му… или даже мораторий на лизинг. Оба они ставят нас на путь принятия сильных решений в будущем, но очевидно, что они могут оказаться на более слабой позиции, чем должны быть».

Экологи подчеркивают: то, что пока что администрация Байдена им нравится, не означает, что им не нужно быть бдительными.

Рамон Крус, президент Сьерра-клуба, высоко оценил внимание Байдена к климату и его включение в свои планы экологического неравенства, с которым сталкиваются обездоленные общины. «Он не тратит времени на борьбу с климатическим кризисом, он стоит на том уровне, который необходим для решения этой проблемы, — сказал Круз. — Самое главное, что он делает эту работу, сосредоточиваясь на справедливости и равенстве». Но в то же время Круз сказал, что всё это не означает, что теперь зеленые могут расслабиться: «Мы будем не только сотрудничать, но и подталкивать их к лучшему».

Экологические группы также отметили, что администрация Обамы не поступала безошибочно, даже при том, что у них были гораздо лучшие отношения с администрацией Обамы, чем с администрацией Трампа, которая вывела Соединенные Штаты из Парижского соглашения и стремилась отменить правила, направленные на сокращение выбросов. Одним из спорных вопросов был стандарт качества воздуха для озона, основного компонента смога. В 2011 году Белый дом Обамы решил не продвигать правило, которое ужесточило бы стандарты качества воздуха для озона, воздействие которого связывалось с таким заболеванием, как астма. И хотя он обновил стандарт в 2015 году, но некоторые экологи тогда заявили, что новый стандарт всё еще недостаточно жесток. «Есть много возвращающихся персонажей. — сказал Хартл. — Я надеюсь, что они усвоили некоторые уроки лет Обамы».

云中君 Смог

Джон Пол Меджа, представитель возглавляемого молодежью движения Sunrise, заявил, что Байден должен сделать больше для достижения системных и прогрессивных действий в отношении COVID, климата и экономики. Всё это «спиралевидные кризисы, с которыми мы все можем совладать одновременно, и я думаю, что пришло время, чтобы он справился с этим», сказал Меджа. Он выступил за «зеленое восстановление», которое включает в себя государственную и местную помощь и создание рабочих мест с помощью таких программ, как Гражданский климатический корпус, который Байден призвал создать в исполнительном указе.

«Мы видели, как Байден за один день предпринял больше действий, чем Обама за годы своего президентства», — сказал Меджа. По его мнению, администрации Байдена придётся «проснуться»: это единственный способ сохранить власть в своей партии и в правительстве.